Brandon Nakashima - Alejandro Davidovich Fokina, en directo hoy: sigue el partido de Brisbane International

Brandon Nakashima - Alejandro Davidovich Fokina: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Brisbane International
Brandon Nakashima - Alejandro Davidovich Fokina: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Brisbane International - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: martes, 6 enero 2026 1:02
Seguir en

Madrid, 6 de enero de 2026.

El tenista estadounidense Brandon Nakashima(33) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Brisbane International al tenista Español Alejandro Davidovich Fokina(14) este martes a las 02:00.

###WidgetTenis###

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
24/03/2023 Miami Open (Treintaidosavos de final) Alejandro Davidovich Fokina 2-0 (6-4, 7-6) Brandon Nakashima
09/01/2023 Adelaide International 2 (Dieciseisavos de final) Brandon Nakashima 0-2 (2-6, 6-7) Alejandro Davidovich Fokina

-Últimos Resultados de Brandon Nakashima.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
05/11/2025 Hellenic Championship (Octavos de final) Brandon Nakashima 0-2 (6-7, 1-6) Marcos Giron
27/10/2025 Rolex Paris Masters (Treintaidosavos de final) Alexandre Muller 2-0 (6-2, 7-5) Brandon Nakashima
22/10/2025 Erste Bank Open (Octavos de final) Tallon Griekspoor 2-0 (7-6, 7-6) Brandon Nakashima
20/10/2025 Erste Bank Open (Dieciseisavos de final) Luciano Darderi 0-2 (2-6, 5-7) Brandon Nakashima
15/10/2025 Almaty Open (Octavos de final) Brandon Nakashima 0-2 (6-7, 1-6) Fabian Marozsan

-Últimos Resultados de Alejandro Davidovich Fokina.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
30/10/2025 Rolex Paris Masters (Octavos de final) Alejandro Davidovich Fokina 0-2 (2-6, 4-6) Alexander Zverev
29/10/2025 Rolex Paris Masters (Dieciseisavos de final) Alejandro Davidovich Fokina 2-0 (7-6, 6-4) Arthur Cazaux
28/10/2025 Rolex Paris Masters (Treintaidosavos de final) Alejandro Davidovich Fokina 2-1 (4-6, 6-1, 6-4) Valentin Royer
26/10/2025 Swiss Indoors Basel (Final) Alejandro Davidovich Fokina 0-2 (3-6, 4-6) Joao Fonseca
25/10/2025 Swiss Indoors Basel (Semifinal) Ugo Humbert 0-1 (6-7, 1-3) Alejandro Davidovich Fokina

Contador

Contenido patrocinado