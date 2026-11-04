Borussia Dortmund - Real Betis, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Borussia Dortmund - Betis: resumen y estadísticas del partido de Fase de Grupos (IV) de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 4 de noviembre de 2026.
El Borussia Dortmund se enfrenta en Fase de Grupos (IV) al Betis este miércoles a las 21:00, partido perteneciente a la Champions en el Signal Iduna Park
Clasificación Actual
|Posición
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Paris Saint-Germain
| 12
| 4
|2
| Barcelona
| 9
| 4
|3
| Aston Villa
| 9
| 4
|4
| Liverpool
| 9
| 3
|5
| Real Madrid
| 9
| 3
|6
| Sporting CP
| 9
| 4
|7
| Real Betis
| 9
| 3
|8
| Bayern Munich
| 8
| 4
|9
| Arsenal
| 7
| 3
|10
| VfB Stuttgart
| 7
| 4
|11
| Como
| 6
| 3
|12
| Manchester City
| 6
| 3
|13
| Club Brugge
| 6
| 3
|14
| Inter
| 6
| 4
|15
| LASK
| 6
| 4
|16
| Borussia Dortmund
| 6
| 3
|17
| Manchester United
| 6
| 4
|18
| Galatasaray
| 6
| 4
|19
| Roma
| 4
| 4
|20
| Shakhtar Donetsk
| 4
| 4
|21
| PSV Eindhoven
| 4
| 3
|22
| Atlético de Madrid
| 4
| 4
|23
| Bodo/Glimt
| 4
| 4
|24
| Napoles
| 3
| 3
|25
| Sabah FK
| 3
| 3
|26
| Lens
| 3
| 3
|27
| AEK Athenas
| 3
| 3
|27
| Leipzig
| 3
| 3
|29
| Villareal
| 3
| 4
|30
| Feyenoord
| 3
| 4
|31
| Fenerbahce
| 2
| 3
|32
| Slavia Prague
| 1
| 3
|33
| Viking
| 1
| 3
|34
| Lille
| 1
| 4
|35
| Oporto
| 0
| 3
|36
| Slovan Bratislava
| 0
| 4
Onces iniciales probables
BORUSSIA DORTMUND: Gregor Kobel; Joane Gadou, Waldemar Anton, Nico Schlotterbeck; Felix Nmecha, Julian Ryerson, Joey Veerman, Fabio Silva, Daniel Svensson, Jobe Bellingham, Serhou Guirassy.
REAL BETIS: Alvaro Valles; Hector Bellerin, Marc Bartra, Natan, Francisco Garcia; Pablo Fornals, Abdessamad Ezzalzouli, Antony, Marc Roca, Isco, Troy Parrott.
Últimos Resultados de Borussia Dortmund
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|20/10/2026
| Champions
| Sabah FK
| 1-2
| Borussia Dortmund
|14/10/2026
| Champions
| Bodoe/Glimt
| 1-0
| Borussia Dortmund
|08/09/2026
| Champions
| Borussia Dortmund
| 3-2
| Villarreal
|25/02/2026
| Champions
| Atalanta
| 4-1
| Borussia Dortmund
|17/02/2026
| Champions
| Borussia Dortmund
| 2-0
| Atalanta
Últimos Resultados de Betis
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|31/10/2026
| LaLiga
| Betis
| 2-1
| Malaga
|25/10/2026
| LaLiga
| Celta
| 0-0
| Betis
|21/10/2026
| Champions
| Betis
| 1-0
| Feyenoord
|17/10/2026
| LaLiga
| Betis
| 2-5
| Barcelona
|14/10/2026
| Champions
| Betis
| 3-2
| FC Porto