Carlos Alcaraz - Karen Khachanov, en directo hoy: sigue el partido de Qatar Open

Carlos Alcaraz - Karen Khachanov: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Qatar Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Publicado: jueves, 19 febrero 2026 17:53
Madrid, 19 de febrero de 2026.

El tenista Español Carlos Alcaraz(1) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Qatar Open al tenista Ruso Karen Khachanov(17) este jueves a las 17:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
13/05/2025 Internazionali BNL d'Italia (Octavos de final) Karen Khachanov 1-2 (3-6, 6-3, 5-7) Carlos Alcaraz
30/09/2024 China Open (Cuartos de final) Karen Khachanov 0-2 (5-7, 2-6) Carlos Alcaraz
03/05/2023 Madrid Open (Cuartos de final) Carlos Alcaraz 2-0 (6-4, 7-5) Karen Khachanov

-Últimos Resultados de Carlos Alcaraz.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
18/02/2026 Qatar Open (Octavos de final) Carlos Alcaraz 2-0 (6-2, 7-5) Valentin Royer
17/02/2026 Qatar Open (Dieciseisavos de final) Carlos Alcaraz 2-0 (6-4, 7-6) Arthur Rinderknech
01/02/2026 Australian Open ATP (Final) Carlos Alcaraz 3-1 (2-6, 6-2, 6-3, 7-5) Novak Djokovic
30/01/2026 Australian Open ATP (Semifinal) Carlos Alcaraz 3-2 (6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 7-5) Alexander Zverev
27/01/2026 Australian Open ATP (Cuartos de final) Carlos Alcaraz 3-0 (7-5, 6-2, 6-1) Alex de Minaur

-Últimos Resultados de Karen Khachanov.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
18/02/2026 Qatar Open (Octavos de final) Marton Fucsovics 1-2 (2-6, 6-4, 4-6) Karen Khachanov
17/02/2026 Qatar Open (Dieciseisavos de final) Shintaro Mochizuki 1-2 (1-6, 6-3, 4-6) Karen Khachanov
12/02/2026 Rotterdam Open (Octavos de final) Karen Khachanov 1-2 (6-7, 6-3, 3-6) Jaume Munar
11/02/2026 Rotterdam Open (Dieciseisavos de final) Karen Khachanov 2-1 (3-6, 6-4, 7-5) Jesper de Jong
24/01/2026 Australian Open ATP (Dieciseisavos de final) Karen Khachanov 1-3 (6-7, 6-3, 3-6, 4-6) Luciano Darderi

