Celta de Vigo - Rayo Vallecano, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Celta de Vigo - Rayo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 20 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 18 de enero de 2026.

El Celta de Vigo, situado en la séptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 20 de LaLiga EA Sports en el Abanca Balaidos ante el Rayo este domingo a las 18:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 1 contra el Sevilla, añadiendo 3 puntos más a los 29 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Rayo ocupa el duodécimo lugar, llega tras la victoria por 2 - 1 cosechada en su estadio contra el Mallorca, añadiendo 3 puntos más a los 22 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Javi Rodriguez, Carl Starfelt, Marcos Alonso; Sergio Carreira, Ilaix Moriba, Hugo Sotelo, Oscar Mingueza; Hugo Alvarez, Bryan Zaragoza, Pablo Duran.

RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Alfonso Espino, Florian Lejeune, Nobel Mendy, Pep Chavarria; Pedro Diaz, Jorge de Frutos, Isi Palazon, Alvaro Garcia, Gerard Gumbau, Carlos Martin.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 21/09/2025 LaLiga Rayo 1-1 Celta 18/05/2025 LaLiga Celta 1-2 Rayo 10/01/2025 LaLiga Rayo 2-1 Celta 31/03/2024 LaLiga Celta 0-0 Rayo 11/12/2023 LaLiga Rayo 0-0 Celta

-Últimos Resultados del Celta de Vigo.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 12/01/2026 LaLiga Sevilla 0-1 Celta 03/01/2026 LaLiga Celta 4-1 Valencia 20/12/2025 LaLiga Real Oviedo 0-0 Celta 14/12/2025 LaLiga Celta 2-0 Athletic Bilbao 07/12/2025 LaLiga Real Madrid 0-2 Celta

-Últimos Resultados del Rayo.