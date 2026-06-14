Ben Shelton - Taylor Fritz, en directo hoy: sigue el partido de Stuttgart Open
Madrid, 14 de junio de 2026.
El tenista estadounidense Ben Shelton(5) se enfrenta en Final del torneo Stuttgart Open al tenista estadounidense Taylor Fritz(9) este domingo a las 14:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|15/02/2026
| Dallas Open (Final)
| Taylor Fritz
| 1-2 (6-3, 3-6, 5-7)
| Ben Shelton
|07/08/2025
| Canadian Open (Semifinal)
| Ben Shelton
| 2-0 (6-4, 6-3)
| Taylor Fritz
|12/03/2023
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Taylor Fritz
| 2-1 (4-6, 6-4, 6-3)
| Ben Shelton
-Últimos Resultados de Ben Shelton.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|13/06/2026
| Stuttgart Open (Semifinal)
| Ben Shelton
| 2-1 (6-7, 7-6, 7-6)
| Jiri Lehecka
|13/06/2026
| Stuttgart Open (Cuartos de final)
| Ben Shelton
| 2-1 (4-6, 6-3, 6-4)
| Sho Shimabukuro
|12/06/2026
| Stuttgart Open (Octavos de final)
| Ben Shelton
| 2-1 (6-7, 6-4, 7-6)
| Marcos Giron
|28/05/2026
| Roland Garros ATP (Treintaidosavos de final)
| Raphael Collignon
| 3-0 (6-4, 7-5, 6-4)
| Ben Shelton
|25/05/2026
| Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Daniel Merida Aguilar
| 0-3 (3-6, 3-6, 4-6)
| Ben Shelton
-Últimos Resultados de Taylor Fritz.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|13/06/2026
| Stuttgart Open (Semifinal)
| Alexander Bublik
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Taylor Fritz
|12/06/2026
| Stuttgart Open (Cuartos de final)
| Mattia Bellucci
| 1-2 (7-5, 5-7, 5-7)
| Taylor Fritz
|11/06/2026
| Stuttgart Open (Octavos de final)
| Martin Landaluce
| 1-2 (7-6, 5-7, 6-7)
| Taylor Fritz
|24/05/2026
| Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Taylor Fritz
| 1-3 (6-7, 6-7, 7-6, 1-6)
| Nishesh Basavareddy
|20/05/2026
| Geneva Open (Octavos de final)
| Taylor Fritz
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Alexei Popyrin
Taylor Fritz convierte el punto de juego y ahora está 2-3 por detrás.
Ben Shelton se lleva el juego y domina ahora 3-1.
Ben Shelton rompe el servicio de Taylor Fritz y se pone 2-1 por delante.
Ben Shelton gana el punto de juego, igualando el marcador 1-1.
Taylor Fritz gana el primer juego y domina 1-0
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