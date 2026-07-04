Canadá - Marruecos, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Canadá - Marruecos: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 4 de julio de 2026.

La selección de Canadá se enfrenta en Octavos de final a Marruecos este sábado a las 19:00, partido perteneciente a Copa Mundial de la FIFA en el estadio NRG Stadium de Houston, en EE.UU..

-Onces iniciales probables.

CANADÁ: Maxime Crepeau; Alistair Johnston, Moise Bombito, Derek Cornelius, Richie Laryea; Tajon Buchanan, Nathan Saliba, Stephen Eustaquio, Liam Millar; Tani Oluwaseyi, Jonathan David.

MARRUECOS: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Noussair Mazraoui; Neil El Aynaoui, Ayyoub Bouaddi, Azzedine Ounahi, Brahim Diaz, Bilal El Khannouss, Ismael Saibari.

-Últimos Resultados de Canadá.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 28/06/2026 World Cup Final Stage South Africa 0-1 Canada 24/06/2026 World Cup Grp. B Switzerland 2-1 Canada 19/06/2026 World Cup Grp. B Canada 6-0 Qatar 12/06/2026 World Cup Grp. B Canada 1-1 Bosnia and Herzegovina

-Últimos Resultados de Marruecos.