Corentin Moutet - Jannik Sinner, en directo hoy: sigue el partido de Miami Open

Corentin Moutet - Jannik Sinner: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Miami Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 23 de marzo de 2026.
El tenista Francés Corentin Moutet(33) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Miami Open al tenista Italiano Jannik Sinner(2) este martes a las 00:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|02/06/2024
| Roland Garros ATP (Octavos de final)
| Corentin Moutet
| 1-3 (6-2, 3-6, 2-6, 1-6)
| Jannik Sinner
-Últimos Resultados de Corentin Moutet.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|21/03/2026
| Miami Open (Treintaidosavos de final)
| Corentin Moutet
| 2-1 (6-0, 1-6, 6-4)
| Tomas Machac
|15/03/2026
| Phoenix (Semifinal)
| Corentin Moutet
| 1-2 (6-4, 3-6, 4-6)
| Marcos Giron
|14/03/2026
| Phoenix (Cuartos de final)
| Corentin Moutet
| 2-0 (7-6, 6-4)
| Nikoloz Basilashvili
|13/03/2026
| Phoenix (Octavos de final)
| Corentin Moutet
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Quentin Halys
|07/03/2026
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Aleksandar Kovacevic
| 2-0 (6-1, 6-4)
| Corentin Moutet
-Últimos Resultados de Jannik Sinner.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|21/03/2026
| Miami Open (Treintaidosavos de final)
| Damir Dzumhur
| 0-2 (3-6, 3-6)
| Jannik Sinner
|15/03/2026
| BNP Paribas Open (Final)
| Daniil Medvedev
| 0-2 (6-7, 6-7)
| Jannik Sinner
|14/03/2026
| BNP Paribas Open (Semifinal)
| Alexander Zverev
| 0-2 (2-6, 4-6)
| Jannik Sinner
|12/03/2026
| BNP Paribas Open (Cuartos de final)
| Learner Tien
| 0-2 (1-6, 2-6)
| Jannik Sinner
|11/03/2026
| BNP Paribas Open (Octavos de final)
| Joao Fonseca
| 0-2 (6-7, 6-7)
| Jannik Sinner