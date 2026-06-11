Daniil Medvedev - Thijs Boogaard, en directo hoy: sigue el partido de Libema Open

Daniil Medvedev - Thijs Boogaard: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Libema Open
Daniil Medvedev - Thijs Boogaard: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Libema Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: jueves, 11 junio 2026 14:32
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Madrid, 11 de junio de 2026.

El tenista Ruso Daniil Medvedev(8) se enfrenta en Octavos de final del torneo Libema Open al tenista holandés Thijs Boogaard(779) este jueves a las 15:30.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Daniil Medvedev.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
26/05/2026 Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final) Adam Walton 3-2 (6-2, 1-6, 6-1, 1-6, 6-4) Daniil Medvedev
16/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Semifinal) Jannik Sinner 2-1 (6-2, 5-7, 6-4) Daniil Medvedev
14/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Cuartos de final) Martin Landaluce 1-2 (6-1, 4-6, 5-7) Daniil Medvedev
12/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Octavos de final) Thiago Agustin Tirante 0-2 (3-6, 2-6) Daniil Medvedev
11/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final) Pablo Llamas Ruiz 1-2 (6-3, 4-6, 2-6) Daniil Medvedev

-Últimos Resultados de Thijs Boogaard.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
10/06/2026 Libema Open (Dieciseisavos de final) Thijs Boogaard 2-1 (6-3, 2-6, 6-4) Yibing Wu
11/02/2026 Rotterdam Open (Dieciseisavos de final) Thijs Boogaard 0-2 (3-6, 4-6) Stan Wawrinka
08/02/2026 Rotterdam Open, Qualification (Cuartos de final) Thijs Boogaard 1-2 (6-2, 6-7, 4-6) Hugo Grenier
07/02/2026 Rotterdam Open, Qualification (Octavos de final) Kimmer Coppejans 1-2 (6-3, 6-7, 2-6) Thijs Boogaard
20/01/2026 Soma Bay (Dieciseisavos de final) Ergi Kirkin 2-1 (2-6, 6-3, 6-3) Thijs Boogaard

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