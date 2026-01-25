Carlos Alcaraz - Tommy Paul, en directo hoy: sigue el partido de Australian Open ATP

Carlos Alcaraz - Tommy Paul: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Australian Open ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Publicado: domingo, 25 enero 2026 2:31
Madrid, 25 de enero de 2026.

El tenista Español Carlos Alcaraz(1) se enfrenta en Octavos de final del torneo Australian Open ATP al tenista Estadounidense Tommy Paul(20) este domingo a las 03:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
03/06/2025 Roland Garros ATP (Cuartos de final) Tommy Paul 0-3 (0-6, 1-6, 4-6) Carlos Alcaraz
09/07/2024 Wimbledon ATP (Cuartos de final) Carlos Alcaraz 3-1 (5-7, 6-4, 6-2, 6-2) Tommy Paul
17/08/2023 Western & Southern Open (Octavos de final) Carlos Alcaraz 2-1 (7-6, 6-7, 6-3) Tommy Paul
12/08/2023 National Bank Open (Cuartos de final) Carlos Alcaraz 1-2 (3-6, 6-4, 3-6) Tommy Paul
28/03/2023 Miami Open (Octavos de final) Carlos Alcaraz 2-0 (6-4, 6-4) Tommy Paul

-Últimos Resultados de Carlos Alcaraz.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
23/01/2026 Australian Open ATP (Dieciseisavos de final) Carlos Alcaraz 3-0 (6-2, 6-4, 6-1) Corentin Moutet
21/01/2026 Australian Open ATP (Treintaidosavos de final) Carlos Alcaraz 3-0 (7-6, 6-3, 6-2) Yannick Hanfmann
18/01/2026 Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Carlos Alcaraz 3-0 (6-3, 7-6, 6-2) Adam Walton
16/11/2025 ATP World Tour Finals, Final Stage (Final) Carlos Alcaraz 0-2 (6-7, 5-7) Jannik Sinner
15/11/2025 ATP World Tour Finals, Final Stage (Semifinal) Carlos Alcaraz 2-0 (6-2, 6-4) Felix Auger-Aliassime

-Últimos Resultados de Tommy Paul.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
23/01/2026 Australian Open ATP (Dieciseisavos de final) Tommy Paul 2-0 (6-1, 6-1, 0-0) Alejandro Davidovich Fokina
21/01/2026 Australian Open ATP (Treintaidosavos de final) Tommy Paul 3-0 (6-3, 6-4, 6-2) Thiago Agustin Tirante
19/01/2026 Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Tommy Paul 3-0 (6-4, 6-3, 6-3) Aleksandar Kovacevic
16/01/2026 Adelaide International (Semifinal) Tomas Machac 2-1 (2-6, 6-3, 6-3) Tommy Paul
15/01/2026 Adelaide International (Cuartos de final) Aleksandar Vukic 0-2 (3-6, 2-6) Tommy Paul

