Club Brugge - Barcelona, en directo hoy: sigue el partido de Champions League minuto a minuto

Madrid, 5 de noviembre de 2025.

El Brujas, situado en la 24a posición de la tabla se enfrenta en la jornada 4 de Champions en el Jan Breydel Stadion ante el Barcelona este miércoles a las 21:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 4 - 0 contra el Bayern Munich, sin poder sumar más puntos a los 3 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Barcelona ocupa el duodécimo lugar, llega tras la victoria por 6 - 1 cosechada en su estadio contra el Olympiacos, añadiendo 3 puntos más a los 6 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

CLUB BRUGGE: Nordin Jackers; Kyriani Sabbe, Joel Ordonez, Brandon Mechele, Joaquin Seys; Aleksandar Stankovic, Carlos Forbs, Raphael Onyedika, Hans Vanaken, Christos Tzolis, Nicolo Tresoldi.

BARCELONA: Wojciech Szczesny; Jules Kounde, Ronald Araujo, Eric Garcia, Alejandro Balde; Frenkie de Jong, Marc Casado, Lamine Yamal, Fermin Lopez, Marcus Rashford, Ferran Torres.

-Últimos Resultados del Brujas.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 22/10/2025 Champions Bayern Munich 4-0 Brujas 30/09/2025 Champions Atalanta 2-1 Brujas 18/09/2025 Champions Brujas 4-1 Monaco 12/03/2025 Champions Aston Villa 3-0 Brujas 04/03/2025 Champions Brujas 1-3 Aston Villa

-Últimos Resultados del Barcelona.