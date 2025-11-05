Club Brugge - Barcelona, en directo hoy: sigue el partido de Champions League minuto a minuto

Madrid, 5 de noviembre de 2025.
###WidgetCompleto###
El Brujas, situado en la 24a posición de la tabla se enfrenta en la jornada 4 de Champions en el Jan Breydel Stadion ante el Barcelona este miércoles a las 21:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 4 - 0 contra el Bayern Munich, sin poder sumar más puntos a los 3 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Barcelona ocupa el duodécimo lugar, llega tras la victoria por 6 - 1 cosechada en su estadio contra el Olympiacos, añadiendo 3 puntos más a los 6 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Onces iniciales confirmados.
CLUB BRUGGE: Nordin Jackers; Kyriani Sabbe, Joel Ordonez, Brandon Mechele, Joaquin Seys; Aleksandar Stankovic, Carlos Forbs, Raphael Onyedika, Hans Vanaken, Christos Tzolis, Nicolo Tresoldi.
BARCELONA: Wojciech Szczesny; Jules Kounde, Ronald Araujo, Eric Garcia, Alejandro Balde; Frenkie de Jong, Marc Casado, Lamine Yamal, Fermin Lopez, Marcus Rashford, Ferran Torres.
###WidgetComentarios###
-Últimos Resultados del Brujas.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|22/10/2025
| Champions
| Bayern Munich
| 4-0
| Brujas
|30/09/2025
| Champions
| Atalanta
| 2-1
| Brujas
|18/09/2025
| Champions
| Brujas
| 4-1
| Monaco
|12/03/2025
| Champions
| Aston Villa
| 3-0
| Brujas
|04/03/2025
| Champions
| Brujas
| 1-3
| Aston Villa
-Últimos Resultados del Barcelona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|02/11/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 3-1
| Elche
|26/10/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-1
| Barcelona
|21/10/2025
| Champions
| Barcelona
| 6-1
| Olympiacos
|18/10/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 2-1
| Girona
|05/10/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 4-1
| Barcelona