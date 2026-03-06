Coco Gauff - Kamilla Rakhimova, en directo hoy: sigue el partido de BNP Paribas Open

Coco Gauff - Kamilla Rakhimova: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de BNP Paribas Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 6 de marzo de 2026.
La tenista Estadounidense Coco Gauff(4) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo BNP Paribas Open a la tenista Uzbeka Kamilla Rakhimova(92) este viernes a las 23:30.
-Últimos Resultados de Coco Gauff.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|20/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Semifinal)
| Elina Svitolina
| 2-1 (6-4, 6-7, 6-4)
| Coco Gauff
|19/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Cuartos de final)
| Coco Gauff
| 2-0 (6-0, 6-2)
| Alexandra Eala
|18/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Octavos de final)
| Coco Gauff
| 2-1 (2-6, 7-6, 6-3)
| Elise Mertens
|17/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Dieciseisavos de final)
| Coco Gauff
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Anna Kalinskaya
|10/02/2026
| Qatar Total Open (Dieciseisavos de final)
| Elisabetta Cocciaretto
| 2-0 (6-4, 6-2)
| Coco Gauff
-Últimos Resultados de Kamilla Rakhimova.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|05/03/2026
| BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Bianca Andreescu
| 1-2 (7-6, 0-6, 1-6)
| Kamilla Rakhimova
|03/03/2026
| BNP Paribas Open, Qualification (Sin Definir)
| Kamilla Rakhimova
| 0-1 (4-6, 5-4)
| Maria Timofeeva
|01/03/2026
| BNP Paribas Open, Qualification (Sin Definir)
| Kamilla Rakhimova
| 2-0 (6-2, 6-2)
| Maria Lourdes Carle
|25/02/2026
| ATX Open (Octavos de final)
| Kamilla Rakhimova
| 0-2 (2-6, 5-7)
| Oksana Selekhmeteva
|23/02/2026
| ATX Open (Dieciseisavos de final)
| Anna Bondar
| 0-2 (3-6, 5-7)
| Kamilla Rakhimova