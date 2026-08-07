Daniel Merida Aguilar - Alex Michelsen, en directo hoy: sigue el partido de National Bank Open

Europa Press Deportes
Actualizado: viernes, 7 agosto 2026 20:51
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Madrid, 7 de agosto de 2026.

El tenista español Daniel Merida Aguilar(61) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo National Bank Open al tenista estadounidense Alex Michelsen(40) este viernes no antes de las 18:30.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
06/03/2026 BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final) Daniel Merida Aguilar 0-2 (3-6, 4-6) Alex Michelsen

Últimos Resultados de Daniel Merida Aguilar

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
06/08/2026 National Bank Open (Treintaidosavos de final) Ugo Humbert 0-2 (3-6, 3-6) Daniel Merida Aguilar
04/08/2026 National Bank Open (Sesentaicuatroavos de final) Daniel Merida Aguilar 2-1 (3-6, 6-4, 6-4) Liam Draxl
21/07/2026 Estoril Open (Dieciseisavos de final) Daniel Merida Aguilar 1-2 (6-1, 1-6, 5-7) Kyrian Jacquet
18/07/2026 Croatia Open (Final) Daniel Merida Aguilar 2-1 (6-2, 5-7, 6-2) Damir Dzumhur
17/07/2026 Croatia Open (Semifinal) Roman Andres Burruchaga 0-2 (4-6, 2-6) Daniel Merida Aguilar

Últimos Resultados de Alex Michelsen

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
05/08/2026 National Bank Open (Treintaidosavos de final) Alex Michelsen 2-0 (6-3, 6-4) Francisco Cerundolo
04/08/2026 National Bank Open (Sesentaicuatroavos de final) Alex Michelsen 2-1 (6-1, 3-6, 6-1) Jan-Lennard Struff
31/07/2026 Mubadala Citi DC Open (Cuartos de final) Taylor Fritz 2-1 (6-1, 3-6, 7-6) Alex Michelsen
30/07/2026 Mubadala Citi DC Open (Octavos de final) Alex Michelsen 2-0 (6-4, 7-6) Adrian Mannarino
28/07/2026 Mubadala Citi DC Open (Dieciseisavos de final) Alex Michelsen 2-0 (6-4, 7-5) Mackenzie McDonald

Daniel Merida Aguilar convierte el punto de set y GANA el tercer set por 6-1.

Daniel Merida Aguilar convierte el punto de set y GANA el tercer set por 6-1.

Alex Michelsen gana el punto de juego. Su desventaja es ahora de 1-5.

Alex Michelsen gana el punto de juego. Su desventaja es ahora de 1-5.

Daniel Merida Aguilar se apunta el juego, tomando una ventaja de 5-0.

Daniel Merida Aguilar se apunta el juego, tomando una ventaja de 5-0.

Daniel Merida Aguilar rompe a Alex Michelsen y domina ahora 4-0.

Daniel Merida Aguilar rompe a Alex Michelsen y domina ahora 4-0.

Daniel Merida Aguilar se apunta el juego, tomando una ventaja de 3-0.

Daniel Merida Aguilar se apunta el juego, tomando una ventaja de 3-0.

Daniel Merida Aguilar rompe a Alex Michelsen y domina ahora 2-0.

Daniel Merida Aguilar rompe a Alex Michelsen y domina ahora 2-0.

Daniel Merida Aguilar se apunta el primer juego del tercer set. 1-0.

Daniel Merida Aguilar se apunta el primer juego del tercer set. 1-0.

Inicio del tercer set. Daniel Merida Aguilar al servicio.

Inicio del tercer set. Daniel Merida Aguilar al servicio.

Alex Michelsen convierte el punto de set y GANA el 2.º set por 7-6.

Alex Michelsen convierte el punto de set y GANA el 2.º set por 7-6.

Daniel Merida Aguilar se lleva el juego, empatando el partido 6-6.

Daniel Merida Aguilar se lleva el juego, empatando el partido 6-6.

Alex Michelsen convierte el punto de juego y domina ahora 6-5.

Alex Michelsen convierte el punto de juego y domina ahora 6-5.

Alex Michelsen rompe el servicio de Daniel Merida Aguilar e iguala el marcador 5-5.

Alex Michelsen rompe el servicio de Daniel Merida Aguilar e iguala el marcador 5-5.

Alex Michelsen se lleva el juego y ahora cae por 4-5.

Alex Michelsen se lleva el juego y ahora cae por 4-5.

Daniel Merida Aguilar convierte el punto de juego y domina ahora 5-3.

Daniel Merida Aguilar convierte el punto de juego y domina ahora 5-3.

Daniel Merida Aguilar rompe el servicio de Alex Michelsen, tomando una ventaja de 4-3 en el 2.º set.

Daniel Merida Aguilar rompe el servicio de Alex Michelsen, tomando una ventaja de 4-3 en el 2.º set.

Daniel Merida Aguilar se lleva el juego, empatando el partido 3-3.

Daniel Merida Aguilar se lleva el juego, empatando el partido 3-3.

Alex Michelsen convierte el punto de juego y domina ahora 3-2.

Alex Michelsen convierte el punto de juego y domina ahora 3-2.

Daniel Merida Aguilar se lleva el juego, empatando el partido 2-2.

Daniel Merida Aguilar se lleva el juego, empatando el partido 2-2.

Alex Michelsen convierte el punto de juego y domina ahora 2-1.

Alex Michelsen convierte el punto de juego y domina ahora 2-1.

Alex Michelsen rompe el servicio de Daniel Merida Aguilar e iguala el marcador 1-1.

Alex Michelsen rompe el servicio de Daniel Merida Aguilar e iguala el marcador 1-1.

Daniel Merida Aguilar rompe el servicio de su rival en el primer juego del 2.º set.

Daniel Merida Aguilar rompe el servicio de su rival en el primer juego del 2.º set.

Inicio del segundo set. Alex Michelsen servirá primero.

Inicio del segundo set. Alex Michelsen servirá primero.

Daniel Merida Aguilar convierte el punto de set y GANA el primer set por 6-4.

Daniel Merida Aguilar convierte el punto de set y GANA el primer set por 6-4.

Alex Michelsen convierte el punto de juego y ahora está 4-5 por detrás.

Alex Michelsen convierte el punto de juego y ahora está 4-5 por detrás.

Daniel Merida Aguilar se lleva el juego y domina ahora 5-3.

Daniel Merida Aguilar se lleva el juego y domina ahora 5-3.

Alex Michelsen convierte el punto de juego y ahora está 3-4 por detrás.

Alex Michelsen convierte el punto de juego y ahora está 3-4 por detrás.

Daniel Merida Aguilar se lleva el juego y domina ahora 4-2.

Daniel Merida Aguilar se lleva el juego y domina ahora 4-2.

Daniel Merida Aguilar rompe el servicio de Alex Michelsen y se pone 3-2 por delante.

Daniel Merida Aguilar rompe el servicio de Alex Michelsen y se pone 3-2 por delante.

Daniel Merida Aguilar gana el punto de juego, igualando el marcador 2-2.

Daniel Merida Aguilar gana el punto de juego, igualando el marcador 2-2.

Alex Michelsen se lleva el juego y domina ahora 2-1.

Alex Michelsen se lleva el juego y domina ahora 2-1.

Daniel Merida Aguilar gana el punto de juego, igualando el marcador 1-1.

Daniel Merida Aguilar gana el punto de juego, igualando el marcador 1-1.

Alex Michelsen gana el primer juego y domina 1-0

Alex Michelsen gana el primer juego y domina 1-0

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