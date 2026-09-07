Ben Shelton - Stefanos Tsitsipas, en directo hoy: sigue el partido de US Open ATP

Ben Shelton - Stefanos Tsitsipas: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de US Open ATP
Ben Shelton - Stefanos Tsitsipas: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de US Open ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: lunes, 7 septiembre 2026 0:18
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Madrid, 7 de septiembre de 2026.

El tenista estadounidense Ben Shelton(9) se enfrenta en Octavos de final del torneo US Open ATP al tenista Griego Stefanos Tsitsipas(53) este lunes no antes de las 01:00.

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Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
16/08/2023 Western & Southern Open (Dieciseisavos de final) Stefanos Tsitsipas 2-0 (7-6, 7-6) Ben Shelton

Últimos Resultados de Ben Shelton

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
05/09/2026 US Open ATP (Dieciseisavos de final) Ben Shelton 3-1 (7-6, 6-7, 6-3, 6-4) Denis Shapovalov
02/09/2026 US Open ATP (Treintaidosavos de final) Ben Shelton 3-1 (6-3, 5-7, 7-6, 7-5) Hubert Hurkacz
01/09/2026 US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Ben Shelton 3-1 (1-6, 6-1, 7-6, 6-2) Tallon Griekspoor
17/08/2026 Cincinnati Open (Treintaidosavos de final) Ben Shelton 0-2 (4-6, 4-6) Jaime Faria
14/08/2026 National Bank Open (Final) Ben Shelton 2-0 (6-3, 7-6) Brandon Nakashima

Últimos Resultados de Stefanos Tsitsipas

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
04/09/2026 US Open ATP (Dieciseisavos de final) Jiri Lehecka 1-3 (6-2, 1-6, 6-7, 1-6) Stefanos Tsitsipas
02/09/2026 US Open ATP (Treintaidosavos de final) Lloyd Harris 1-3 (7-6, 3-6, 6-7, 4-6) Stefanos Tsitsipas
31/08/2026 US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Stefanos Tsitsipas 3-1 (4-6, 7-6, 6-1, 6-4) Arthur Fils
27/08/2026 Winston-Salem Open (Octavos de final) Aleksandar Kovacevic 2-0 (6-3, 7-6) Stefanos Tsitsipas
25/08/2026 Winston-Salem Open (Dieciseisavos de final) Jenson Brooksby 0-2 (4-6, 6-7) Stefanos Tsitsipas

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