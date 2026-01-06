Brandon Nakashima - Alejandro Davidovich Fokina, en directo hoy: sigue el partido de Brisbane International

Brandon Nakashima - Alejandro Davidovich Fokina: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Brisbane International - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 6 de enero de 2026.
El tenista estadounidense Brandon Nakashima(33) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Brisbane International al tenista Español Alejandro Davidovich Fokina(14) este martes a las 02:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|24/03/2023
| Miami Open (Treintaidosavos de final)
| Alejandro Davidovich Fokina
| 2-0 (6-4, 7-6)
| Brandon Nakashima
|09/01/2023
| Adelaide International 2 (Dieciseisavos de final)
| Brandon Nakashima
| 0-2 (2-6, 6-7)
| Alejandro Davidovich Fokina
-Últimos Resultados de Brandon Nakashima.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|05/11/2025
| Hellenic Championship (Octavos de final)
| Brandon Nakashima
| 0-2 (6-7, 1-6)
| Marcos Giron
|27/10/2025
| Rolex Paris Masters (Treintaidosavos de final)
| Alexandre Muller
| 2-0 (6-2, 7-5)
| Brandon Nakashima
|22/10/2025
| Erste Bank Open (Octavos de final)
| Tallon Griekspoor
| 2-0 (7-6, 7-6)
| Brandon Nakashima
|20/10/2025
| Erste Bank Open (Dieciseisavos de final)
| Luciano Darderi
| 0-2 (2-6, 5-7)
| Brandon Nakashima
|15/10/2025
| Almaty Open (Octavos de final)
| Brandon Nakashima
| 0-2 (6-7, 1-6)
| Fabian Marozsan
-Últimos Resultados de Alejandro Davidovich Fokina.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|30/10/2025
| Rolex Paris Masters (Octavos de final)
| Alejandro Davidovich Fokina
| 0-2 (2-6, 4-6)
| Alexander Zverev
|29/10/2025
| Rolex Paris Masters (Dieciseisavos de final)
| Alejandro Davidovich Fokina
| 2-0 (7-6, 6-4)
| Arthur Cazaux
|28/10/2025
| Rolex Paris Masters (Treintaidosavos de final)
| Alejandro Davidovich Fokina
| 2-1 (4-6, 6-1, 6-4)
| Valentin Royer
|26/10/2025
| Swiss Indoors Basel (Final)
| Alejandro Davidovich Fokina
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Joao Fonseca
|25/10/2025
| Swiss Indoors Basel (Semifinal)
| Ugo Humbert
| 0-1 (6-7, 1-3)
| Alejandro Davidovich Fokina