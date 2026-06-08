Daria Snigur - Paula Badosa, en directo hoy: sigue el partido de Libema Open

Daria Snigur - Paula Badosa: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Libema Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 8 de junio de 2026.

La tenista ucraniana Daria Snigur(84) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Libema Open a la tenista española Paula Badosa(141) este lunes a las 14:30.

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Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 27/05/2026 Roland Garros WTA (Treintaidosavos de final) Daria Snigur 0-2 (4-6, 0-6) Peyton Stearns 24/05/2026 Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final) Clara Tauson 1-2 (6-3, 5-7, 2-6) Daria Snigur 05/05/2026 Internazionali BNL d'Italia, Qualification (Sin Definir) Noemi Basiletti 2-1 (6-3, 6-7, 6-4) Daria Snigur 04/05/2026 Internazionali BNL d'Italia, Qualification (Treintaidosavos de final) Samira De Stefano 0-2 (2-6, 3-6) Daria Snigur 23/04/2026 Madrid Open (Treintaidosavos de final) Iga Swiatek 2-0 (6-1, 6-2) Daria Snigur

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