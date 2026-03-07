Dalibor Svrcina - Jannik Sinner, en directo hoy: sigue el partido de BNP Paribas Open

Europa Press Deportes
Publicado: sábado, 7 marzo 2026 2:01
Madrid, 7 de marzo de 2026.

El tenista Checo Dalibor Svrcina(109) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo BNP Paribas Open al tenista Italiano Jannik Sinner(2) este sábado a las 03:00.

-Últimos Resultados de Dalibor Svrcina.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
04/03/2026 BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final) Dalibor Svrcina 2-0 (6-2, 6-4) James Duckworth
04/03/2026 BNP Paribas Open, Qualification (Sin Definir) Vit Kopriva 0-2 (6-7, 4-6) Dalibor Svrcina
03/03/2026 BNP Paribas Open, Qualification (Sin Definir) Mitchell Krueger 0-2 (6-7, 4-6) Dalibor Svrcina
26/02/2026 Mexican Open (Octavos de final) Dalibor Svrcina 0-2 (4-6, 4-6) Flavio Cobolli
25/02/2026 Mexican Open (Dieciseisavos de final) James Duckworth 0-2 (4-6, 1-6) Dalibor Svrcina

-Últimos Resultados de Jannik Sinner.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
19/02/2026 Qatar Open (Cuartos de final) Jakub Mensik 2-1 (7-6, 2-6, 6-3) Jannik Sinner
18/02/2026 Qatar Open (Octavos de final) Alexei Popyrin 0-2 (3-6, 5-7) Jannik Sinner
16/02/2026 Qatar Open (Dieciseisavos de final) Tomas Machac 0-2 (1-6, 4-6) Jannik Sinner
30/01/2026 Australian Open ATP (Semifinal) Novak Djokovic 3-2 (3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4) Jannik Sinner
28/01/2026 Australian Open ATP (Cuartos de final) Ben Shelton 0-3 (3-6, 4-6, 4-6) Jannik Sinner

