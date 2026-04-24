Caty McNally - Victoria Mboko, en directo hoy: sigue el partido de Madrid Open

Caty McNally - Victoria Mboko: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Madrid Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 24 de abril de 2026.
La tenista estadounidense Caty McNally(76) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Madrid Open a la tenista canadiense Victoria Mboko(10) este viernes a las 19:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|21/01/2026
| Australian Open WTA (Treintaidosavos de final)
| Victoria Mboko
| 2-0 (6-4, 6-3)
| Caty McNally
-Últimos Resultados de Caty McNally.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|22/04/2026
| Madrid Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Caty McNally
| 2-0 (6-1, 6-2)
| Katie Volynets
|15/04/2026
| Open Capfinances Rouen Metropole (Octavos de final)
| Marta Kostyuk
| 2-1 (2-6, 6-2, 6-1)
| Caty McNally
|14/04/2026
| Open Capfinances Rouen Metropole (Dieciseisavos de final)
| Caty McNally
| 2-1 (1-6, 6-1, 6-1)
| Katie Volynets
-Últimos Resultados de Victoria Mboko.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|24/03/2026
| Miami Open (Cuartos de final)
| Victoria Mboko
| 0-2 (5-7, 6-7)
| Karolina Muchova
|23/03/2026
| Miami Open (Octavos de final)
| Mirra Andreeva
| 1-2 (6-7, 6-4, 0-6)
| Victoria Mboko
|21/03/2026
| Miami Open (Dieciseisavos de final)
| Anastasia Zakharova
| 0-2 (1-6, 5-7)
| Victoria Mboko
|20/03/2026
| Miami Open (Treintaidosavos de final)
| Anna Blinkova
| 0-2 (2-6, 0-6)
| Victoria Mboko
|12/03/2026
| BNP Paribas Open (Cuartos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (7-6, 6-4)
| Victoria Mboko