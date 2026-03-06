Celta de Vigo - Real Madrid, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Celta de Vigo - Real Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 27 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Publicado: viernes, 6 marzo 2026 20:17
Madrid, 6 de marzo de 2026.

El Celta de Vigo, situado en la sexta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 27 de LaLiga EA Sports en el Abanca Balaidos ante el Real Madrid este viernes a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 1 - 2 contra el Girona, añadiendo 3 puntos más a los 40 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Real Madrid ocupa el segundo lugar, llega tras la derrota por 0 - 1 cosechada en su estadio contra el Getafe, sin poder sumar más puntos a los 60 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.
CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Javi Rodriguez, Carl Starfelt, Marcos Alonso; Oscar Mingueza, Miguel Roman, Ilaix Moriba, Sergio Carreira; Williot Swedberg, Ferran Jutgla, Borja Iglesias.
REAL MADRID: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Raul Asencio, Antonio Ruediger, Ferland Mendy; Aurelien Tchouameni, Thiago Pitarch, Arda Guler; Federico Valverde, Brahim Diaz, Vinicius Junior.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
07/12/2025 LaLiga Real Madrid 0-2 Celta
04/05/2025 LaLiga Real Madrid 3-2 Celta
19/10/2024 LaLiga Celta 1-2 Real Madrid
10/03/2024 LaLiga Real Madrid 4-0 Celta
25/08/2023 LaLiga Celta 0-1 Real Madrid

-Últimos Resultados del Celta de Vigo.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
01/03/2026 LaLiga Girona 1-2 Celta
22/02/2026 LaLiga Celta 2-0 Mallorca
14/02/2026 LaLiga Espanyol 2-2 Celta
06/02/2026 LaLiga Celta 1-2 Osasuna
01/02/2026 LaLiga Getafe 0-0 Celta

-Últimos Resultados del Real Madrid.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
02/03/2026 LaLiga Real Madrid 0-1 Getafe
25/02/2026 Champions Real Madrid 2-1 Benfica
21/02/2026 LaLiga Osasuna 2-1 Real Madrid
17/02/2026 Champions Benfica 0-1 Real Madrid
14/02/2026 LaLiga Real Madrid 4-1 Real Sociedad

