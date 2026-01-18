Carlos Alcaraz - Adam Walton, en directo hoy: sigue el partido de Australian Open ATP

Carlos Alcaraz - Adam Walton: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Australian Open ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 18 de enero de 2026.

El tenista Español Carlos Alcaraz(1) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo Australian Open ATP al tenista Australiano Adam Walton(79) este domingo a las 10:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 17/06/2025 HSBC Championships (Dieciseisavos de final) Carlos Alcaraz 2-0 (6-4, 7-6) Adam Walton

-Últimos Resultados de Carlos Alcaraz.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 16/11/2025 ATP World Tour Finals, Final Stage (Final) Carlos Alcaraz 0-2 (6-7, 5-7) Jannik Sinner 15/11/2025 ATP World Tour Finals, Final Stage (Semifinal) Carlos Alcaraz 2-0 (6-2, 6-4) Felix Auger-Aliassime 13/11/2025 ATP World Tour Finals, Jimmy Connors Group (Round Robin) Carlos Alcaraz 2-0 (6-4, 6-1) Lorenzo Musetti 11/11/2025 ATP World Tour Finals, Jimmy Connors Group (Round Robin) Carlos Alcaraz 2-1 (6-7, 7-5, 6-3) Taylor Fritz 09/11/2025 ATP World Tour Finals, Jimmy Connors Group (Round Robin) Carlos Alcaraz 2-0 (7-6, 6-2) Alex de Minaur

-Últimos Resultados de Adam Walton.