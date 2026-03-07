Dalibor Svrcina - Jannik Sinner, en directo hoy: sigue el partido de BNP Paribas Open

Dalibor Svrcina - Jannik Sinner: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de BNP Paribas Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 7 de marzo de 2026.
El tenista Checo Dalibor Svrcina(109) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo BNP Paribas Open al tenista Italiano Jannik Sinner(2) este sábado a las 03:00.
###WidgetTenis###
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Dalibor Svrcina.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|04/03/2026
| BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Dalibor Svrcina
| 2-0 (6-2, 6-4)
| James Duckworth
|04/03/2026
| BNP Paribas Open, Qualification (Sin Definir)
| Vit Kopriva
| 0-2 (6-7, 4-6)
| Dalibor Svrcina
|03/03/2026
| BNP Paribas Open, Qualification (Sin Definir)
| Mitchell Krueger
| 0-2 (6-7, 4-6)
| Dalibor Svrcina
|26/02/2026
| Mexican Open (Octavos de final)
| Dalibor Svrcina
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Flavio Cobolli
|25/02/2026
| Mexican Open (Dieciseisavos de final)
| James Duckworth
| 0-2 (4-6, 1-6)
| Dalibor Svrcina
-Últimos Resultados de Jannik Sinner.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|19/02/2026
| Qatar Open (Cuartos de final)
| Jakub Mensik
| 2-1 (7-6, 2-6, 6-3)
| Jannik Sinner
|18/02/2026
| Qatar Open (Octavos de final)
| Alexei Popyrin
| 0-2 (3-6, 5-7)
| Jannik Sinner
|16/02/2026
| Qatar Open (Dieciseisavos de final)
| Tomas Machac
| 0-2 (1-6, 4-6)
| Jannik Sinner
|30/01/2026
| Australian Open ATP (Semifinal)
| Novak Djokovic
| 3-2 (3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4)
| Jannik Sinner
|28/01/2026
| Australian Open ATP (Cuartos de final)
| Ben Shelton
| 0-3 (3-6, 4-6, 4-6)
| Jannik Sinner