Daniel Merida Aguilar - Alex Michelsen, en directo hoy: sigue el partido de BNP Paribas Open

Europa Press Deportes
Publicado: jueves, 5 marzo 2026 22:10
Madrid, 5 de marzo de 2026.

El tenista Español Daniel Merida Aguilar(139) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo BNP Paribas Open al tenista Estadounidense Alex Michelsen(44) este jueves a las 23:10.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Daniel Merida Aguilar.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
03/03/2026 BNP Paribas Open, Qualification (Sin Definir) Daniel Merida Aguilar 2-1 (6-3, 4-6, 6-3) Dane Sweeny
02/03/2026 BNP Paribas Open, Qualification (Sin Definir) Patrick Kypson 1-2 (6-3, 3-6, 6-7) Daniel Merida Aguilar
14/02/2026 Tenerife 2 (Semifinal) Daniel Merida Aguilar 1-2 (2-6, 6-3, 5-7) Alejandro Moro Canas
13/02/2026 Tenerife 2 (Cuartos de final) Tom Gentzsch 0-2 (1-6, 4-6) Daniel Merida Aguilar
11/02/2026 Tenerife 2 (Octavos de final) Toby Samuel 0-2 (6-7, 3-6) Daniel Merida Aguilar

-Últimos Resultados de Alex Michelsen.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
19/02/2026 Delray Beach Open (Octavos de final) Alex Michelsen 0-2 (3-6, 6-7) Sebastian Korda
16/02/2026 Delray Beach Open (Dieciseisavos de final) Valentin Vacherot 0-2 (6-7, 4-6) Alex Michelsen
11/02/2026 Dallas Open (Octavos de final) Alex Michelsen 0-2 (4-6, 4-6) Alejandro Davidovich Fokina
10/02/2026 Dallas Open (Dieciseisavos de final) Grigor Dimitrov 1-2 (7-5, 4-6, 4-6) Alex Michelsen
20/01/2026 Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Karen Khachanov 3-2 (4-6, 6-4, 6-3, 5-7, 6-3) Alex Michelsen

