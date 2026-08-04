Daniel Merida Aguilar - Liam Draxl, en directo hoy: sigue el partido de National Bank Open

Daniel Merida Aguilar - Liam Draxl: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de National Bank Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 4 de agosto de 2026.
El tenista español Daniel Merida Aguilar(61) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo National Bank Open al tenista canadiense Liam Draxl(211) este martes no antes de las 01:30.
No hay partidos directos.
Últimos Resultados de Daniel Merida Aguilar
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|21/07/2026
| Estoril Open (Dieciseisavos de final)
| Daniel Merida Aguilar
| 1-2 (6-1, 1-6, 5-7)
| Kyrian Jacquet
|18/07/2026
| Croatia Open (Final)
| Daniel Merida Aguilar
| 2-1 (6-2, 5-7, 6-2)
| Damir Dzumhur
|17/07/2026
| Croatia Open (Semifinal)
| Roman Andres Burruchaga
| 0-2 (4-6, 2-6)
| Daniel Merida Aguilar
|16/07/2026
| Croatia Open (Cuartos de final)
| Daniel Merida Aguilar
| 2-0 (6-1, 6-3)
| Titouan Droguet
|15/07/2026
| Croatia Open (Octavos de final)
| Tomas Etcheverry
| 0-2 (5-7, 4-6)
| Daniel Merida Aguilar
Últimos Resultados de Liam Draxl
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|26/07/2026
| Winnipeg (Final)
| Liam Draxl
| 0-2 (4-6, 2-6)
| Toby Samuel
|25/07/2026
| Winnipeg (Semifinal)
| Shintaro Mochizuki
| 0-2 (0-6, 3-6)
| Liam Draxl
|25/07/2026
| Winnipeg (Cuartos de final)
| Liam Draxl
| 2-0 (7-6, 6-4)
| Clement Chidekh
|24/07/2026
| Winnipeg (Octavos de final)
| August Holmgren
| 1-2 (5-7, 6-1, 4-6)
| Liam Draxl
|22/07/2026
| Winnipeg (Dieciseisavos de final)
| Millen Hurrion
| 0-2 (0-6, 0-6)
| Liam Draxl