Carlos Alcaraz - Karen Khachanov, en directo hoy: sigue el partido de Qatar Open

Carlos Alcaraz - Karen Khachanov: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Qatar Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 19 de febrero de 2026.
El tenista Español Carlos Alcaraz(1) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Qatar Open al tenista Ruso Karen Khachanov(17) este jueves a las 17:30.
###WidgetTenis###
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|13/05/2025
| Internazionali BNL d'Italia (Octavos de final)
| Karen Khachanov
| 1-2 (3-6, 6-3, 5-7)
| Carlos Alcaraz
|30/09/2024
| China Open (Cuartos de final)
| Karen Khachanov
| 0-2 (5-7, 2-6)
| Carlos Alcaraz
|03/05/2023
| Madrid Open (Cuartos de final)
| Carlos Alcaraz
| 2-0 (6-4, 7-5)
| Karen Khachanov
-Últimos Resultados de Carlos Alcaraz.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|18/02/2026
| Qatar Open (Octavos de final)
| Carlos Alcaraz
| 2-0 (6-2, 7-5)
| Valentin Royer
|17/02/2026
| Qatar Open (Dieciseisavos de final)
| Carlos Alcaraz
| 2-0 (6-4, 7-6)
| Arthur Rinderknech
|01/02/2026
| Australian Open ATP (Final)
| Carlos Alcaraz
| 3-1 (2-6, 6-2, 6-3, 7-5)
| Novak Djokovic
|30/01/2026
| Australian Open ATP (Semifinal)
| Carlos Alcaraz
| 3-2 (6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 7-5)
| Alexander Zverev
|27/01/2026
| Australian Open ATP (Cuartos de final)
| Carlos Alcaraz
| 3-0 (7-5, 6-2, 6-1)
| Alex de Minaur
-Últimos Resultados de Karen Khachanov.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|18/02/2026
| Qatar Open (Octavos de final)
| Marton Fucsovics
| 1-2 (2-6, 6-4, 4-6)
| Karen Khachanov
|17/02/2026
| Qatar Open (Dieciseisavos de final)
| Shintaro Mochizuki
| 1-2 (1-6, 6-3, 4-6)
| Karen Khachanov
|12/02/2026
| Rotterdam Open (Octavos de final)
| Karen Khachanov
| 1-2 (6-7, 6-3, 3-6)
| Jaume Munar
|11/02/2026
| Rotterdam Open (Dieciseisavos de final)
| Karen Khachanov
| 2-1 (3-6, 6-4, 7-5)
| Jesper de Jong
|24/01/2026
| Australian Open ATP (Dieciseisavos de final)
| Karen Khachanov
| 1-3 (6-7, 6-3, 3-6, 4-6)
| Luciano Darderi