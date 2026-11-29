Onces Iniciales probables: Celta de Vigo - Villareal: resumen y estadísticas del partido de la jornada 14 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 29 de noviembre de 2026.
El Celta de Vigo, situado en la decimoquinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 14 de LaLiga EA Sports en el Abanca Balaidos ante Villareal este domingo a las 18:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 1 contra Real Madrid, sin poder sumar más puntos a los 13 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Villareal ocupa el décimo lugar, llega tras la derrota de 3 - 2 cosechada contra Barcelona, sin poder sumar más puntos a los 15 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 36
| 13
|2
| Champions
| Atlético
| 34
| 14
|3
| Champions
| Real Madrid
| 33
| 14
|4
| Champions
| Betis
| 27
| 14
|5
| Europa League
| Real Sociedad
| 22
| 13
|6
| Conference League
| Racing
| 20
| 14
|10
| Permanencia
| Villarreal
| 15
| 13
|15
| Permanencia
| Celta
| 13
| 13
|18
| Descenso
| Getafe
| 12
| 13
|19
| Descenso
| Elche
| 11
| 14
|20
| Descenso
| Malaga
| 5
| 14
Onces iniciales probables
CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Javi Rodriguez, Sebastian Caceres, Marcos Alonso; Sergio Carreira, Ilaix Moriba, Javi Galan, Hugo Burcio; Hugo Alvarez, Williot Swedberg, Pablo Duran.
VILLAREAL: Peter Gulacsi; Alex Freeman, Logan Costa, Renato Veiga, Carlos Romero; Santi Comesana, Pape Gueye, Nicolas Pepe, Tajon Buchanan, Alberto Moleiro, Georges Mikautadze.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|26/04/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 2-1
| Celta
|31/08/2025
| LaLiga
| Celta
| 1-1
| Villarreal
|23/04/2025
| LaLiga
| Celta
| 3-0
| Villarreal
|26/08/2024
| LaLiga
| Villarreal
| 4-3
| Celta
|05/05/2024
| LaLiga
| Celta
| 3-2
| Villarreal
Últimos Resultados de Celta de Vigo
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|21/11/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-1
| Celta
|08/11/2026
| LaLiga
| Celta
| 0-0
| Levante
|31/10/2026
| LaLiga
| Rayo
| 3-0
| Celta
|25/10/2026
| LaLiga
| Celta
| 0-0
| Betis
|18/10/2026
| LaLiga
| Celta
| 2-1
| Alavés
Últimos Resultados de Villareal
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|25/11/2026
| Champions
| Slavia Prague
| 0-1
| Villarreal
|22/11/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 3-2
| Villarreal
|08/11/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 2-0
| Getafe
|03/11/2026
| Champions
| Villarreal
| 0-6
| Paris Saint-Germain
|30/10/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 0-1
| Espanyol