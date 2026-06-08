Daria Snigur - Paula Badosa, en directo hoy: sigue el partido de Libema Open

Daria Snigur - Paula Badosa: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Libema Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 8 de junio de 2026.
La tenista ucraniana Daria Snigur(84) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Libema Open a la tenista española Paula Badosa(141) este lunes a las 14:30.
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-Últimos Resultados de Daria Snigur.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|27/05/2026
| Roland Garros WTA (Treintaidosavos de final)
| Daria Snigur
| 0-2 (4-6, 0-6)
| Peyton Stearns
|24/05/2026
| Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Clara Tauson
| 1-2 (6-3, 5-7, 2-6)
| Daria Snigur
|05/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia, Qualification (Sin Definir)
| Noemi Basiletti
| 2-1 (6-3, 6-7, 6-4)
| Daria Snigur
|04/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia, Qualification (Treintaidosavos de final)
| Samira De Stefano
| 0-2 (2-6, 3-6)
| Daria Snigur
|23/04/2026
| Madrid Open (Treintaidosavos de final)
| Iga Swiatek
| 2-0 (6-1, 6-2)
| Daria Snigur
-Últimos Resultados de Paula Badosa.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|21/04/2026
| Madrid Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Paula Badosa
| 1-2 (6-7, 6-4, 0-6)
| Julia Grabher
|14/04/2026
| Porsche Tennis Grand Prix (Dieciseisavos de final)
| Eva Lys
| 2-1 (2-6, 7-5, 6-4)
| Paula Badosa
|07/04/2026
| Upper Austria Ladies Linz (Dieciseisavos de final)
| Paula Badosa
| 0-2 (4-6, 6-7)
| Lilli Tagger
|03/04/2026
| Credit One Charleston Open (Octavos de final)
| Paula Badosa
| 0-2 (4-6, 2-6)
| Anna Kalinskaya
|01/04/2026
| Credit One Charleston Open (Dieciseisavos de final)
| Maria Sakkari
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Paula Badosa