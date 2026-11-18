Madrid, 18 de noviembre de 2026.
El tenista español Carlos Alcaraz(3) se enfrenta en Round Robin del torneo ATP Finals, Ivan Lendl Group al tenista ruso Daniil Medvedev(5) este miércoles no antes de las 14:00.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|31/10/2026
| Erste Bank Open (Semifinal)
| Daniil Medvedev
| 0-2 (4-6, 6-7)
| Carlos Alcaraz
|14/03/2026
| BNP Paribas Open (Semifinal)
| Carlos Alcaraz
| 0-2 (3-6, 6-7)
| Daniil Medvedev
|01/10/2024
| China Open (Semifinal)
| Daniil Medvedev
| 0-2 (5-7, 3-6)
| Carlos Alcaraz
|12/07/2024
| Wimbledon ATP (Semifinal)
| Daniil Medvedev
| 1-3 (7-6, 3-6, 4-6, 4-6)
| Carlos Alcaraz
|17/03/2024
| BNP Paribas Open (Final)
| Daniil Medvedev
| 0-2 (6-7, 1-6)
| Carlos Alcaraz
Últimos Resultados de Carlos Alcaraz
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|16/11/2026
| ATP World Tour Finals, Ivan Lendl Group (Round Robin)
| Carlos Alcaraz
| 2-0 (6-2, 6-2)
| Frances Tiafoe
|08/11/2026
| Rolex Paris Masters (Final)
| Ben Shelton
| 0-2 (6-7, 5-7)
| Carlos Alcaraz
|07/11/2026
| Rolex Paris Masters (Semifinal)
| Casper Ruud
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Carlos Alcaraz
|06/11/2026
| Rolex Paris Masters (Cuartos de final)
| Taylor Fritz
| 1-2 (7-6, 5-7, 3-6)
| Carlos Alcaraz
|05/11/2026
| Rolex Paris Masters (Octavos de final)
| Matteo Berrettini
| 0-0 ()
| Carlos Alcaraz
Últimos Resultados de Daniil Medvedev
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|16/11/2026
| ATP World Tour Finals, Ivan Lendl Group (Round Robin)
| Daniil Medvedev
| 2-0 (7-6, 6-3)
| Flavio Cobolli
|04/11/2026
| Rolex Paris Masters (Dieciseisavos de final)
| Ignacio Buse
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Daniil Medvedev
|31/10/2026
| Erste Bank Open (Semifinal)
| Daniil Medvedev
| 0-2 (4-6, 6-7)
| Carlos Alcaraz
|30/10/2026
| Erste Bank Open (Cuartos de final)
| Adrian Mannarino
| 0-2 (2-6, 3-6)
| Daniil Medvedev
|29/10/2026
| Erste Bank Open (Octavos de final)
| Cameron Norrie
| 1-2 (6-4, 3-6, 6-7)
| Daniil Medvedev