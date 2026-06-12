Canadá - Bosnia y Herzegovina, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Canadá - Bosnia y Herzegovina: resumen y estadísticas del partido de la jornada 1 de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 12 de junio de 2026.

Las selecciones de Canadá y Bosnia y Herzegovina debutan en Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA, en el BMO Field este viernes a las 21:00

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Clasificado Bosnia y Herzegovina 0 0 2 Clasificado Canadá 0 0 3 Tercero ¿? Qatar 0 0 4 Eliminado Suiza 0 0

-Onces iniciales probables.

CANADÁ: Maxime Crepeau; Richie Laryea, Alistair Johnston, Luc De Fougerolles, Derek Cornelius; Tajon Buchanan, Stephen Eustaquio, Ismael Kone, Liam Millar; Jonathan David, Cyle Larin.

BOSNIA Y HERZEGOVINA: Nikola Vasilj; Amar Dedic, Nikola Katic, Tarik Muharemovic, Sead Kolasinac; Esmir Bajraktarevic, Benjamin Tahirovic, Ivan Basic, Amar Memic; Ermedin Demirovic, Edin Dzeko.