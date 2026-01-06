Brandon Nakashima - Alejandro Davidovich Fokina, en directo hoy: sigue el partido de Brisbane International

Brandon Nakashima - Alejandro Davidovich Fokina: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Brisbane International - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 6 de enero de 2026.

El tenista estadounidense Brandon Nakashima(33) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Brisbane International al tenista Español Alejandro Davidovich Fokina(14) este martes a las 02:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 24/03/2023 Miami Open (Treintaidosavos de final) Alejandro Davidovich Fokina 2-0 (6-4, 7-6) Brandon Nakashima 09/01/2023 Adelaide International 2 (Dieciseisavos de final) Brandon Nakashima 0-2 (2-6, 6-7) Alejandro Davidovich Fokina

-Últimos Resultados de Brandon Nakashima.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 05/11/2025 Hellenic Championship (Octavos de final) Brandon Nakashima 0-2 (6-7, 1-6) Marcos Giron 27/10/2025 Rolex Paris Masters (Treintaidosavos de final) Alexandre Muller 2-0 (6-2, 7-5) Brandon Nakashima 22/10/2025 Erste Bank Open (Octavos de final) Tallon Griekspoor 2-0 (7-6, 7-6) Brandon Nakashima 20/10/2025 Erste Bank Open (Dieciseisavos de final) Luciano Darderi 0-2 (2-6, 5-7) Brandon Nakashima 15/10/2025 Almaty Open (Octavos de final) Brandon Nakashima 0-2 (6-7, 1-6) Fabian Marozsan

-Últimos Resultados de Alejandro Davidovich Fokina.