Daria Snigur - Paula Badosa, en directo hoy: sigue el partido de Libema Open

Daria Snigur - Paula Badosa: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Libema Open
Daria Snigur - Paula Badosa: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Libema Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: lunes, 8 junio 2026 13:32
Seguir en

Madrid, 8 de junio de 2026.

La tenista ucraniana Daria Snigur(84) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Libema Open a la tenista española Paula Badosa(141) este lunes a las 14:30.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Daria Snigur.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
27/05/2026 Roland Garros WTA (Treintaidosavos de final) Daria Snigur 0-2 (4-6, 0-6) Peyton Stearns
24/05/2026 Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final) Clara Tauson 1-2 (6-3, 5-7, 2-6) Daria Snigur
05/05/2026 Internazionali BNL d'Italia, Qualification (Sin Definir) Noemi Basiletti 2-1 (6-3, 6-7, 6-4) Daria Snigur
04/05/2026 Internazionali BNL d'Italia, Qualification (Treintaidosavos de final) Samira De Stefano 0-2 (2-6, 3-6) Daria Snigur
23/04/2026 Madrid Open (Treintaidosavos de final) Iga Swiatek 2-0 (6-1, 6-2) Daria Snigur

-Últimos Resultados de Paula Badosa.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
21/04/2026 Madrid Open (Sesentaicuatroavos de final) Paula Badosa 1-2 (6-7, 6-4, 0-6) Julia Grabher
14/04/2026 Porsche Tennis Grand Prix (Dieciseisavos de final) Eva Lys 2-1 (2-6, 7-5, 6-4) Paula Badosa
07/04/2026 Upper Austria Ladies Linz (Dieciseisavos de final) Paula Badosa 0-2 (4-6, 6-7) Lilli Tagger
03/04/2026 Credit One Charleston Open (Octavos de final) Paula Badosa 0-2 (4-6, 2-6) Anna Kalinskaya
01/04/2026 Credit One Charleston Open (Dieciseisavos de final) Maria Sakkari 0-2 (3-6, 4-6) Paula Badosa

Contador

Contenido patrocinado