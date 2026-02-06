Celta de Vigo - Osasuna, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Celta de Vigo - Osasuna: resumen y estadísticas del partido de la jornada 23 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 6 de febrero de 2026.
El Celta de Vigo, situado en la séptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 23 de LaLiga EA Sports en el Abanca Balaidos ante el Osasuna este viernes a las 21:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras el empate a 0 cosechado contra el Getafe, añadiendo 1 punto más a los 33 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Osasuna ocupa el noveno lugar, llega tras el empate a 2 cosechado en su estadio contra el Villarreal, añadiendo 1 punto más a los 26 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 55
| 22
|2
| Champions
| Real Madrid
| 54
| 22
|3
| Champions
| Atlético
| 45
| 22
|4
| Champions
| Villarreal
| 42
| 21
|5
| Europa League
| Betis
| 35
| 22
|6
| Conference League
| Espanyol
| 34
| 22
|7
| Permanencia
| Celta
| 33
| 22
|9
| Permanencia
| Osasuna
| 26
| 22
|18
| Descenso
| Rayo
| 22
| 22
|19
| Descenso
| Levante
| 18
| 21
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 16
| 22
-Onces iniciales probables.
CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Javi Rodriguez, Carl Starfelt, Marcos Alonso; Sergio Carreira, Miguel Roman, Ilaix Moriba, Oscar Mingueza; Williot Swedberg, Borja Iglesias, Fer Lopez.
OSASUNA: Sergio Herrera; Alejandro Catena, Javi Galan, Flavien Boyomo, Valentin Rosier; Iker Munoz, Raul Moro, Victor Munoz, Aimar Oroz, Moi Gomez, Ante Budimir.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|26/10/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 2-3
| Celta
|21/02/2025
| LaLiga
| Celta
| 1-0
| Osasuna
|01/09/2024
| LaLiga
| Osasuna
| 3-2
| Celta
|04/02/2024
| LaLiga
| Osasuna
| 0-3
| Celta
|13/08/2023
| LaLiga
| Celta
| 0-2
| Osasuna
-Últimos Resultados del Celta de Vigo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|01/02/2026
| LaLiga
| Getafe
| 0-0
| Celta
|25/01/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 3-1
| Celta
|18/01/2026
| LaLiga
| Celta
| 3-0
| Rayo
|12/01/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 0-1
| Celta
|03/01/2026
| LaLiga
| Celta
| 4-1
| Valencia
-Últimos Resultados del Osasuna.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|31/01/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 2-2
| Villarreal
|24/01/2026
| LaLiga
| Rayo
| 1-3
| Osasuna
|17/01/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 3-2
| Real Oviedo
|10/01/2026
| LaLiga
| Girona
| 1-0
| Osasuna
|03/01/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 1-1
| Athletic Bilbao