Borussia Dortmund - Athletic de Bilbao, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Borussia Dortmund - Athletic: resumen y estadísticas del partido de la jornada 2 de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2025)
Publicado: miércoles, 1 octubre 2025 16:01

Madrid, 1 de octubre de 2025.

El Borussia Dortmund, situado en la 21a posición de la tabla se enfrenta en la jornada 2 de Champions en el Signal Iduna Park ante el Athletic este miércoles a las 21:00, un encuentro al que llega tras el empate a 4 cosechado contra el Juventus, añadiendo 1 punto más a los 1 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Athletic ocupa el 32o lugar, llega tras la derrota por 0 - 2 cosechada en su estadio contra el Arsenal, sin poder sumar más puntos a los 0 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Bayern Munich 6 2
2 Real Madrid 6 2
3 Inter 6 2
4 Tottenham Hotspur 4 2
5 Paris Saint-Germain 3 1
6 Atlético 3 2
7 Marseille 3 2
8 Sporting CP 3 1
9 Club Brugge 3 2
10 Union St.Gilloise 3 1
11 Arsenal 3 1
12 Manchester City 3 1
13 Qarabag FK 3 1
14 Barcelona 3 1
15 Eintracht Frankfurt 3 2
16 Liverpool 3 2
17 Chelsea 3 2
18 Galatasaray 3 2
19 Atalanta 3 2
20 Bodoe/Glimt 2 2
21 Borussia Dortmund 1 1
22 Juventus 1 1
23 Bayer Leverkusen 1 1
24 FC Koebenhavn 1 1
25 Olympiacos 1 1
26 Slavia Prague 1 2
27 Pafos FC 1 2
28 Newcastle United 0 1
29 Villarreal 0 1
30 Benfica 0 2
31 PSV Eindhoven 0 1
32 Athletic Bilbao 0 1
32 SSC Napoli 0 1
34 Monaco 0 1
35 Ajax 0 2
36 Kairat Almaty 0 2

-Onces iniciales probables.
BORUSSIA DORTMUND: Gregor Kobel; Waldemar Anton, Nico Schlotterbeck, Ramy Bensebaini; Yan Couto, Marcel Sabitzer, Felix Nmecha, Daniel Svensson; Karim Adeyemi, Serhou Guirassy, Maximilian Beier.
ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Inigo Lekue, Daniel Vivian, Aymeric Laporte, Yuri Berchiche; Inigo Ruiz de Galarreta, Mikel Jauregizar, Inaki Williams, Oihan Sancet, Unai Gomez, Gorka Guruzeta.

-Últimos Resultados del Borussia Dortmund.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
16/09/2025 Champions Juventus 4-4 Borussia Dortmund
15/04/2025 Champions Borussia Dortmund 3-1 Barcelona
09/04/2025 Champions Barcelona 4-0 Borussia Dortmund
12/03/2025 Champions Lille 1-2 Borussia Dortmund
04/03/2025 Champions Borussia Dortmund 1-1 Lille

-Últimos Resultados del Athletic.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
27/09/2025 LaLiga Villarreal 1-0 Athletic Bilbao
23/09/2025 LaLiga Athletic Bilbao 1-1 Girona
20/09/2025 LaLiga Valencia 2-0 Athletic Bilbao
16/09/2025 Champions Athletic Bilbao 0-2 Arsenal
13/09/2025 LaLiga Athletic Bilbao 0-1 Alavés

