Coco Gauff - Karolina Muchova, en directo hoy: sigue el partido de Australian Open WTA

Coco Gauff - Karolina Muchova: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Australian Open WTA
Europa Press Deportes
Publicado: domingo, 25 enero 2026 3:41
Madrid, 25 de enero de 2026.

La tenista Estadounidense Coco Gauff(3) se enfrenta en Octavos de final del torneo Australian Open WTA a la tenista Checa Karolina Muchova(19) este domingo a las 04:40.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
04/01/2025 United Cup, Final Stage (Semifinal) Coco Gauff 2-0 (6-1, 6-4) Karolina Muchova
06/10/2024 China Open (Final) Karolina Muchova 0-2 (1-6, 3-6) Coco Gauff
08/09/2023 US Open WTA (Semifinal) Coco Gauff 2-0 (6-4, 7-5) Karolina Muchova
20/08/2023 Western & Southern Open (Final) Coco Gauff 2-0 (6-3, 6-4) Karolina Muchova

-Últimos Resultados de Coco Gauff.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
23/01/2026 Australian Open WTA (Dieciseisavos de final) Coco Gauff 2-1 (3-6, 6-0, 6-3) Hailey Baptiste
21/01/2026 Australian Open WTA (Treintaidosavos de final) Coco Gauff 2-0 (6-2, 6-2) Olga Danilovic
19/01/2026 Australian Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Coco Gauff 2-0 (6-2, 6-3) Kamilla Rakhimova
10/01/2026 United Cup, Final Stage (Semifinal) Coco Gauff 2-0 (6-4, 6-2) Iga Swiatek
07/01/2026 United Cup, Final Stage (Cuartos de final) Coco Gauff 2-0 (6-3, 6-2) Maria Sakkari

-Últimos Resultados de Karolina Muchova.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
23/01/2026 Australian Open WTA (Dieciseisavos de final) Karolina Muchova 2-0 (6-1, 6-1) Magda Linette
21/01/2026 Australian Open WTA (Treintaidosavos de final) Karolina Muchova 2-1 (4-6, 6-4, 6-4) Alycia Parks
19/01/2026 Australian Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Karolina Muchova 2-0 (6-3, 7-6) Jaqueline Cristian
10/01/2026 Brisbane International (Semifinal) Aryna Sabalenka 2-0 (6-3, 6-4) Karolina Muchova
09/01/2026 Brisbane International (Cuartos de final) Elena Rybakina 1-2 (2-6, 6-2, 4-6) Karolina Muchova

