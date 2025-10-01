Borussia Dortmund - Athletic de Bilbao, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 1 de octubre de 2025.
El Borussia Dortmund, situado en la 21a posición de la tabla se enfrenta en la jornada 2 de Champions en el Signal Iduna Park ante el Athletic este miércoles a las 21:00, un encuentro al que llega tras el empate a 4 cosechado contra el Juventus, añadiendo 1 punto más a los 1 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Athletic ocupa el 32o lugar, llega tras la derrota por 0 - 2 cosechada en su estadio contra el Arsenal, sin poder sumar más puntos a los 0 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Bayern Munich
| 6
| 2
|2
| Real Madrid
| 6
| 2
|3
| Inter
| 6
| 2
|4
| Tottenham Hotspur
| 4
| 2
|5
| Paris Saint-Germain
| 3
| 1
|6
| Atlético
| 3
| 2
|7
| Marseille
| 3
| 2
|8
| Sporting CP
| 3
| 1
|9
| Club Brugge
| 3
| 2
|10
| Union St.Gilloise
| 3
| 1
|11
| Arsenal
| 3
| 1
|12
| Manchester City
| 3
| 1
|13
| Qarabag FK
| 3
| 1
|14
| Barcelona
| 3
| 1
|15
| Eintracht Frankfurt
| 3
| 2
|16
| Liverpool
| 3
| 2
|17
| Chelsea
| 3
| 2
|18
| Galatasaray
| 3
| 2
|19
| Atalanta
| 3
| 2
|20
| Bodoe/Glimt
| 2
| 2
|21
| Borussia Dortmund
| 1
| 1
|22
| Juventus
| 1
| 1
|23
| Bayer Leverkusen
| 1
| 1
|24
| FC Koebenhavn
| 1
| 1
|25
| Olympiacos
| 1
| 1
|26
| Slavia Prague
| 1
| 2
|27
| Pafos FC
| 1
| 2
|28
| Newcastle United
| 0
| 1
|29
| Villarreal
| 0
| 1
|30
| Benfica
| 0
| 2
|31
| PSV Eindhoven
| 0
| 1
|32
| Athletic Bilbao
| 0
| 1
|32
| SSC Napoli
| 0
| 1
|34
| Monaco
| 0
| 1
|35
| Ajax
| 0
| 2
|36
| Kairat Almaty
| 0
| 2
-Onces iniciales probables.
BORUSSIA DORTMUND: Gregor Kobel; Waldemar Anton, Nico Schlotterbeck, Ramy Bensebaini; Yan Couto, Marcel Sabitzer, Felix Nmecha, Daniel Svensson; Karim Adeyemi, Serhou Guirassy, Maximilian Beier.
ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Inigo Lekue, Daniel Vivian, Aymeric Laporte, Yuri Berchiche; Inigo Ruiz de Galarreta, Mikel Jauregizar, Inaki Williams, Oihan Sancet, Unai Gomez, Gorka Guruzeta.
-Últimos Resultados del Borussia Dortmund.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|16/09/2025
| Champions
| Juventus
| 4-4
| Borussia Dortmund
|15/04/2025
| Champions
| Borussia Dortmund
| 3-1
| Barcelona
|09/04/2025
| Champions
| Barcelona
| 4-0
| Borussia Dortmund
|12/03/2025
| Champions
| Lille
| 1-2
| Borussia Dortmund
|04/03/2025
| Champions
| Borussia Dortmund
| 1-1
| Lille
-Últimos Resultados del Athletic.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|27/09/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 1-0
| Athletic Bilbao
|23/09/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-1
| Girona
|20/09/2025
| LaLiga
| Valencia
| 2-0
| Athletic Bilbao
|16/09/2025
| Champions
| Athletic Bilbao
| 0-2
| Arsenal
|13/09/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-1
| Alavés