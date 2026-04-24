Caty McNally - Victoria Mboko, en directo hoy: sigue el partido de Madrid Open

Caty McNally - Victoria Mboko: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Madrid Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 24 de abril de 2026.

La tenista estadounidense Caty McNally(76) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Madrid Open a la tenista canadiense Victoria Mboko(10) este viernes a las 19:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 21/01/2026 Australian Open WTA (Treintaidosavos de final) Victoria Mboko 2-0 (6-4, 6-3) Caty McNally

-Últimos Resultados de Caty McNally.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 22/04/2026 Madrid Open (Sesentaicuatroavos de final) Caty McNally 2-0 (6-1, 6-2) Katie Volynets 15/04/2026 Open Capfinances Rouen Metropole (Octavos de final) Marta Kostyuk 2-1 (2-6, 6-2, 6-1) Caty McNally 14/04/2026 Open Capfinances Rouen Metropole (Dieciseisavos de final) Caty McNally 2-1 (1-6, 6-1, 6-1) Katie Volynets

-Últimos Resultados de Victoria Mboko.