Borussia Dortmund - Real Betis, en directo hoy: sigue el partido de Champions League minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Borussia Dortmund - Betis: resumen y estadísticas del partido de Fase de Grupos (IV) de Champions
Onces Iniciales confirmados: Borussia Dortmund - Betis: resumen y estadísticas del partido de Fase de Grupos (IV) de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: miércoles, 4 noviembre 2026 20:02
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Madrid, 4 de noviembre de 2026.

El Borussia Dortmund se enfrenta en Fase de Grupos (IV) al Betis este miércoles a las 21:00, partido perteneciente a la Champions en el Signal Iduna Park

Onces iniciales confirmados


BORUSSIA DORTMUND: Gregor Kobel; Ramy Bensebaini, Waldemar Anton, Nico Schlotterbeck; Felix Nmecha, Julian Ryerson, Joey Veerman, Fabio Silva, Daniel Svensson, Jobe Bellingham, Serhou Guirassy.

REAL BETIS: Alvaro Valles; Angel Ortiz, Diego Llorente, Natan, Valentin Gomez; Facundo Bernal, Dani Ceballos, Nelson Deossa; Troy Parrott, Abdessamad Ezzalzouli, Antony.

Últimos Resultados de Borussia Dortmund

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
20/10/2026 Champions Sabah FK 1-2 Borussia Dortmund
14/10/2026 Champions Bodoe/Glimt 1-0 Borussia Dortmund
08/09/2026 Champions Borussia Dortmund 3-2 Villarreal
25/02/2026 Champions Atalanta 4-1 Borussia Dortmund
17/02/2026 Champions Borussia Dortmund 2-0 Atalanta

Últimos Resultados de Betis

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
31/10/2026 LaLiga Betis 2-1 Malaga
25/10/2026 LaLiga Celta 0-0 Betis
21/10/2026 Champions Betis 1-0 Feyenoord
17/10/2026 LaLiga Betis 2-5 Barcelona
14/10/2026 Champions Betis 3-2 FC Porto
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