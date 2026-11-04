Borussia Dortmund - Real Betis, en directo hoy: sigue el partido de Champions League minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Borussia Dortmund - Betis: resumen y estadísticas del partido de Fase de Grupos (IV) de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 4 de noviembre de 2026.
El Borussia Dortmund se enfrenta en Fase de Grupos (IV) al Betis este miércoles a las 21:00, partido perteneciente a la Champions en el Signal Iduna Park
Onces iniciales confirmados
BORUSSIA DORTMUND: Gregor Kobel; Ramy Bensebaini, Waldemar Anton, Nico Schlotterbeck; Felix Nmecha, Julian Ryerson, Joey Veerman, Fabio Silva, Daniel Svensson, Jobe Bellingham, Serhou Guirassy.
REAL BETIS: Alvaro Valles; Angel Ortiz, Diego Llorente, Natan, Valentin Gomez; Facundo Bernal, Dani Ceballos, Nelson Deossa; Troy Parrott, Abdessamad Ezzalzouli, Antony.
Últimos Resultados de Borussia Dortmund
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|20/10/2026
| Champions
| Sabah FK
| 1-2
| Borussia Dortmund
|14/10/2026
| Champions
| Bodoe/Glimt
| 1-0
| Borussia Dortmund
|08/09/2026
| Champions
| Borussia Dortmund
| 3-2
| Villarreal
|25/02/2026
| Champions
| Atalanta
| 4-1
| Borussia Dortmund
|17/02/2026
| Champions
| Borussia Dortmund
| 2-0
| Atalanta
Últimos Resultados de Betis
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|31/10/2026
| LaLiga
| Betis
| 2-1
| Malaga
|25/10/2026
| LaLiga
| Celta
| 0-0
| Betis
|21/10/2026
| Champions
| Betis
| 1-0
| Feyenoord
|17/10/2026
| LaLiga
| Betis
| 2-5
| Barcelona
|14/10/2026
| Champions
| Betis
| 3-2
| FC Porto