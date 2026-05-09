Brandon Nakashima - Roberto Bautista Agut, en directo hoy: sigue el partido de Internazionali BNL d'Italia

Brandon Nakashima - Roberto Bautista Agut: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Internazionali BNL d'Italia
Publicado: sábado, 9 mayo 2026 14:32
Madrid, 9 de mayo de 2026.

El tenista estadounidense Brandon Nakashima(32) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Internazionali BNL d'Italia al tenista español Roberto Bautista Agut(98) este sábado a las 15:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
08/04/2025 Rolex Monte Carlo Masters (Treintaidosavos de final) Roberto Bautista Agut 2-0 (6-2, 6-4) Brandon Nakashima
21/06/2023 Halle Open (Octavos de final) Brandon Nakashima 0-2 (5-7, 6-7) Roberto Bautista Agut

-Últimos Resultados de Brandon Nakashima.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
25/04/2026 Madrid Open (Treintaidosavos de final) Brandon Nakashima 1-2 (6-3, 3-6, 4-6) Alexander Blockx
16/04/2026 Barcelona Open (Octavos de final) Arthur Fils 2-0 (6-2, 6-3) Brandon Nakashima
14/04/2026 Barcelona Open (Dieciseisavos de final) Brandon Nakashima 2-0 (6-3, 7-5) Juan Manuel Cerundolo
02/04/2026 US Men's Clay Court Championships (Octavos de final) Roman Andres Burruchaga 2-1 (6-4, 2-6, 6-4) Brandon Nakashima
31/03/2026 US Men's Clay Court Championships (Dieciseisavos de final) Martin Damm 0-2 (6-7, 2-6) Brandon Nakashima

-Últimos Resultados de Roberto Bautista Agut.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
07/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Sesentaicuatroavos de final) Roberto Bautista Agut 2-0 (6-3, 7-6) Francesco Maestrelli
30/04/2026 Aix en Provence (Octavos de final) Roberto Bautista Agut 1-2 (6-4, 2-6, 4-6) Alejandro Tabilo
29/04/2026 Aix en Provence (Dieciseisavos de final) Roberto Bautista Agut 2-0 (7-5, 6-2) Sascha Gueymard-Wayenburg
22/04/2026 Madrid Open (Sesentaicuatroavos de final) Roberto Bautista Agut 0-2 (2-6, 4-6) Thiago Agustin Tirante
07/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Treintaidosavos de final) Roberto Bautista Agut 0-0 (0-4) Matteo Berrettini

