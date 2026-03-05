Daniel Merida Aguilar - Alex Michelsen, en directo hoy: sigue el partido de BNP Paribas Open

Daniel Merida Aguilar - Alex Michelsen: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de BNP Paribas Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 5 de marzo de 2026.
El tenista Español Daniel Merida Aguilar(139) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo BNP Paribas Open al tenista Estadounidense Alex Michelsen(44) este jueves a las 23:10.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Daniel Merida Aguilar.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|03/03/2026
| BNP Paribas Open, Qualification (Sin Definir)
| Daniel Merida Aguilar
| 2-1 (6-3, 4-6, 6-3)
| Dane Sweeny
|02/03/2026
| BNP Paribas Open, Qualification (Sin Definir)
| Patrick Kypson
| 1-2 (6-3, 3-6, 6-7)
| Daniel Merida Aguilar
|14/02/2026
| Tenerife 2 (Semifinal)
| Daniel Merida Aguilar
| 1-2 (2-6, 6-3, 5-7)
| Alejandro Moro Canas
|13/02/2026
| Tenerife 2 (Cuartos de final)
| Tom Gentzsch
| 0-2 (1-6, 4-6)
| Daniel Merida Aguilar
|11/02/2026
| Tenerife 2 (Octavos de final)
| Toby Samuel
| 0-2 (6-7, 3-6)
| Daniel Merida Aguilar
-Últimos Resultados de Alex Michelsen.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|19/02/2026
| Delray Beach Open (Octavos de final)
| Alex Michelsen
| 0-2 (3-6, 6-7)
| Sebastian Korda
|16/02/2026
| Delray Beach Open (Dieciseisavos de final)
| Valentin Vacherot
| 0-2 (6-7, 4-6)
| Alex Michelsen
|11/02/2026
| Dallas Open (Octavos de final)
| Alex Michelsen
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Alejandro Davidovich Fokina
|10/02/2026
| Dallas Open (Dieciseisavos de final)
| Grigor Dimitrov
| 1-2 (7-5, 4-6, 4-6)
| Alex Michelsen
|20/01/2026
| Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Karen Khachanov
| 3-2 (4-6, 6-4, 6-3, 5-7, 6-3)
| Alex Michelsen