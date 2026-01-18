Carlos Alcaraz - Adam Walton, en directo hoy: sigue el partido de Australian Open ATP

Publicado: domingo, 18 enero 2026 9:32
Madrid, 18 de enero de 2026.

El tenista Español Carlos Alcaraz(1) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo Australian Open ATP al tenista Australiano Adam Walton(79) este domingo a las 10:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
17/06/2025 HSBC Championships (Dieciseisavos de final) Carlos Alcaraz 2-0 (6-4, 7-6) Adam Walton

-Últimos Resultados de Carlos Alcaraz.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
16/11/2025 ATP World Tour Finals, Final Stage (Final) Carlos Alcaraz 0-2 (6-7, 5-7) Jannik Sinner
15/11/2025 ATP World Tour Finals, Final Stage (Semifinal) Carlos Alcaraz 2-0 (6-2, 6-4) Felix Auger-Aliassime
13/11/2025 ATP World Tour Finals, Jimmy Connors Group (Round Robin) Carlos Alcaraz 2-0 (6-4, 6-1) Lorenzo Musetti
11/11/2025 ATP World Tour Finals, Jimmy Connors Group (Round Robin) Carlos Alcaraz 2-1 (6-7, 7-5, 6-3) Taylor Fritz
09/11/2025 ATP World Tour Finals, Jimmy Connors Group (Round Robin) Carlos Alcaraz 2-0 (7-6, 6-2) Alex de Minaur

-Últimos Resultados de Adam Walton.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
12/01/2026 Adelaide International, Qualification (Cuartos de final) Adam Walton 0-2 (2-6, 6-7) Quentin Halys
11/01/2026 Adelaide International, Qualification (Octavos de final) Adam Walton 2-1 (6-2, 3-6, 7-6) Jake Delaney
06/01/2026 Brisbane International (Dieciseisavos de final) Rinky Hijikata 2-0 (6-3, 6-2) Adam Walton
02/11/2025 Hellenic Championship (Dieciseisavos de final) Alejandro Tabilo 2-1 (7-6, 6-7, 7-5) Adam Walton
25/10/2025 Rolex Paris Masters, Qualification (Sin Definir) Aleksandar Vukic 2-1 (3-6, 6-2, 6-4) Adam Walton

