Canadá - Marruecos, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Canadá - Marruecos: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Copa Mundial de la FIFA
Onces Iniciales probables: Canadá - Marruecos: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: sábado, 4 julio 2026 14:10
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Madrid, 4 de julio de 2026.

La selección de Canadá se enfrenta en Octavos de final a Marruecos este sábado a las 19:00, partido perteneciente a Copa Mundial de la FIFA en el estadio NRG Stadium de Houston, en EE.UU..

-Onces iniciales probables.
CANADÁ: Maxime Crepeau; Alistair Johnston, Moise Bombito, Derek Cornelius, Richie Laryea; Tajon Buchanan, Nathan Saliba, Stephen Eustaquio, Liam Millar; Tani Oluwaseyi, Jonathan David.
MARRUECOS: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Noussair Mazraoui; Neil El Aynaoui, Ayyoub Bouaddi, Azzedine Ounahi, Brahim Diaz, Bilal El Khannouss, Ismael Saibari.

-Últimos Resultados de Canadá.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
28/06/2026 World Cup Final Stage South Africa 0-1 Canada
24/06/2026 World Cup Grp. B Switzerland 2-1 Canada
19/06/2026 World Cup Grp. B Canada 6-0 Qatar
12/06/2026 World Cup Grp. B Canada 1-1 Bosnia and Herzegovina

-Últimos Resultados de Marruecos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
30/06/2026 World Cup Final Stage Netherlands 3-4 Morocco
25/06/2026 World Cup Grp. C Morocco 4-2 Haiti
20/06/2026 World Cup Grp. C Scotland 0-1 Morocco
14/06/2026 World Cup Grp. C Brazil 1-1 Morocco

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