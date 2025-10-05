Celta de Vigo - Atlético de Madrid, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Celta de Vigo - Atlético de Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 8 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2025)

Madrid, 5 de octubre de 2025.

El Celta de Vigo, situado en la antepenúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 8 de LaLiga EA Sports en el Abanca Balaidos ante el Atlético de Madrid este domingo a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 1 contra el Elche, sin poder sumar más puntos a los 5 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Atlético de Madrid ocupa el sexto lugar, llega tras la victoria por 5 - 2 cosechada en su estadio contra el Real Madrid, añadiendo 3 puntos más a los 12 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Real Madrid 21 8 2 Champions Barcelona 19 7 3 Champions Villarreal 16 8 4 Champions Elche 13 8 5 Europa League Athletic Bilbao 13 8 6 Conference League Atlético 12 7 18 Descenso Celta 5 7 19 Descenso Real Sociedad 5 7 20 Descenso Mallorca 5 8

-Onces iniciales probables.

CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Javi Rodriguez, Carlos Dominguez, Marcos Alonso; Hugo Alvarez, Hugo Sotelo, Ilaix Moriba, Oscar Mingueza; Pablo Duran, Ferran Jutgla, Bryan Zaragoza.

ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Robin Le Normand, Clement Lenglet, David Hancko; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Koke, Nico Gonzalez; Antoine Griezmann, Julian Alvarez.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 15/02/2025 LaLiga Atlético 1-1 Celta 26/09/2024 LaLiga Celta 0-1 Atlético 12/05/2024 LaLiga Atlético 1-0 Celta 21/10/2023 LaLiga Celta 0-3 Atlético 12/02/2023 LaLiga Celta 0-1 Atlético

-Últimos Resultados del Celta de Vigo.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 28/09/2025 LaLiga Elche 2-1 Celta 21/09/2025 LaLiga Rayo 1-1 Celta 14/09/2025 LaLiga Celta 1-1 Girona 31/08/2025 LaLiga Celta 1-1 Villarreal 27/08/2025 LaLiga Celta 1-1 Betis

-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.