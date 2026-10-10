Camilo Ugo Carabelli - Felix Auger-Aliassime, en directo hoy: sigue el partido de Shanghai Rolex Masters

Camilo Ugo Carabelli - Felix Auger-Aliassime: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Shanghai Rolex Masters - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 10 de octubre de 2026.
El tenista argentino Camilo Ugo Carabelli(77) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Shanghai Rolex Masters al tenista canadiense Felix Auger-Aliassime(6) este sábado no antes de las 06:00.
No hay partidos directos entre ambos jugadores.
Últimos Resultados de Camilo Ugo Carabelli
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|08/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Sesentaicuatroavos de final)
| Camilo Ugo Carabelli
| 2-1 (2-6, 6-2, 7-5)
| Ilia Simakin
|28/09/2026
| Japan Open Tennis Championships, Qualification (Octavos de final)
| Rinky Hijikata
| 2-0 (6-2, 6-3)
| Camilo Ugo Carabelli
|24/09/2026
| Chengdu Open (Dieciseisavos de final)
| Federico Cina
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Camilo Ugo Carabelli
|01/09/2026
| US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Camilo Ugo Carabelli
| 0-3 (4-6, 3-6, 3-6)
| Jan-Lennard Struff
|21/08/2026
| Cancun (Octavos de final)
| Camilo Ugo Carabelli
| 0-1 (2-6, 0-5)
| Moez Echargui
Últimos Resultados de Felix Auger-Aliassime
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|30/09/2026
| China Open (Dieciseisavos de final)
| Karen Khachanov
| 2-0 (6-3, 6-3)
| Felix Auger-Aliassime
|19/09/2026
| Davis Cup Qualifiers (Final)
| Felix Auger-Aliassime
| 2-1 (4-6, 7-6, 6-4)
| Arthur Rinderknech
|19/09/2026
| Davis Cup Qualifiers (Final)
| Felix Auger-Aliassime
| 2-1 (7-6, 4-6, 6-3)
| Quentin Halys
|03/09/2026
| US Open ATP (Treintaidosavos de final)
| Felix Auger-Aliassime
| 1-3 (7-6, 3-6, 2-6, 2-6)
| Karen Khachanov
|01/09/2026
| US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Felix Auger-Aliassime
| 3-1 (7-5, 4-6, 6-3, 7-5)
| Rinky Hijikata