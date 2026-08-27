Celta de Vigo - Osasuna, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Celta de Vigo - Osasuna: resumen y estadísticas del partido de la jornada 1 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 27 de agosto de 2026.
El Celta de Vigo, situado en la undécima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 1 de LaLiga EA Sports en el estadio Abanca Balaidos ante Osasuna este jueves a las 20:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras el empate a 0 cosechado contra Valencia, añadiendo 1 punto más a los 1 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Osasuna ocupa el duodécimo lugar, llega tras el empate a 0 cosechado en su estadio contra el Levante, añadiendo 1 punto más a los 1 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
Onces iniciales confirmados
CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Javi Rodriguez, Yoel Lago, Marcos Alonso; Javi Rueda, Miguel Roman, Ilaix Moriba, Javi Galan; Iago Aspas, Pablo Duran, Williot Swedberg.
OSASUNA: Sergio Herrera; Inigo Arguibide, Alejandro Catena, Jorge Herrando, Abel Bretones; Jon Moncayola, Lucas Torro, Jonathan Dubasin, Asier Osambela, Enrique Barja, Raul Garcia.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|06/02/2026
| LaLiga
| Celta
| 1-2
| Osasuna
|26/10/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 2-3
| Celta
|21/02/2025
| LaLiga
| Celta
| 1-0
| Osasuna
|01/09/2024
| LaLiga
| Osasuna
| 3-2
| Celta
|04/02/2024
| LaLiga
| Osasuna
| 0-3
| Celta
Últimos Resultados de Celta de Vigo
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|22/08/2026
| LaLiga
| Valencia
| 0-0
| Celta
|23/05/2026
| LaLiga
| Celta
| 1-0
| Sevilla
|17/05/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-1
| Celta
|12/05/2026
| LaLiga
| Celta
| 2-3
| Levante
|09/05/2026
| LaLiga
| Atlético
| 0-1
| Celta
Últimos Resultados de Osasuna
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|24/08/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 0-0
| Levante
|23/05/2026
| LaLiga
| Getafe
| 1-0
| Osasuna
|17/05/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 1-2
| Espanyol
|12/05/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 1-2
| Atlético
|08/05/2026
| LaLiga
| Levante
| 3-2
| Osasuna