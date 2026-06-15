Costa de Marfil 0 - 0 Ecuador, en directo hoy: sigue el partido de Copa Mundial de la FIFA minuto a minuto

Madrid, 15 de junio de 2026.

Las selecciones de Costa de Marfil y Ecuador debutan en Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA, en el Lincoln Financial Field de Filadelfia en EE. UU. este lunes a las 01:00

-Onces iniciales confirmados.

COSTA DE MARFIL: Yahia Fofana; Guela Doue, Wilfried Singo, Emmanuel Agbadou, Ghislain Konan; Seko Fofana, Franck Kessie, Yan Diomande, Bazoumana Toure, Nicolas Pepe, Elye Wahi.

ECUADOR: Hernan Galindez; Joel Ordonez, Willian Pacho, Piero Hincapie; Alan Franco, Moises Caicedo, Alan Minda, Pedro Vite, John Yeboah; Enner Valencia, Gonzalo Plata.

1:15 13' Ecuador saca de banda en su mitad del campo. 1:15 12' Franck Kessie hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. 1:15 12' Guela Doue se impone a Alan Minda en un duelo aéreo. 1:14 11' Ecuador saca de banda en la mitad del campo rival. 1:14 11' Costa de Marfil saca de banda en su mitad del campo. 1:14 11' Enner Valencia (Ecuador) hace un disparo que va desviado. 1:14 11' Ataque potencialmente peligroso de Ecuador. 1:14 11' Ecuador tiene el control del balón. 1:13 10' Posesión de balón: Costa de Marfil: 51 %, Ecuador: 49 %. 1:13 10' Costa de Marfil saca de banda en su mitad del campo. 1:13 10' Ghislain Konan hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. 1:12 9' Franck Kessie hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. 1:12 9' Franck Kessie alivia la presión con un despeje. 1:12 9' Ecuador saca de banda en su mitad del campo. 1:11 9' Ecuador saca de banda en su mitad del campo. 1:11 8' Alan Minda hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. 1:11 8' Ataque potencialmente peligroso de Costa de Marfil. 1:11 8' Joel Ordóñez alivia la presión con un despeje. 1:11 8' El árbitro pita tiro libre a Enner Valencia (Ecuador) por zancadillear a Franck Kessie. 1:10 8' Wilfried Singo alivia la presión con un despeje. 1:10 7' Willian Pacho alivia la presión con un despeje. 1:10 7' Costa de Marfil tiene el control del balón. 1:09 6' Yan Diomande alivia la presión con un despeje. 1:08 6' Costa de Marfil intenta crear peligro. 1:08 5' Costa de Marfil saca de banda en su mitad del campo. 1:08 5' Wilfried Singo hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. 1:08 5' Ecuador inicia un contraataque. 1:08 5' Posesión de balón: Costa de Marfil: 27 %, Ecuador: 73 %. 1:07 4' Falta de Franck Kessie (Costa de Marfil) por dar un codazo a Enner Valencia. 1:06 3' Ecuador intenta crear peligro. 1:06 3' Ecuador saca de banda en la mitad del campo rival. 1:06 3' Costa de Marfil saca de banda en su mitad del campo. 1:06 3' Alan Franco alivia la presión con un despeje. 1:05 3' Saque de portería para Costa de Marfil. 1:05 3' Moisés Caicedo remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta. 1:05 2' Ataque potencialmente peligroso de Ecuador. 1:05 2' El árbitro pita tiro libre a Yan Diomande (Costa de Marfil) por zancadillear a Piero Hincapié. 1:05 1' Ecuador tiene el control del balón. 1:05 1' Ecuador saca, y da comienzo el partido. 1:04 1' Saque de portería para Costa de Marfil. 1:04 1' Guela Doue hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. 1:04 1' Día soleado, perfecto para el fútbol. 1:04 1' El campo se halla en excelentes condiciones. 1:03 1' El árbitro da inicio al encuentro. 1:03 0' Bienvenidos a Lincoln Financial Field. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.