Celta de Vigo - Atlético de Madrid, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Celta de Vigo - Atlético de Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 8 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2025)
Publicado: domingo, 5 octubre 2025 16:01

Madrid, 5 de octubre de 2025.

El Celta de Vigo, situado en la antepenúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 8 de LaLiga EA Sports en el Abanca Balaidos ante el Atlético de Madrid este domingo a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 1 contra el Elche, sin poder sumar más puntos a los 5 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Atlético de Madrid ocupa el sexto lugar, llega tras la victoria por 5 - 2 cosechada en su estadio contra el Real Madrid, añadiendo 3 puntos más a los 12 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Real Madrid 21 8
2 Champions Barcelona 19 7
3 Champions Villarreal 16 8
4 Champions Elche 13 8
5 Europa League Athletic Bilbao 13 8
6 Conference League Atlético 12 7
18 Descenso Celta 5 7
19 Descenso Real Sociedad 5 7
20 Descenso Mallorca 5 8

-Onces iniciales probables.
CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Javi Rodriguez, Carlos Dominguez, Marcos Alonso; Hugo Alvarez, Hugo Sotelo, Ilaix Moriba, Oscar Mingueza; Pablo Duran, Ferran Jutgla, Bryan Zaragoza.
ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Robin Le Normand, Clement Lenglet, David Hancko; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Koke, Nico Gonzalez; Antoine Griezmann, Julian Alvarez.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
15/02/2025 LaLiga Atlético 1-1 Celta
26/09/2024 LaLiga Celta 0-1 Atlético
12/05/2024 LaLiga Atlético 1-0 Celta
21/10/2023 LaLiga Celta 0-3 Atlético
12/02/2023 LaLiga Celta 0-1 Atlético

-Últimos Resultados del Celta de Vigo.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
28/09/2025 LaLiga Elche 2-1 Celta
21/09/2025 LaLiga Rayo 1-1 Celta
14/09/2025 LaLiga Celta 1-1 Girona
31/08/2025 LaLiga Celta 1-1 Villarreal
27/08/2025 LaLiga Celta 1-1 Betis

-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
30/09/2025 Champions Atlético 5-1 Eintracht Frankfurt
27/09/2025 LaLiga Atlético 5-2 Real Madrid
24/09/2025 LaLiga Atlético 3-2 Rayo
21/09/2025 LaLiga Mallorca 1-1 Atlético
17/09/2025 Champions Liverpool 3-2 Atlético

