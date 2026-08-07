Daniel Merida Aguilar - Alex Michelsen, en directo hoy: sigue el partido de National Bank Open

Madrid, 7 de agosto de 2026.
El tenista español Daniel Merida Aguilar(61) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo National Bank Open al tenista estadounidense Alex Michelsen(40) este viernes no antes de las 18:30.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|06/03/2026
| BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Daniel Merida Aguilar
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Alex Michelsen
Últimos Resultados de Daniel Merida Aguilar
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|06/08/2026
| National Bank Open (Treintaidosavos de final)
| Ugo Humbert
| 0-2 (3-6, 3-6)
| Daniel Merida Aguilar
|04/08/2026
| National Bank Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Daniel Merida Aguilar
| 2-1 (3-6, 6-4, 6-4)
| Liam Draxl
|21/07/2026
| Estoril Open (Dieciseisavos de final)
| Daniel Merida Aguilar
| 1-2 (6-1, 1-6, 5-7)
| Kyrian Jacquet
|18/07/2026
| Croatia Open (Final)
| Daniel Merida Aguilar
| 2-1 (6-2, 5-7, 6-2)
| Damir Dzumhur
|17/07/2026
| Croatia Open (Semifinal)
| Roman Andres Burruchaga
| 0-2 (4-6, 2-6)
| Daniel Merida Aguilar
Últimos Resultados de Alex Michelsen
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|05/08/2026
| National Bank Open (Treintaidosavos de final)
| Alex Michelsen
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Francisco Cerundolo
|04/08/2026
| National Bank Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Alex Michelsen
| 2-1 (6-1, 3-6, 6-1)
| Jan-Lennard Struff
|31/07/2026
| Mubadala Citi DC Open (Cuartos de final)
| Taylor Fritz
| 2-1 (6-1, 3-6, 7-6)
| Alex Michelsen
|30/07/2026
| Mubadala Citi DC Open (Octavos de final)
| Alex Michelsen
| 2-0 (6-4, 7-6)
| Adrian Mannarino
|28/07/2026
| Mubadala Citi DC Open (Dieciseisavos de final)
| Alex Michelsen
| 2-0 (6-4, 7-5)
| Mackenzie McDonald