Celta de Vigo - Atlético de Madrid, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 5 de octubre de 2025.
El Celta de Vigo, situado en la antepenúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 8 de LaLiga EA Sports en el Abanca Balaidos ante el Atlético de Madrid este domingo a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 1 contra el Elche, sin poder sumar más puntos a los 5 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Atlético de Madrid ocupa el séptimo lugar, llega tras la victoria por 5 - 2 cosechada en su estadio contra el Real Madrid, añadiendo 3 puntos más a los 12 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Onces iniciales confirmados.
CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Javi Rodriguez, Carl Starfelt, Marcos Alonso; Sergio Carreira, Damian Rodriguez, Fran Beltran, Oscar Mingueza; Williot Swedberg, Borja Iglesias, Ferran Jutgla.
ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Robin Le Normand, Clement Lenglet, David Hancko; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Koke, Nico Gonzalez; Antoine Griezmann, Julian Alvarez.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|15/02/2025
| LaLiga
| Atlético
| 1-1
| Celta
|26/09/2024
| LaLiga
| Celta
| 0-1
| Atlético
|12/05/2024
| LaLiga
| Atlético
| 1-0
| Celta
|21/10/2023
| LaLiga
| Celta
| 0-3
| Atlético
|12/02/2023
| LaLiga
| Celta
| 0-1
| Atlético
-Últimos Resultados del Celta de Vigo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|28/09/2025
| LaLiga
| Elche
| 2-1
| Celta
|21/09/2025
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Celta
|14/09/2025
| LaLiga
| Celta
| 1-1
| Girona
|31/08/2025
| LaLiga
| Celta
| 1-1
| Villarreal
|27/08/2025
| LaLiga
| Celta
| 1-1
| Betis
-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|30/09/2025
| Champions
| Atlético
| 5-1
| Eintracht Frankfurt
|27/09/2025
| LaLiga
| Atlético
| 5-2
| Real Madrid
|24/09/2025
| LaLiga
| Atlético
| 3-2
| Rayo
|21/09/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 1-1
| Atlético
|17/09/2025
| Champions
| Liverpool
| 3-2
| Atlético