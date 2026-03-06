Celta de Vigo - Real Madrid, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Celta de Vigo - Real Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 27 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 6 de marzo de 2026.
El Celta de Vigo, situado en la sexta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 27 de LaLiga EA Sports en el Abanca Balaidos ante el Real Madrid este viernes a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 1 - 2 contra el Girona, añadiendo 3 puntos más a los 40 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Real Madrid ocupa el segundo lugar, llega tras la derrota por 0 - 1 cosechada en su estadio contra el Getafe, sin poder sumar más puntos a los 60 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 64
| 26
|2
| Champions
| Real Madrid
| 60
| 26
|3
| Champions
| Atlético
| 51
| 26
|4
| Champions
| Villarreal
| 51
| 26
|5
| Europa League
| Betis
| 43
| 26
|6
| Conference League
| Celta
| 40
| 26
|18
| Descenso
| Mallorca
| 24
| 26
|19
| Descenso
| Levante
| 21
| 26
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 17
| 26
-Onces iniciales probables.
CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Javi Rodriguez, Carl Starfelt, Marcos Alonso; Oscar Mingueza, Miguel Roman, Ilaix Moriba, Sergio Carreira; Hugo Alvarez, Fer Lopez, Ferran Jutgla.
REAL MADRID: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Antonio Ruediger, Ferland Mendy, Francisco Garcia; Thiago Pitarch, Federico Valverde, Arda Guler, Vinicius Junior, Aurelien Tchouameni, Gonzalo Garcia.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|07/12/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 0-2
| Celta
|04/05/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 3-2
| Celta
|19/10/2024
| LaLiga
| Celta
| 1-2
| Real Madrid
|10/03/2024
| LaLiga
| Real Madrid
| 4-0
| Celta
|25/08/2023
| LaLiga
| Celta
| 0-1
| Real Madrid
-Últimos Resultados del Celta de Vigo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|01/03/2026
| LaLiga
| Girona
| 1-2
| Celta
|22/02/2026
| LaLiga
| Celta
| 2-0
| Mallorca
|14/02/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 2-2
| Celta
|06/02/2026
| LaLiga
| Celta
| 1-2
| Osasuna
|01/02/2026
| LaLiga
| Getafe
| 0-0
| Celta
-Últimos Resultados del Real Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|02/03/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 0-1
| Getafe
|25/02/2026
| Champions
| Real Madrid
| 2-1
| Benfica
|21/02/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 2-1
| Real Madrid
|17/02/2026
| Champions
| Benfica
| 0-1
| Real Madrid
|14/02/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 4-1
| Real Sociedad