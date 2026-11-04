Borussia Dortmund - Real Betis, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Borussia Dortmund - Betis: resumen y estadísticas del partido de Fase de Grupos (IV) de Champions
Onces Iniciales probables: Borussia Dortmund - Betis: resumen y estadísticas del partido de Fase de Grupos (IV) de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: miércoles, 4 noviembre 2026 16:01
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Madrid, 4 de noviembre de 2026.

El Borussia Dortmund se enfrenta en Fase de Grupos (IV) al Betis este miércoles a las 21:00, partido perteneciente a la Champions en el Signal Iduna Park

Clasificación Actual

Posición Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Paris Saint-Germain 12 4
2 Barcelona 9 4
3 Aston Villa 9 4
4 Liverpool 9 3
5 Real Madrid 9 3
6 Sporting CP 9 4
7 Real Betis 9 3
8 Bayern Munich 8 4
9 Arsenal 7 3
10 VfB Stuttgart 7 4
11 Como 6 3
12 Manchester City 6 3
13 Club Brugge 6 3
14 Inter 6 4
15 LASK 6 4
16 Borussia Dortmund 6 3
17 Manchester United 6 4
18 Galatasaray 6 4
19 Roma 4 4
20 Shakhtar Donetsk 4 4
21 PSV Eindhoven 4 3
22 Atlético de Madrid 4 4
23 Bodo/Glimt 4 4
24 Napoles 3 3
25 Sabah FK 3 3
26 Lens 3 3
27 AEK Athenas 3 3
27 Leipzig 3 3
29 Villareal 3 4
30 Feyenoord 3 4
31 Fenerbahce 2 3
32 Slavia Prague 1 3
33 Viking 1 3
34 Lille 1 4
35 Oporto 0 3
36 Slovan Bratislava 0 4

Onces iniciales probables

BORUSSIA DORTMUND: Gregor Kobel; Joane Gadou, Waldemar Anton, Nico Schlotterbeck; Felix Nmecha, Julian Ryerson, Joey Veerman, Fabio Silva, Daniel Svensson, Jobe Bellingham, Serhou Guirassy.
REAL BETIS: Alvaro Valles; Hector Bellerin, Marc Bartra, Natan, Francisco Garcia; Pablo Fornals, Abdessamad Ezzalzouli, Antony, Marc Roca, Isco, Troy Parrott.

Últimos Resultados de Borussia Dortmund

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
20/10/2026 Champions Sabah FK 1-2 Borussia Dortmund
14/10/2026 Champions Bodoe/Glimt 1-0 Borussia Dortmund
08/09/2026 Champions Borussia Dortmund 3-2 Villarreal
25/02/2026 Champions Atalanta 4-1 Borussia Dortmund
17/02/2026 Champions Borussia Dortmund 2-0 Atalanta

Últimos Resultados de Betis

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
31/10/2026 LaLiga Betis 2-1 Malaga
25/10/2026 LaLiga Celta 0-0 Betis
21/10/2026 Champions Betis 1-0 Feyenoord
17/10/2026 LaLiga Betis 2-5 Barcelona
14/10/2026 Champions Betis 3-2 FC Porto
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