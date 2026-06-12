Canadá - Bosnia y Herzegovina, en directo hoy: sigue el partido de Copa Mundial de la FIFA minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Canadá - Bosnia y Herzegovina: resumen y estadísticas del partido de la jornada 1 de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 12 de junio de 2026.
Las selecciones de Canadá y Bosnia y Herzegovina debutan en Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA, en el BMO Field de Toronto en Canadá este viernes a las 21:00
-Onces iniciales confirmados.
CANADÁ: Maxime Crepeau; Richie Laryea, Alistair Johnston, Luc De Fougerolles, Derek Cornelius; Tajon Buchanan, Ismael Kone, Stephen Eustaquio, Liam Millar; Jonathan David, Tani Oluwaseyi.
BOSNIA Y HERZEGOVINA: Nikola Vasilj; Amar Dedic, Nikola Katic, Tarik Muharemovic, Sead Kolasinac; Esmir Bajraktarevic, Ivan Basic, Benjamin Tahirovic, Amar Memic; Ermedin Demirovic, Jovo Lukic.