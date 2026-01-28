Benfica - Real Madrid, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Benfica - Real Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 8 de Champions
Onces Iniciales probables: Benfica - Real Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 8 de Champions
Publicado: miércoles, 28 enero 2026 22:39
Madrid, 28 de enero de 2026.

El Benfica, situado en la 29a posición de la tabla se enfrenta en la jornada 8 de Champions en el Estadio da Luz ante el Real Madrid este miércoles a las 21:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 0 contra el Juventus, sin poder sumar más puntos a los 6 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Real Madrid ocupa el tercero lugar, llega tras la victoria por 6 - 1 cosechada en su estadio contra el Monaco, añadiendo 3 puntos más a los 15 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Arsenal 21 7
2 Bayern Munich 18 7
3 Real Madrid 15 7
4 Liverpool 15 7
5 Tottenham Hotspur 14 7
6 Paris Saint-Germain 13 7
7 Newcastle United 13 7
8 Chelsea 13 7
9 Barcelona 13 7
10 Sporting CP 13 7
11 Manchester City 13 7
12 Atlético 13 7
13 Atalanta 13 7
14 Inter 12 7
15 Juventus 12 7
16 Borussia Dortmund 11 7
17 Galatasaray 10 7
18 Qarabag FK 10 7
19 Marseille 9 7
20 Bayer Leverkusen 9 7
21 Monaco 9 7
22 PSV Eindhoven 8 7
23 Athletic Bilbao 8 7
24 Olympiacos 8 7
25 SSC Napoli 8 7
26 FC Copenhague 8 7
27 Brujas 7 7
28 Bodoe/Glimt 6 7
29 Benfica 6 7
30 Pafos FC 6 7
31 Union St.Gilloise 6 7
32 Ajax 6 7
33 Eintracht Frankfurt 4 7
34 Slavia Prague 3 7
35 Villarreal 1 7
36 Kairat Almaty 1 7

-Onces iniciales confirmados.
BENFICA: Anatoliy Trubin; Amar Dedic, Tomas Araujo, Nicolas Otamendi, Samuel Dahl; Leandro Barreiro, Fredrik Aursnes, Gianluca Prestianni, Georgiy Sudakov, Andreas Schjelderup, Vangelis Pavlidis.
REAL MADRID: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Raul Asencio, Alvaro Carreras, Dean Huijsen; Aurelien Tchouameni, Arda Guler, Jude Bellingham; Franco Mastantuono, Vinicius Junior, Kylian Mbappe.

-Últimos Resultados del Benfica.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
21/01/2026 Champions Juventus 2-0 Benfica
10/12/2025 Champions Benfica 2-0 SSC Napoli
25/11/2025 Champions Ajax 0-2 Benfica
05/11/2025 Champions Benfica 0-1 Bayer Leverkusen
21/10/2025 Champions Newcastle United 3-0 Benfica

-Últimos Resultados del Real Madrid.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
24/01/2026 LaLiga Villarreal 0-2 Real Madrid
20/01/2026 Champions Real Madrid 6-1 Monaco
17/01/2026 LaLiga Real Madrid 2-0 Levante
04/01/2026 LaLiga Real Madrid 5-1 Betis
20/12/2025 LaLiga Real Madrid 2-0 Sevilla

