Corentin Moutet - Jannik Sinner, en directo hoy: sigue el partido de Miami Open

Corentin Moutet - Jannik Sinner: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Miami Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Publicado: lunes, 23 marzo 2026 23:01
Madrid, 23 de marzo de 2026.

El tenista Francés Corentin Moutet(33) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Miami Open al tenista Italiano Jannik Sinner(2) este martes a las 00:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
02/06/2024 Roland Garros ATP (Octavos de final) Corentin Moutet 1-3 (6-2, 3-6, 2-6, 1-6) Jannik Sinner

-Últimos Resultados de Corentin Moutet.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
21/03/2026 Miami Open (Treintaidosavos de final) Corentin Moutet 2-1 (6-0, 1-6, 6-4) Tomas Machac
15/03/2026 Phoenix (Semifinal) Corentin Moutet 1-2 (6-4, 3-6, 4-6) Marcos Giron
14/03/2026 Phoenix (Cuartos de final) Corentin Moutet 2-0 (7-6, 6-4) Nikoloz Basilashvili
13/03/2026 Phoenix (Octavos de final) Corentin Moutet 2-0 (6-4, 6-4) Quentin Halys
07/03/2026 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Aleksandar Kovacevic 2-0 (6-1, 6-4) Corentin Moutet

-Últimos Resultados de Jannik Sinner.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
21/03/2026 Miami Open (Treintaidosavos de final) Damir Dzumhur 0-2 (3-6, 3-6) Jannik Sinner
15/03/2026 BNP Paribas Open (Final) Daniil Medvedev 0-2 (6-7, 6-7) Jannik Sinner
14/03/2026 BNP Paribas Open (Semifinal) Alexander Zverev 0-2 (2-6, 4-6) Jannik Sinner
12/03/2026 BNP Paribas Open (Cuartos de final) Learner Tien 0-2 (1-6, 2-6) Jannik Sinner
11/03/2026 BNP Paribas Open (Octavos de final) Joao Fonseca 0-2 (6-7, 6-7) Jannik Sinner

Contenido patrocinado