Ben Shelton - Stefanos Tsitsipas, en directo hoy: sigue el partido de US Open ATP

Ben Shelton - Stefanos Tsitsipas: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de US Open ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 7 de septiembre de 2026.
El tenista estadounidense Ben Shelton(9) se enfrenta en Octavos de final del torneo US Open ATP al tenista Griego Stefanos Tsitsipas(53) este lunes no antes de las 01:00.
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Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|16/08/2023
| Western & Southern Open (Dieciseisavos de final)
| Stefanos Tsitsipas
| 2-0 (7-6, 7-6)
| Ben Shelton
Últimos Resultados de Ben Shelton
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|05/09/2026
| US Open ATP (Dieciseisavos de final)
| Ben Shelton
| 3-1 (7-6, 6-7, 6-3, 6-4)
| Denis Shapovalov
|02/09/2026
| US Open ATP (Treintaidosavos de final)
| Ben Shelton
| 3-1 (6-3, 5-7, 7-6, 7-5)
| Hubert Hurkacz
|01/09/2026
| US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Ben Shelton
| 3-1 (1-6, 6-1, 7-6, 6-2)
| Tallon Griekspoor
|17/08/2026
| Cincinnati Open (Treintaidosavos de final)
| Ben Shelton
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Jaime Faria
|14/08/2026
| National Bank Open (Final)
| Ben Shelton
| 2-0 (6-3, 7-6)
| Brandon Nakashima
Últimos Resultados de Stefanos Tsitsipas
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|04/09/2026
| US Open ATP (Dieciseisavos de final)
| Jiri Lehecka
| 1-3 (6-2, 1-6, 6-7, 1-6)
| Stefanos Tsitsipas
|02/09/2026
| US Open ATP (Treintaidosavos de final)
| Lloyd Harris
| 1-3 (7-6, 3-6, 6-7, 4-6)
| Stefanos Tsitsipas
|31/08/2026
| US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Stefanos Tsitsipas
| 3-1 (4-6, 7-6, 6-1, 6-4)
| Arthur Fils
|27/08/2026
| Winston-Salem Open (Octavos de final)
| Aleksandar Kovacevic
| 2-0 (6-3, 7-6)
| Stefanos Tsitsipas
|25/08/2026
| Winston-Salem Open (Dieciseisavos de final)
| Jenson Brooksby
| 0-2 (4-6, 6-7)
| Stefanos Tsitsipas