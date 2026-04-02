Daniel Merida Aguilar - Adrian Mannarino, en directo hoy: sigue el partido de Bucharest Open

Daniel Merida Aguilar - Adrian Mannarino: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Bucharest Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: jueves, 2 abril 2026 15:32
Madrid, 2 de abril de 2026.

El tenista Español Daniel Merida Aguilar(136) se enfrenta en Octavos de final del torneo Bucharest Open al tenista Francés Adrian Mannarino(43) este jueves a las 16:30.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Daniel Merida Aguilar.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
31/03/2026 Bucharest Open (Dieciseisavos de final) Otto Virtanen 1-2 (6-7, 7-5, 5-7) Daniel Merida Aguilar
31/03/2026 Bucharest Open, Qualification (Cuartos de final) Daniel Merida Aguilar 2-0 (6-2, 6-2) Joel Schwaerzler
30/03/2026 Bucharest Open, Qualification (Octavos de final) Daniel Merida Aguilar 2-0 (6-1, 6-2) Saba Purtseladze
24/03/2026 Alicante (Dieciseisavos de final) Daniel Merida Aguilar 1-2 (6-3, 3-6, 4-6) Max Houkes
17/03/2026 Miami Open, Qualification (Sin Definir) Zachary Svajda 2-1 (6-0, 6-7, 6-2) Daniel Merida Aguilar

-Últimos Resultados de Adrian Mannarino.

20/03/2026 Miami Open (Treintaidosavos de final) Tommy Paul 2-1 (6-2, 2-6, 6-4) Adrian Mannarino
19/03/2026 Miami Open (Sesentaicuatroavos de final) Zhizhen Zhang 0-2 (3-6, 2-6) Adrian Mannarino
13/03/2026 Phoenix (Cuartos de final) Billy Harris 2-1 (6-4, 6-7, 6-4) Adrian Mannarino
12/03/2026 Phoenix (Octavos de final) Blaise Bicknell 1-2 (7-6, 2-6, 2-6) Adrian Mannarino
05/03/2026 BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final) Matteo Berrettini 2-1 (4-6, 7-5, 7-5) Adrian Mannarino

