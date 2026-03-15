Daniil Medvedev - Jannik Sinner, en directo hoy: sigue el partido de BNP Paribas Open

Daniil Medvedev - Jannik Sinner: resumen y estadísticas del partido de Final de BNP Paribas Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 15 de marzo de 2026.
El tenista Ruso Daniil Medvedev(11) se enfrenta en Final del torneo BNP Paribas Open al tenista Italiano Jannik Sinner(2) este domingo a las 22:00.
###WidgetTenis###
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|14/11/2024
| ATP World Tour Finals, Ilie Nastase Group (Round Robin)
| Jannik Sinner
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Daniil Medvedev
|16/10/2024
| Six Kings Slam (Cuartos de final)
| Daniil Medvedev
| 0-2 (0-6, 3-6)
| Jannik Sinner
|10/10/2024
| Shanghai Rolex Masters (Cuartos de final)
| Jannik Sinner
| 2-0 (6-1, 6-4)
| Daniil Medvedev
|05/09/2024
| US Open ATP (Cuartos de final)
| Jannik Sinner
| 3-1 (6-2, 1-6, 6-1, 6-4)
| Daniil Medvedev
|09/07/2024
| Wimbledon ATP (Cuartos de final)
| Jannik Sinner
| 2-3 (7-6, 4-6, 6-7, 6-2, 3-6)
| Daniil Medvedev
-Últimos Resultados de Daniil Medvedev.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|14/03/2026
| BNP Paribas Open (Semifinal)
| Carlos Alcaraz
| 0-2 (3-6, 6-7)
| Daniil Medvedev
|13/03/2026
| BNP Paribas Open (Cuartos de final)
| Jack Draper
| 0-2 (1-6, 5-7)
| Daniil Medvedev
|11/03/2026
| BNP Paribas Open (Octavos de final)
| Daniil Medvedev
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Alex Michelsen
|10/03/2026
| BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final)
| Daniil Medvedev
| 2-0 (6-4, 6-0)
| Sebastian Baez
|08/03/2026
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Daniil Medvedev
| 2-0 (6-4, 6-2)
| Alejandro Tabilo
-Últimos Resultados de Jannik Sinner.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|14/03/2026
| BNP Paribas Open (Semifinal)
| Alexander Zverev
| 0-2 (2-6, 4-6)
| Jannik Sinner
|12/03/2026
| BNP Paribas Open (Cuartos de final)
| Learner Tien
| 0-2 (1-6, 2-6)
| Jannik Sinner
|11/03/2026
| BNP Paribas Open (Octavos de final)
| Joao Fonseca
| 0-2 (6-7, 6-7)
| Jannik Sinner
|08/03/2026
| BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final)
| Denis Shapovalov
| 0-2 (3-6, 2-6)
| Jannik Sinner
|07/03/2026
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Dalibor Svrcina
| 0-2 (1-6, 1-6)
| Jannik Sinner