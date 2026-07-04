Canadá - Marruecos, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Canadá - Marruecos: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 4 de julio de 2026.
La selección de Canadá se enfrenta en Octavos de final a Marruecos este sábado a las 19:00, partido perteneciente a Copa Mundial de la FIFA en el estadio NRG Stadium de Houston, en EE.UU..
-Onces iniciales probables.
CANADÁ: Maxime Crepeau; Alistair Johnston, Moise Bombito, Derek Cornelius, Richie Laryea; Tajon Buchanan, Nathan Saliba, Stephen Eustaquio, Liam Millar; Tani Oluwaseyi, Jonathan David.
MARRUECOS: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Noussair Mazraoui; Neil El Aynaoui, Ayyoub Bouaddi, Azzedine Ounahi, Brahim Diaz, Bilal El Khannouss, Ismael Saibari.
-Últimos Resultados de Canadá.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|28/06/2026
| World Cup Final Stage
| South Africa
| 0-1
| Canada
|24/06/2026
| World Cup Grp. B
| Switzerland
| 2-1
| Canada
|19/06/2026
| World Cup Grp. B
| Canada
| 6-0
| Qatar
|12/06/2026
| World Cup Grp. B
| Canada
| 1-1
| Bosnia and Herzegovina
-Últimos Resultados de Marruecos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|30/06/2026
| World Cup Final Stage
| Netherlands
| 3-4
| Morocco
|25/06/2026
| World Cup Grp. C
| Morocco
| 4-2
| Haiti
|20/06/2026
| World Cup Grp. C
| Scotland
| 0-1
| Morocco
|14/06/2026
| World Cup Grp. C
| Brazil
| 1-1
| Morocco