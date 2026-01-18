Carlos Alcaraz - Adam Walton, en directo hoy: sigue el partido de Australian Open ATP

Carlos Alcaraz - Adam Walton: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Australian Open ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 18 de enero de 2026.
El tenista Español Carlos Alcaraz(1) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo Australian Open ATP al tenista Australiano Adam Walton(79) este domingo a las 10:30.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|17/06/2025
| HSBC Championships (Dieciseisavos de final)
| Carlos Alcaraz
| 2-0 (6-4, 7-6)
| Adam Walton
-Últimos Resultados de Carlos Alcaraz.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|16/11/2025
| ATP World Tour Finals, Final Stage (Final)
| Carlos Alcaraz
| 0-2 (6-7, 5-7)
| Jannik Sinner
|15/11/2025
| ATP World Tour Finals, Final Stage (Semifinal)
| Carlos Alcaraz
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Felix Auger-Aliassime
|13/11/2025
| ATP World Tour Finals, Jimmy Connors Group (Round Robin)
| Carlos Alcaraz
| 2-0 (6-4, 6-1)
| Lorenzo Musetti
|11/11/2025
| ATP World Tour Finals, Jimmy Connors Group (Round Robin)
| Carlos Alcaraz
| 2-1 (6-7, 7-5, 6-3)
| Taylor Fritz
|09/11/2025
| ATP World Tour Finals, Jimmy Connors Group (Round Robin)
| Carlos Alcaraz
| 2-0 (7-6, 6-2)
| Alex de Minaur
-Últimos Resultados de Adam Walton.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|12/01/2026
| Adelaide International, Qualification (Cuartos de final)
| Adam Walton
| 0-2 (2-6, 6-7)
| Quentin Halys
|11/01/2026
| Adelaide International, Qualification (Octavos de final)
| Adam Walton
| 2-1 (6-2, 3-6, 7-6)
| Jake Delaney
|06/01/2026
| Brisbane International (Dieciseisavos de final)
| Rinky Hijikata
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Adam Walton
|02/11/2025
| Hellenic Championship (Dieciseisavos de final)
| Alejandro Tabilo
| 2-1 (7-6, 6-7, 7-5)
| Adam Walton
|25/10/2025
| Rolex Paris Masters, Qualification (Sin
| Definir)
| Aleksandar Vukic
| 2-1 (3-6, 6-2, 6-4)
| Adam Walton