Brandon Nakashima - Roberto Bautista Agut, en directo hoy: sigue el partido de Internazionali BNL d'Italia

Brandon Nakashima - Roberto Bautista Agut: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Internazionali BNL d'Italia - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 9 de mayo de 2026.
El tenista estadounidense Brandon Nakashima(32) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Internazionali BNL d'Italia al tenista español Roberto Bautista Agut(98) este sábado a las 15:30.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|08/04/2025
| Rolex Monte Carlo Masters (Treintaidosavos de final)
| Roberto Bautista Agut
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Brandon Nakashima
|21/06/2023
| Halle Open (Octavos de final)
| Brandon Nakashima
| 0-2 (5-7, 6-7)
| Roberto Bautista Agut
-Últimos Resultados de Brandon Nakashima.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|25/04/2026
| Madrid Open (Treintaidosavos de final)
| Brandon Nakashima
| 1-2 (6-3, 3-6, 4-6)
| Alexander Blockx
|16/04/2026
| Barcelona Open (Octavos de final)
| Arthur Fils
| 2-0 (6-2, 6-3)
| Brandon Nakashima
|14/04/2026
| Barcelona Open (Dieciseisavos de final)
| Brandon Nakashima
| 2-0 (6-3, 7-5)
| Juan Manuel Cerundolo
|02/04/2026
| US Men's Clay Court Championships (Octavos de final)
| Roman Andres Burruchaga
| 2-1 (6-4, 2-6, 6-4)
| Brandon Nakashima
|31/03/2026
| US Men's Clay Court Championships (Dieciseisavos de final)
| Martin Damm
| 0-2 (6-7, 2-6)
| Brandon Nakashima
-Últimos Resultados de Roberto Bautista Agut.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|07/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Sesentaicuatroavos de final)
| Roberto Bautista Agut
| 2-0 (6-3, 7-6)
| Francesco Maestrelli
|30/04/2026
| Aix en Provence (Octavos de final)
| Roberto Bautista Agut
| 1-2 (6-4, 2-6, 4-6)
| Alejandro Tabilo
|29/04/2026
| Aix en Provence (Dieciseisavos de final)
| Roberto Bautista Agut
| 2-0 (7-5, 6-2)
| Sascha Gueymard-Wayenburg
|22/04/2026
| Madrid Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Roberto Bautista Agut
| 0-2 (2-6, 4-6)
| Thiago Agustin Tirante
|07/04/2026
| Rolex Monte Carlo Masters (Treintaidosavos de final)
| Roberto Bautista Agut
| 0-0 (0-4)
| Matteo Berrettini