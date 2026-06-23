Colombia - RD Congo, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Colombia - RD Congo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 2 de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 23 de junio de 2026.

La selección de Colombia, situada en la segunda posición de la tabla se enfrenta en Fase de Grupos (II) de la Copa Mundial de la FIFA en el Estadio Akron de Guadalajara (Zapopan), en México ante RD Congo este miércoles a las 04:00, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 1 - 3 contra Uzbekistán, añadiendo 3 puntos más a los 3 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, RD Congo ocupa el tercero lugar, llega tras el empate a 1 cosechado contra RD Congo, añadiendo 1 punto más a los 1 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Clasificado Portugal 4 2 2 Clasificado Colombia 3 1 3 Tercero ¿? RD Congo 1 1 4 Eliminado Uzbekistán 0 2

-Onces iniciales probables.

COLOMBIA: Camilo Vargas; Daniel Munoz, Davinson Sanchez, Jhon Lucumi, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta, Jhon Arias, James Rodriguez, Luis Diaz, Luis Suarez.

RD CONGO: Lionel Mpasi-Nzau; Aaron Wan-Bissaka, Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe, Steve Kapuadi, Arthur Masuaku; Noah Sadiki, Samuel Moutoussamy, Edo Kayembe; Cedric Bakambu, Yoane Wissa.

-Últimos Resultados de Colombia.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 18/06/2026 World Cup Grp. K Uzbekistan 1-3 Colombia

-Últimos Resultados de RD Congo.