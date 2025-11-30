Celta de Vigo - Espanyol, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Celta de Vigo - Espanyol: resumen y estadísticas del partido de la jornada 14 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2025)
Madrid, 30 de noviembre de 2025.
El Celta de Vigo, situado en la undécima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 14 de LaLiga EA Sports en el Abanca Balaidos ante el Espanyol este domingo a las 18:30 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 1 contra el Alavés, añadiendo 3 puntos más a los 16 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Espanyol ocupa el sexto lugar, llega tras la victoria por 2 - 1 cosechada en su estadio contra el Sevilla, añadiendo 3 puntos más a los 21 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 34
| 14
|2
| Champions
| Real Madrid
| 32
| 13
|3
| Champions
| Atlético
| 31
| 14
|4
| Champions
| Villarreal
| 29
| 13
|5
| Europa League
| Betis
| 21
| 13
|6
| Conference League
| Espanyol
| 21
| 13
|11
| Permanencia
| Celta
| 16
| 13
|18
| Descenso
| Girona
| 11
| 13
|19
| Descenso
| Levante
| 9
| 14
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 9
| 14
-Onces iniciales probables.
CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Javi Rodriguez, Carl Starfelt, Marcos Alonso; Javi Rueda, Fran Beltran, Ilaix Moriba, Sergio Carreira; Iago Aspas, Pablo Duran, Bryan Zaragoza.
ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Fernando Calero, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Tyrhys Dolan, Urko Gonzalez de Zarate, Edu Exposito, Ramon Terrats; Pere Milla, Kike Garcia.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|12/04/2025
| LaLiga
| Celta
| 0-2
| Espanyol
|30/11/2024
| LaLiga
| Espanyol
| 3-1
| Celta
|18/03/2023
| LaLiga
| Espanyol
| 1-3
| Celta
-Últimos Resultados del Celta de Vigo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|22/11/2025
| LaLiga
| Alavés
| 0-1
| Celta
|09/11/2025
| LaLiga
| Celta
| 2-4
| Barcelona
|02/11/2025
| LaLiga
| Levante
| 1-2
| Celta
|26/10/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 2-3
| Celta
|19/10/2025
| LaLiga
| Celta
| 1-1
| Real Sociedad
-Últimos Resultados del Espanyol.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|24/11/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 2-1
| Sevilla
|08/11/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 0-2
| Villarreal
|02/11/2025
| LaLiga
| Alavés
| 2-1
| Espanyol
|25/10/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 1-0
| Elche
|17/10/2025
| LaLiga
| Real Oviedo
| 0-2
| Espanyol