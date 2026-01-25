Coco Gauff - Karolina Muchova, en directo hoy: sigue el partido de Australian Open WTA

Coco Gauff - Karolina Muchova: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Australian Open WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 25 de enero de 2026.
La tenista Estadounidense Coco Gauff(3) se enfrenta en Octavos de final del torneo Australian Open WTA a la tenista Checa Karolina Muchova(19) este domingo a las 04:40.
###WidgetTenis###
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|04/01/2025
| United Cup, Final Stage (Semifinal)
| Coco Gauff
| 2-0 (6-1, 6-4)
| Karolina Muchova
|06/10/2024
| China Open (Final)
| Karolina Muchova
| 0-2 (1-6, 3-6)
| Coco Gauff
|08/09/2023
| US Open WTA (Semifinal)
| Coco Gauff
| 2-0 (6-4, 7-5)
| Karolina Muchova
|20/08/2023
| Western & Southern Open (Final)
| Coco Gauff
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Karolina Muchova
-Últimos Resultados de Coco Gauff.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|23/01/2026
| Australian Open WTA (Dieciseisavos de final)
| Coco Gauff
| 2-1 (3-6, 6-0, 6-3)
| Hailey Baptiste
|21/01/2026
| Australian Open WTA (Treintaidosavos de final)
| Coco Gauff
| 2-0 (6-2, 6-2)
| Olga Danilovic
|19/01/2026
| Australian Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Coco Gauff
| 2-0 (6-2, 6-3)
| Kamilla Rakhimova
|10/01/2026
| United Cup, Final Stage (Semifinal)
| Coco Gauff
| 2-0 (6-4, 6-2)
| Iga Swiatek
|07/01/2026
| United Cup, Final Stage (Cuartos de final)
| Coco Gauff
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Maria Sakkari
-Últimos Resultados de Karolina Muchova.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|23/01/2026
| Australian Open WTA (Dieciseisavos de final)
| Karolina Muchova
| 2-0 (6-1, 6-1)
| Magda Linette
|21/01/2026
| Australian Open WTA (Treintaidosavos de final)
| Karolina Muchova
| 2-1 (4-6, 6-4, 6-4)
| Alycia Parks
|19/01/2026
| Australian Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Karolina Muchova
| 2-0 (6-3, 7-6)
| Jaqueline Cristian
|10/01/2026
| Brisbane International (Semifinal)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Karolina Muchova
|09/01/2026
| Brisbane International (Cuartos de final)
| Elena Rybakina
| 1-2 (2-6, 6-2, 4-6)
| Karolina Muchova