Brasil - Marruecos, en directo hoy: sigue el partido de Copa Mundial de la FIFA minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Brasil - Marruecos: resumen y estadísticas del partido de la jornada 1 de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 13 de junio de 2026.

Las selecciones de Brasil y Marruecos debutan en Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA, en el MetLife Stadium este domingo a las 00:00

-Onces iniciales confirmados.

BRASIL: Alisson Becker; Roger Ibanez, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimaraes, Raphinha, Lucas Paqueta, Vinicius Junior, Igor Thiago.

MARRUECOS: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Noussair Mazraoui, Issa Diop, Chadi Riad; Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss, Neil El Aynaoui, Ayyoub Bouaddi, Brahim Diaz, Ismael Saibari.