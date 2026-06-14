Ben Shelton - Taylor Fritz, en directo hoy: sigue el partido de Stuttgart Open

Madrid, 14 de junio de 2026.

El tenista estadounidense Ben Shelton(5) se enfrenta en Final del torneo Stuttgart Open al tenista estadounidense Taylor Fritz(9) este domingo a las 14:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
15/02/2026 Dallas Open (Final) Taylor Fritz 1-2 (6-3, 3-6, 5-7) Ben Shelton
07/08/2025 Canadian Open (Semifinal) Ben Shelton 2-0 (6-4, 6-3) Taylor Fritz
12/03/2023 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Taylor Fritz 2-1 (4-6, 6-4, 6-3) Ben Shelton

-Últimos Resultados de Ben Shelton.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
13/06/2026 Stuttgart Open (Semifinal) Ben Shelton 2-1 (6-7, 7-6, 7-6) Jiri Lehecka
13/06/2026 Stuttgart Open (Cuartos de final) Ben Shelton 2-1 (4-6, 6-3, 6-4) Sho Shimabukuro
12/06/2026 Stuttgart Open (Octavos de final) Ben Shelton 2-1 (6-7, 6-4, 7-6) Marcos Giron
28/05/2026 Roland Garros ATP (Treintaidosavos de final) Raphael Collignon 3-0 (6-4, 7-5, 6-4) Ben Shelton
25/05/2026 Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final) Daniel Merida Aguilar 0-3 (3-6, 3-6, 4-6) Ben Shelton

-Últimos Resultados de Taylor Fritz.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
13/06/2026 Stuttgart Open (Semifinal) Alexander Bublik 0-2 (4-6, 4-6) Taylor Fritz
12/06/2026 Stuttgart Open (Cuartos de final) Mattia Bellucci 1-2 (7-5, 5-7, 5-7) Taylor Fritz
11/06/2026 Stuttgart Open (Octavos de final) Martin Landaluce 1-2 (7-6, 5-7, 6-7) Taylor Fritz
24/05/2026 Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final) Taylor Fritz 1-3 (6-7, 6-7, 7-6, 1-6) Nishesh Basavareddy
20/05/2026 Geneva Open (Octavos de final) Taylor Fritz 0-2 (4-6, 4-6) Alexei Popyrin

Taylor Fritz convierte el punto de juego y ahora está 2-3 por detrás.

Ben Shelton se lleva el juego y domina ahora 3-1.

Ben Shelton rompe el servicio de Taylor Fritz y se pone 2-1 por delante.

Ben Shelton gana el punto de juego, igualando el marcador 1-1.

Taylor Fritz gana el primer juego y domina 1-0

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