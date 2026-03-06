Celta de Vigo - Real Madrid, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Publicado: viernes, 6 marzo 2026 16:02
Madrid, 6 de marzo de 2026.

El Celta de Vigo, situado en la sexta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 27 de LaLiga EA Sports en el Abanca Balaidos ante el Real Madrid este viernes a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 1 - 2 contra el Girona, añadiendo 3 puntos más a los 40 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Real Madrid ocupa el segundo lugar, llega tras la derrota por 0 - 1 cosechada en su estadio contra el Getafe, sin poder sumar más puntos a los 60 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 64 26
2 Champions Real Madrid 60 26
3 Champions Atlético 51 26
4 Champions Villarreal 51 26
5 Europa League Betis 43 26
6 Conference League Celta 40 26
18 Descenso Mallorca 24 26
19 Descenso Levante 21 26
20 Descenso Real Oviedo 17 26

-Onces iniciales probables.
CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Javi Rodriguez, Carl Starfelt, Marcos Alonso; Oscar Mingueza, Miguel Roman, Ilaix Moriba, Sergio Carreira; Hugo Alvarez, Fer Lopez, Ferran Jutgla.
REAL MADRID: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Antonio Ruediger, Ferland Mendy, Francisco Garcia; Thiago Pitarch, Federico Valverde, Arda Guler, Vinicius Junior, Aurelien Tchouameni, Gonzalo Garcia.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
07/12/2025 LaLiga Real Madrid 0-2 Celta
04/05/2025 LaLiga Real Madrid 3-2 Celta
19/10/2024 LaLiga Celta 1-2 Real Madrid
10/03/2024 LaLiga Real Madrid 4-0 Celta
25/08/2023 LaLiga Celta 0-1 Real Madrid

-Últimos Resultados del Celta de Vigo.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
01/03/2026 LaLiga Girona 1-2 Celta
22/02/2026 LaLiga Celta 2-0 Mallorca
14/02/2026 LaLiga Espanyol 2-2 Celta
06/02/2026 LaLiga Celta 1-2 Osasuna
01/02/2026 LaLiga Getafe 0-0 Celta

-Últimos Resultados del Real Madrid.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
02/03/2026 LaLiga Real Madrid 0-1 Getafe
25/02/2026 Champions Real Madrid 2-1 Benfica
21/02/2026 LaLiga Osasuna 2-1 Real Madrid
17/02/2026 Champions Benfica 0-1 Real Madrid
14/02/2026 LaLiga Real Madrid 4-1 Real Sociedad

