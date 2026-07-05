Daniella Britton - Sol Larraya Guidi, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon Juniors, Girls

Daniella Britton - Sol Larraya Guidi: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Wimbledon Juniors, Girls - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 5 de julio de 2026.
La tenista británica Daniella Britton(0) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Wimbledon Juniors, Girls a la tenista argentina Sol Larraya Guidi(1468) este domingo no antes de las 12:00.
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-Últimos Resultados de Daniella Britton.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|23/06/2026
| Wimbledon, Qualification WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Julia Riera
| 2-1 (2-6, 6-2, 6-4)
| Daniella Britton
|08/06/2026
| Ilkley (Dieciseisavos de final)
| Viktorija Golubic
| 2-0 (6-3, 6-3)
| Daniella Britton
|07/07/2025
| Wimbledon Juniors, Girls (Dieciseisavos de final)
| Daniella Britton
| 0-2 (3-6, 6-7)
| Tahlia Kokkinis
|06/07/2025
| Wimbledon Juniors, Girls (Treintaidosavos de final)
| Luna Vujovic
| 1-2 (3-6, 6-3, 6-7)
| Daniella Britton
-Últimos Resultados de Sol Larraya Guidi.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|03/06/2026
| Roland Garros Juniors, Girls (Octavos de final)
| Alisa Oktiabreva
| 2-0 (6-1, 6-1)
| Sol Larraya Guidi
|01/06/2026
| Roland Garros Juniors, Girls (Dieciseisavos de final)
| Eleejah Inisan
| 0-2 (4-6, 0-6)
| Sol Larraya Guidi
|31/05/2026
| Roland Garros Juniors, Girls (Treintaidosavos de final)
| Nadia Lagaev
| 1-2 (6-3, 2-6, 2-6)
| Sol Larraya Guidi
|25/01/2026
| Australian Open Juniors, Girls (Treintaidosavos de final)
| Sol Larraya Guidi
| 1-2 (6-4, 4-6, 3-6)
| Ellen Hirschi
|01/09/2025
| US Open Juniors, Girls (Treintaidosavos de final)
| Mika Stojsavljevic
| 2-0 (6-2, 6-1)
| Sol Larraya Guidi