Daniel Merida Aguilar - Adrian Mannarino, en directo hoy: sigue el partido de Bucharest Open

Daniel Merida Aguilar - Adrian Mannarino: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Bucharest Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 2 de abril de 2026.
El tenista Español Daniel Merida Aguilar(136) se enfrenta en Octavos de final del torneo Bucharest Open al tenista Francés Adrian Mannarino(43) este jueves a las 16:30.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Daniel Merida Aguilar.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|31/03/2026
| Bucharest Open (Dieciseisavos de final)
| Otto Virtanen
| 1-2 (6-7, 7-5, 5-7)
| Daniel Merida Aguilar
|31/03/2026
| Bucharest Open, Qualification (Cuartos de final)
| Daniel Merida Aguilar
| 2-0 (6-2, 6-2)
| Joel Schwaerzler
|30/03/2026
| Bucharest Open, Qualification (Octavos de final)
| Daniel Merida Aguilar
| 2-0 (6-1, 6-2)
| Saba Purtseladze
|24/03/2026
| Alicante (Dieciseisavos de final)
| Daniel Merida Aguilar
| 1-2 (6-3, 3-6, 4-6)
| Max Houkes
|17/03/2026
| Miami Open, Qualification (Sin Definir)
| Zachary Svajda
| 2-1 (6-0, 6-7, 6-2)
| Daniel Merida Aguilar
-Últimos Resultados de Adrian Mannarino.
|20/03/2026
| Miami Open (Treintaidosavos de final)
| Tommy Paul
| 2-1 (6-2, 2-6, 6-4)
| Adrian Mannarino
|19/03/2026
| Miami Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Zhizhen Zhang
| 0-2 (3-6, 2-6)
| Adrian Mannarino
|13/03/2026
| Phoenix (Cuartos de final)
| Billy Harris
| 2-1 (6-4, 6-7, 6-4)
| Adrian Mannarino
|12/03/2026
| Phoenix (Octavos de final)
| Blaise Bicknell
| 1-2 (7-6, 2-6, 2-6)
| Adrian Mannarino
|05/03/2026
| BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Matteo Berrettini
| 2-1 (4-6, 7-5, 7-5)
| Adrian Mannarino