Camilo Ugo Carabelli - Felix Auger-Aliassime, en directo hoy: sigue el partido de Shanghai Rolex Masters

Camilo Ugo Carabelli - Felix Auger-Aliassime: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Shanghai Rolex Masters
Camilo Ugo Carabelli - Felix Auger-Aliassime: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Shanghai Rolex Masters - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: sábado, 10 octubre 2026 5:04
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Madrid, 10 de octubre de 2026.

El tenista argentino Camilo Ugo Carabelli(77) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Shanghai Rolex Masters al tenista canadiense Felix Auger-Aliassime(6) este sábado no antes de las 06:00.

No hay partidos directos entre ambos jugadores.

Últimos Resultados de Camilo Ugo Carabelli

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
08/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Sesentaicuatroavos de final) Camilo Ugo Carabelli 2-1 (2-6, 6-2, 7-5) Ilia Simakin
28/09/2026 Japan Open Tennis Championships, Qualification (Octavos de final) Rinky Hijikata 2-0 (6-2, 6-3) Camilo Ugo Carabelli
24/09/2026 Chengdu Open (Dieciseisavos de final) Federico Cina 2-0 (6-3, 6-2) Camilo Ugo Carabelli
01/09/2026 US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Camilo Ugo Carabelli 0-3 (4-6, 3-6, 3-6) Jan-Lennard Struff
21/08/2026 Cancun (Octavos de final) Camilo Ugo Carabelli 0-1 (2-6, 0-5) Moez Echargui

Últimos Resultados de Felix Auger-Aliassime

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
30/09/2026 China Open (Dieciseisavos de final) Karen Khachanov 2-0 (6-3, 6-3) Felix Auger-Aliassime
19/09/2026 Davis Cup Qualifiers (Final) Felix Auger-Aliassime 2-1 (4-6, 7-6, 6-4) Arthur Rinderknech
19/09/2026 Davis Cup Qualifiers (Final) Felix Auger-Aliassime 2-1 (7-6, 4-6, 6-3) Quentin Halys
03/09/2026 US Open ATP (Treintaidosavos de final) Felix Auger-Aliassime 1-3 (7-6, 3-6, 2-6, 2-6) Karen Khachanov
01/09/2026 US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Felix Auger-Aliassime 3-1 (7-5, 4-6, 6-3, 7-5) Rinky Hijikata
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