Daniil Medvedev - Jannik Sinner, en directo hoy: sigue el partido de BNP Paribas Open

Europa Press Deportes
Publicado: domingo, 15 marzo 2026 21:02
Madrid, 15 de marzo de 2026.

El tenista Ruso Daniil Medvedev(11) se enfrenta en Final del torneo BNP Paribas Open al tenista Italiano Jannik Sinner(2) este domingo a las 22:00.

###WidgetTenis###

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
14/11/2024 ATP World Tour Finals, Ilie Nastase Group (Round Robin) Jannik Sinner 2-0 (6-3, 6-4) Daniil Medvedev
16/10/2024 Six Kings Slam (Cuartos de final) Daniil Medvedev 0-2 (0-6, 3-6) Jannik Sinner
10/10/2024 Shanghai Rolex Masters (Cuartos de final) Jannik Sinner 2-0 (6-1, 6-4) Daniil Medvedev
05/09/2024 US Open ATP (Cuartos de final) Jannik Sinner 3-1 (6-2, 1-6, 6-1, 6-4) Daniil Medvedev
09/07/2024 Wimbledon ATP (Cuartos de final) Jannik Sinner 2-3 (7-6, 4-6, 6-7, 6-2, 3-6) Daniil Medvedev

-Últimos Resultados de Daniil Medvedev.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
14/03/2026 BNP Paribas Open (Semifinal) Carlos Alcaraz 0-2 (3-6, 6-7) Daniil Medvedev
13/03/2026 BNP Paribas Open (Cuartos de final) Jack Draper 0-2 (1-6, 5-7) Daniil Medvedev
11/03/2026 BNP Paribas Open (Octavos de final) Daniil Medvedev 2-0 (6-2, 6-4) Alex Michelsen
10/03/2026 BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final) Daniil Medvedev 2-0 (6-4, 6-0) Sebastian Baez
08/03/2026 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Daniil Medvedev 2-0 (6-4, 6-2) Alejandro Tabilo

-Últimos Resultados de Jannik Sinner.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
14/03/2026 BNP Paribas Open (Semifinal) Alexander Zverev 0-2 (2-6, 4-6) Jannik Sinner
12/03/2026 BNP Paribas Open (Cuartos de final) Learner Tien 0-2 (1-6, 2-6) Jannik Sinner
11/03/2026 BNP Paribas Open (Octavos de final) Joao Fonseca 0-2 (6-7, 6-7) Jannik Sinner
08/03/2026 BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final) Denis Shapovalov 0-2 (3-6, 2-6) Jannik Sinner
07/03/2026 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Dalibor Svrcina 0-2 (1-6, 1-6) Jannik Sinner

