Daniel Merida Aguilar - Liam Draxl, en directo hoy: sigue el partido de National Bank Open

Daniel Merida Aguilar - Liam Draxl: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de National Bank Open
Daniel Merida Aguilar - Liam Draxl: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de National Bank Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: martes, 4 agosto 2026 0:31
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Madrid, 4 de agosto de 2026.

El tenista español Daniel Merida Aguilar(61) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo National Bank Open al tenista canadiense Liam Draxl(211) este martes no antes de las 01:30.

No hay partidos directos.

Últimos Resultados de Daniel Merida Aguilar

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
21/07/2026 Estoril Open (Dieciseisavos de final) Daniel Merida Aguilar 1-2 (6-1, 1-6, 5-7) Kyrian Jacquet
18/07/2026 Croatia Open (Final) Daniel Merida Aguilar 2-1 (6-2, 5-7, 6-2) Damir Dzumhur
17/07/2026 Croatia Open (Semifinal) Roman Andres Burruchaga 0-2 (4-6, 2-6) Daniel Merida Aguilar
16/07/2026 Croatia Open (Cuartos de final) Daniel Merida Aguilar 2-0 (6-1, 6-3) Titouan Droguet
15/07/2026 Croatia Open (Octavos de final) Tomas Etcheverry 0-2 (5-7, 4-6) Daniel Merida Aguilar

Últimos Resultados de Liam Draxl

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
26/07/2026 Winnipeg (Final) Liam Draxl 0-2 (4-6, 2-6) Toby Samuel
25/07/2026 Winnipeg (Semifinal) Shintaro Mochizuki 0-2 (0-6, 3-6) Liam Draxl
25/07/2026 Winnipeg (Cuartos de final) Liam Draxl 2-0 (7-6, 6-4) Clement Chidekh
24/07/2026 Winnipeg (Octavos de final) August Holmgren 1-2 (5-7, 6-1, 4-6) Liam Draxl
22/07/2026 Winnipeg (Dieciseisavos de final) Millen Hurrion 0-2 (0-6, 0-6) Liam Draxl

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