Daniil Medvedev - Thijs Boogaard, en directo hoy: sigue el partido de Libema Open

Daniil Medvedev - Thijs Boogaard: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Libema Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 11 de junio de 2026.
El tenista Ruso Daniil Medvedev(8) se enfrenta en Octavos de final del torneo Libema Open al tenista holandés Thijs Boogaard(779) este jueves a las 15:30.
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-Últimos Resultados de Daniil Medvedev.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|26/05/2026
| Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Adam Walton
| 3-2 (6-2, 1-6, 6-1, 1-6, 6-4)
| Daniil Medvedev
|16/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Semifinal)
| Jannik Sinner
| 2-1 (6-2, 5-7, 6-4)
| Daniil Medvedev
|14/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Cuartos de final)
| Martin Landaluce
| 1-2 (6-1, 4-6, 5-7)
| Daniil Medvedev
|12/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Octavos de final)
| Thiago Agustin Tirante
| 0-2 (3-6, 2-6)
| Daniil Medvedev
|11/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final)
| Pablo Llamas Ruiz
| 1-2 (6-3, 4-6, 2-6)
| Daniil Medvedev
-Últimos Resultados de Thijs Boogaard.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|10/06/2026
| Libema Open (Dieciseisavos de final)
| Thijs Boogaard
| 2-1 (6-3, 2-6, 6-4)
| Yibing Wu
|11/02/2026
| Rotterdam Open (Dieciseisavos de final)
| Thijs Boogaard
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Stan Wawrinka
|08/02/2026
| Rotterdam Open, Qualification (Cuartos de final)
| Thijs Boogaard
| 1-2 (6-2, 6-7, 4-6)
| Hugo Grenier
|07/02/2026
| Rotterdam Open, Qualification (Octavos de final)
| Kimmer Coppejans
| 1-2 (6-3, 6-7, 2-6)
| Thijs Boogaard
|20/01/2026
| Soma Bay (Dieciseisavos de final)
| Ergi Kirkin
| 2-1 (2-6, 6-3, 6-3)
| Thijs Boogaard