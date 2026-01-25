Carlos Alcaraz - Tommy Paul, en directo hoy: sigue el partido de Australian Open ATP

Carlos Alcaraz - Tommy Paul: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Australian Open ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 25 de enero de 2026.
El tenista Español Carlos Alcaraz(1) se enfrenta en Octavos de final del torneo Australian Open ATP al tenista Estadounidense Tommy Paul(20) este domingo a las 03:30.
###WidgetTenis###
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|03/06/2025
| Roland Garros ATP (Cuartos de final)
| Tommy Paul
| 0-3 (0-6, 1-6, 4-6)
| Carlos Alcaraz
|09/07/2024
| Wimbledon ATP (Cuartos de final)
| Carlos Alcaraz
| 3-1 (5-7, 6-4, 6-2, 6-2)
| Tommy Paul
|17/08/2023
| Western & Southern Open (Octavos de final)
| Carlos Alcaraz
| 2-1 (7-6, 6-7, 6-3)
| Tommy Paul
|12/08/2023
| National Bank Open (Cuartos de final)
| Carlos Alcaraz
| 1-2 (3-6, 6-4, 3-6)
| Tommy Paul
|28/03/2023
| Miami Open (Octavos de final)
| Carlos Alcaraz
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Tommy Paul
-Últimos Resultados de Carlos Alcaraz.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|23/01/2026
| Australian Open ATP (Dieciseisavos de final)
| Carlos Alcaraz
| 3-0 (6-2, 6-4, 6-1)
| Corentin Moutet
|21/01/2026
| Australian Open ATP (Treintaidosavos de final)
| Carlos Alcaraz
| 3-0 (7-6, 6-3, 6-2)
| Yannick Hanfmann
|18/01/2026
| Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Carlos Alcaraz
| 3-0 (6-3, 7-6, 6-2)
| Adam Walton
|16/11/2025
| ATP World Tour Finals, Final Stage (Final)
| Carlos Alcaraz
| 0-2 (6-7, 5-7)
| Jannik Sinner
|15/11/2025
| ATP World Tour Finals, Final Stage (Semifinal)
| Carlos Alcaraz
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Felix Auger-Aliassime
-Últimos Resultados de Tommy Paul.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|23/01/2026
| Australian Open ATP (Dieciseisavos de final)
| Tommy Paul
| 2-0 (6-1, 6-1, 0-0)
| Alejandro Davidovich Fokina
|21/01/2026
| Australian Open ATP (Treintaidosavos de final)
| Tommy Paul
| 3-0 (6-3, 6-4, 6-2)
| Thiago Agustin Tirante
|19/01/2026
| Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Tommy Paul
| 3-0 (6-4, 6-3, 6-3)
| Aleksandar Kovacevic
|16/01/2026
| Adelaide International (Semifinal)
| Tomas Machac
| 2-1 (2-6, 6-3, 6-3)
| Tommy Paul
|15/01/2026
| Adelaide International (Cuartos de final)
| Aleksandar Vukic
| 0-2 (3-6, 2-6)
| Tommy Paul