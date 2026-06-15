Costa de Marfil 0 - 0 Ecuador, en directo hoy: sigue el partido de Copa Mundial de la FIFA minuto a minuto

Madrid, 15 de junio de 2026.
Las selecciones de Costa de Marfil y Ecuador debutan en Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA, en el Lincoln Financial Field de Filadelfia en EE. UU. este lunes a las 01:00
-Onces iniciales confirmados.
COSTA DE MARFIL: Yahia Fofana; Guela Doue, Wilfried Singo, Emmanuel Agbadou, Ghislain Konan; Seko Fofana, Franck Kessie, Yan Diomande, Bazoumana Toure, Nicolas Pepe, Elye Wahi.
ECUADOR: Hernan Galindez; Joel Ordonez, Willian Pacho, Piero Hincapie; Alan Franco, Moises Caicedo, Alan Minda, Pedro Vite, John Yeboah; Enner Valencia, Gonzalo Plata.
13' Ecuador saca de banda en su mitad del campo.
12' Franck Kessie hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
12' Guela Doue se impone a Alan Minda en un duelo aéreo.
11' Ecuador saca de banda en la mitad del campo rival.
11' Costa de Marfil saca de banda en su mitad del campo.
11' Enner Valencia (Ecuador) hace un disparo que va desviado.
11' Ataque potencialmente peligroso de Ecuador.
11' Ecuador tiene el control del balón.
10' Posesión de balón: Costa de Marfil: 51 %, Ecuador: 49 %.
10' Costa de Marfil saca de banda en su mitad del campo.
10' Ghislain Konan hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
9' Franck Kessie hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
9' Franck Kessie alivia la presión con un despeje.
9' Ecuador saca de banda en su mitad del campo.
9' Ecuador saca de banda en su mitad del campo.
8' Alan Minda hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
8' Ataque potencialmente peligroso de Costa de Marfil.
8' Joel Ordóñez alivia la presión con un despeje.
8' El árbitro pita tiro libre a Enner Valencia (Ecuador) por zancadillear a Franck Kessie.
8' Wilfried Singo alivia la presión con un despeje.
7' Willian Pacho alivia la presión con un despeje.
7' Costa de Marfil tiene el control del balón.
6' Yan Diomande alivia la presión con un despeje.
6' Costa de Marfil intenta crear peligro.
5' Costa de Marfil saca de banda en su mitad del campo.
5' Wilfried Singo hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
5' Ecuador inicia un contraataque.
5' Posesión de balón: Costa de Marfil: 27 %, Ecuador: 73 %.
4' Falta de Franck Kessie (Costa de Marfil) por dar un codazo a Enner Valencia.
3' Ecuador intenta crear peligro.
3' Ecuador saca de banda en la mitad del campo rival.
3' Costa de Marfil saca de banda en su mitad del campo.
3' Alan Franco alivia la presión con un despeje.
3' Saque de portería para Costa de Marfil.
3' Moisés Caicedo remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta.
2' Ataque potencialmente peligroso de Ecuador.
2' El árbitro pita tiro libre a Yan Diomande (Costa de Marfil) por zancadillear a Piero Hincapié.
1' Ecuador tiene el control del balón.
1' Ecuador saca, y da comienzo el partido.
1' Saque de portería para Costa de Marfil.
1' Guela Doue hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
1' Día soleado, perfecto para el fútbol.
1' El campo se halla en excelentes condiciones.
1' El árbitro da inicio al encuentro.
0' Bienvenidos a Lincoln Financial Field. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.
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