Celta de Vigo - Osasuna, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Celta de Vigo - Osasuna: resumen y estadísticas del partido de la jornada 1 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 27 de agosto de 2026.

El Celta de Vigo, situado en la undécima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 1 de LaLiga EA Sports en el estadio Abanca Balaidos ante Osasuna este jueves a las 20:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras el empate a 0 cosechado contra Valencia, añadiendo 1 punto más a los 1 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Osasuna ocupa el duodécimo lugar, llega tras el empate a 0 cosechado en su estadio contra el Levante, añadiendo 1 punto más a los 1 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Onces iniciales confirmados

CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Javi Rodriguez, Yoel Lago, Marcos Alonso; Javi Rueda, Miguel Roman, Ilaix Moriba, Javi Galan; Iago Aspas, Pablo Duran, Williot Swedberg.OSASUNA: Sergio Herrera; Inigo Arguibide, Alejandro Catena, Jorge Herrando, Abel Bretones; Jon Moncayola, Lucas Torro, Jonathan Dubasin, Asier Osambela, Enrique Barja, Raul Garcia.

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