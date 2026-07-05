Daniella Britton - Sol Larraya Guidi, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon Juniors, Girls

Daniella Britton - Sol Larraya Guidi: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Wimbledon Juniors, Girls
Daniella Britton - Sol Larraya Guidi: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Wimbledon Juniors, Girls - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 5 julio 2026 12:14
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Madrid, 5 de julio de 2026.

La tenista británica Daniella Britton(0) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Wimbledon Juniors, Girls a la tenista argentina Sol Larraya Guidi(1468) este domingo no antes de las 12:00.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Daniella Britton.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
23/06/2026 Wimbledon, Qualification WTA (Sesentaicuatroavos de final) Julia Riera 2-1 (2-6, 6-2, 6-4) Daniella Britton
08/06/2026 Ilkley (Dieciseisavos de final) Viktorija Golubic 2-0 (6-3, 6-3) Daniella Britton
07/07/2025 Wimbledon Juniors, Girls (Dieciseisavos de final) Daniella Britton 0-2 (3-6, 6-7) Tahlia Kokkinis
06/07/2025 Wimbledon Juniors, Girls (Treintaidosavos de final) Luna Vujovic 1-2 (3-6, 6-3, 6-7) Daniella Britton

-Últimos Resultados de Sol Larraya Guidi.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
03/06/2026 Roland Garros Juniors, Girls (Octavos de final) Alisa Oktiabreva 2-0 (6-1, 6-1) Sol Larraya Guidi
01/06/2026 Roland Garros Juniors, Girls (Dieciseisavos de final) Eleejah Inisan 0-2 (4-6, 0-6) Sol Larraya Guidi
31/05/2026 Roland Garros Juniors, Girls (Treintaidosavos de final) Nadia Lagaev 1-2 (6-3, 2-6, 2-6) Sol Larraya Guidi
25/01/2026 Australian Open Juniors, Girls (Treintaidosavos de final) Sol Larraya Guidi 1-2 (6-4, 4-6, 3-6) Ellen Hirschi
01/09/2025 US Open Juniors, Girls (Treintaidosavos de final) Mika Stojsavljevic 2-0 (6-2, 6-1) Sol Larraya Guidi

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