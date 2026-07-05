Daniella Britton - Sol Larraya Guidi, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon Juniors, Girls

Daniella Britton - Sol Larraya Guidi: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Wimbledon Juniors, Girls - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 5 de julio de 2026.

La tenista británica Daniella Britton(0) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Wimbledon Juniors, Girls a la tenista argentina Sol Larraya Guidi(1468) este domingo no antes de las 12:00.

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-Últimos Resultados de Daniella Britton.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 23/06/2026 Wimbledon, Qualification WTA (Sesentaicuatroavos de final) Julia Riera 2-1 (2-6, 6-2, 6-4) Daniella Britton 08/06/2026 Ilkley (Dieciseisavos de final) Viktorija Golubic 2-0 (6-3, 6-3) Daniella Britton 07/07/2025 Wimbledon Juniors, Girls (Dieciseisavos de final) Daniella Britton 0-2 (3-6, 6-7) Tahlia Kokkinis 06/07/2025 Wimbledon Juniors, Girls (Treintaidosavos de final) Luna Vujovic 1-2 (3-6, 6-3, 6-7) Daniella Britton

-Últimos Resultados de Sol Larraya Guidi.