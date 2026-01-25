Carlos Alcaraz - Tommy Paul, en directo hoy: sigue el partido de Australian Open ATP

Carlos Alcaraz - Tommy Paul: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Australian Open ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 25 de enero de 2026.

El tenista Español Carlos Alcaraz(1) se enfrenta en Octavos de final del torneo Australian Open ATP al tenista Estadounidense Tommy Paul(20) este domingo a las 03:30.

###WidgetTenis###

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 03/06/2025 Roland Garros ATP (Cuartos de final) Tommy Paul 0-3 (0-6, 1-6, 4-6) Carlos Alcaraz 09/07/2024 Wimbledon ATP (Cuartos de final) Carlos Alcaraz 3-1 (5-7, 6-4, 6-2, 6-2) Tommy Paul 17/08/2023 Western & Southern Open (Octavos de final) Carlos Alcaraz 2-1 (7-6, 6-7, 6-3) Tommy Paul 12/08/2023 National Bank Open (Cuartos de final) Carlos Alcaraz 1-2 (3-6, 6-4, 3-6) Tommy Paul 28/03/2023 Miami Open (Octavos de final) Carlos Alcaraz 2-0 (6-4, 6-4) Tommy Paul

-Últimos Resultados de Carlos Alcaraz.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 23/01/2026 Australian Open ATP (Dieciseisavos de final) Carlos Alcaraz 3-0 (6-2, 6-4, 6-1) Corentin Moutet 21/01/2026 Australian Open ATP (Treintaidosavos de final) Carlos Alcaraz 3-0 (7-6, 6-3, 6-2) Yannick Hanfmann 18/01/2026 Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Carlos Alcaraz 3-0 (6-3, 7-6, 6-2) Adam Walton 16/11/2025 ATP World Tour Finals, Final Stage (Final) Carlos Alcaraz 0-2 (6-7, 5-7) Jannik Sinner 15/11/2025 ATP World Tour Finals, Final Stage (Semifinal) Carlos Alcaraz 2-0 (6-2, 6-4) Felix Auger-Aliassime

-Últimos Resultados de Tommy Paul.