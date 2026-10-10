Daniil Medvedev - Jan-Lennard Struff, en directo hoy: sigue el partido de Shanghai Rolex Masters

Daniil Medvedev - Jan-Lennard Struff: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Shanghai Rolex Masters
Daniil Medvedev - Jan-Lennard Struff: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Shanghai Rolex Masters - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: sábado, 10 octubre 2026 5:02
Seguir en

Madrid, 10 de octubre de 2026.

El tenista ruso Daniil Medvedev(5) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Shanghai Rolex Masters al tenista alemán Jan-Lennard Struff(59) este sábado no antes de las 06:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
03/10/2026 China Open (Octavos de final) Daniil Medvedev 2-0 (6-4, 6-3) Jan-Lennard Struff
03/07/2026 Wimbledon ATP (Dieciseisavos de final) Jan-Lennard Struff 3-0 (7-6, 7-6, 7-5) Daniil Medvedev
25/02/2025 Dubai Tennis Championships (Dieciseisavos de final) Daniil Medvedev 2-0 (6-4, 7-6) Jan-Lennard Struff
14/02/2025 Open 13 Provence (Cuartos de final) Daniil Medvedev 2-0 (6-3, 6-2) Jan-Lennard Struff
06/07/2024 Wimbledon ATP (Dieciseisavos de final) Jan-Lennard Struff 1-3 (1-6, 3-6, 6-4, 6-7) Daniil Medvedev

Últimos Resultados de Daniil Medvedev

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
05/10/2026 China Open (Semifinal) Novak Djokovic 1-0 (7-5, 5-3) Daniil Medvedev
04/10/2026 China Open (Cuartos de final) Daniil Medvedev 2-0 (7-6, 6-3) Francisco Cerundolo
03/10/2026 China Open (Octavos de final) Daniil Medvedev 2-0 (6-4, 6-3) Jan-Lennard Struff
02/10/2026 China Open (Dieciseisavos de final) Daniil Medvedev 2-0 (6-4, 6-2) Pablo Carreno Busta
29/09/2026 Hangzhou Open (Final) Daniil Medvedev 2-0 (7-5, 6-4) Andrey Rublev

Últimos Resultados de Jan-Lennard Struff

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
08/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Sesentaicuatroavos de final) Martin Landaluce 0-2 (4-6, 4-6) Jan-Lennard Struff
03/10/2026 China Open (Octavos de final) Daniil Medvedev 2-0 (6-4, 6-3) Jan-Lennard Struff
30/09/2026 China Open (Dieciseisavos de final) Jan-Lennard Struff 2-0 (6-1, 6-4) Thiago Agustin Tirante
03/09/2026 US Open ATP (Treintaidosavos de final) Jan-Lennard Struff 2-3 (7-5, 5-7, 6-4, 2-6, 3-6) Francisco Cerundolo
01/09/2026 US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Camilo Ugo Carabelli 0-3 (4-6, 3-6, 3-6) Jan-Lennard Struff
Contador

Contenido patrocinado