Celta de Vigo - Espanyol, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Europa Press Deportes
Publicado: domingo, 30 noviembre 2025 13:31

Madrid, 30 de noviembre de 2025.

El Celta de Vigo, situado en la undécima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 14 de LaLiga EA Sports en el Abanca Balaidos ante el Espanyol este domingo a las 18:30 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 1 contra el Alavés, añadiendo 3 puntos más a los 16 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Espanyol ocupa el sexto lugar, llega tras la victoria por 2 - 1 cosechada en su estadio contra el Sevilla, añadiendo 3 puntos más a los 21 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 34 14
2 Champions Real Madrid 32 13
3 Champions Atlético 31 14
4 Champions Villarreal 29 13
5 Europa League Betis 21 13
6 Conference League Espanyol 21 13
11 Permanencia Celta 16 13
18 Descenso Girona 11 13
19 Descenso Levante 9 14
20 Descenso Real Oviedo 9 14

-Onces iniciales probables.
CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Javi Rodriguez, Carl Starfelt, Marcos Alonso; Javi Rueda, Fran Beltran, Ilaix Moriba, Sergio Carreira; Iago Aspas, Pablo Duran, Bryan Zaragoza.
ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Fernando Calero, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Tyrhys Dolan, Urko Gonzalez de Zarate, Edu Exposito, Ramon Terrats; Pere Milla, Kike Garcia.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
12/04/2025 LaLiga Celta 0-2 Espanyol
30/11/2024 LaLiga Espanyol 3-1 Celta
18/03/2023 LaLiga Espanyol 1-3 Celta

-Últimos Resultados del Celta de Vigo.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
22/11/2025 LaLiga Alavés 0-1 Celta
09/11/2025 LaLiga Celta 2-4 Barcelona
02/11/2025 LaLiga Levante 1-2 Celta
26/10/2025 LaLiga Osasuna 2-3 Celta
19/10/2025 LaLiga Celta 1-1 Real Sociedad

-Últimos Resultados del Espanyol.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
24/11/2025 LaLiga Espanyol 2-1 Sevilla
08/11/2025 LaLiga Espanyol 0-2 Villarreal
02/11/2025 LaLiga Alavés 2-1 Espanyol
25/10/2025 LaLiga Espanyol 1-0 Elche
17/10/2025 LaLiga Real Oviedo 0-2 Espanyol

