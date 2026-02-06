Celta de Vigo - Osasuna, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Celta de Vigo - Osasuna: resumen y estadísticas del partido de la jornada 23 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 6 de febrero de 2026.

El Celta de Vigo, situado en la séptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 23 de LaLiga EA Sports en el Abanca Balaidos ante el Osasuna este viernes a las 21:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras el empate a 0 cosechado contra el Getafe, añadiendo 1 punto más a los 33 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Osasuna ocupa el noveno lugar, llega tras el empate a 2 cosechado en su estadio contra el Villarreal, añadiendo 1 punto más a los 26 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 55 22 2 Champions Real Madrid 54 22 3 Champions Atlético 45 22 4 Champions Villarreal 42 21 5 Europa League Betis 35 22 6 Conference League Espanyol 34 22 7 Permanencia Celta 33 22 9 Permanencia Osasuna 26 22 18 Descenso Rayo 22 22 19 Descenso Levante 18 21 20 Descenso Real Oviedo 16 22

-Onces iniciales probables.

CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Javi Rodriguez, Carl Starfelt, Marcos Alonso; Sergio Carreira, Miguel Roman, Ilaix Moriba, Oscar Mingueza; Williot Swedberg, Borja Iglesias, Fer Lopez.

OSASUNA: Sergio Herrera; Alejandro Catena, Javi Galan, Flavien Boyomo, Valentin Rosier; Iker Munoz, Raul Moro, Victor Munoz, Aimar Oroz, Moi Gomez, Ante Budimir.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 26/10/2025 LaLiga Osasuna 2-3 Celta 21/02/2025 LaLiga Celta 1-0 Osasuna 01/09/2024 LaLiga Osasuna 3-2 Celta 04/02/2024 LaLiga Osasuna 0-3 Celta 13/08/2023 LaLiga Celta 0-2 Osasuna

-Últimos Resultados del Celta de Vigo.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 01/02/2026 LaLiga Getafe 0-0 Celta 25/01/2026 LaLiga Real Sociedad 3-1 Celta 18/01/2026 LaLiga Celta 3-0 Rayo 12/01/2026 LaLiga Sevilla 0-1 Celta 03/01/2026 LaLiga Celta 4-1 Valencia

-Últimos Resultados del Osasuna.