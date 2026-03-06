Coco Gauff - Kamilla Rakhimova, en directo hoy: sigue el partido de BNP Paribas Open

Coco Gauff - Kamilla Rakhimova: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de BNP Paribas Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: viernes, 6 marzo 2026 22:31
Madrid, 6 de marzo de 2026.

La tenista Estadounidense Coco Gauff(4) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo BNP Paribas Open a la tenista Uzbeka Kamilla Rakhimova(92) este viernes a las 23:30.

-Últimos Resultados de Coco Gauff.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
20/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Semifinal) Elina Svitolina 2-1 (6-4, 6-7, 6-4) Coco Gauff
19/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Cuartos de final) Coco Gauff 2-0 (6-0, 6-2) Alexandra Eala
18/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Octavos de final) Coco Gauff 2-1 (2-6, 7-6, 6-3) Elise Mertens
17/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Dieciseisavos de final) Coco Gauff 2-0 (6-4, 6-4) Anna Kalinskaya
10/02/2026 Qatar Total Open (Dieciseisavos de final) Elisabetta Cocciaretto 2-0 (6-4, 6-2) Coco Gauff

-Últimos Resultados de Kamilla Rakhimova.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
05/03/2026 BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final) Bianca Andreescu 1-2 (7-6, 0-6, 1-6) Kamilla Rakhimova
03/03/2026 BNP Paribas Open, Qualification (Sin Definir) Kamilla Rakhimova 0-1 (4-6, 5-4) Maria Timofeeva
01/03/2026 BNP Paribas Open, Qualification (Sin Definir) Kamilla Rakhimova 2-0 (6-2, 6-2) Maria Lourdes Carle
25/02/2026 ATX Open (Octavos de final) Kamilla Rakhimova 0-2 (2-6, 5-7) Oksana Selekhmeteva
23/02/2026 ATX Open (Dieciseisavos de final) Anna Bondar 0-2 (3-6, 5-7) Kamilla Rakhimova

