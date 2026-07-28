Darja Vidmanova - Marina Bassols Ribera, en directo hoy: sigue el partido de The Memphis Classic

Darja Vidmanova - Marina Bassols Ribera: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de The Memphis Classic - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 28 de julio de 2026.

La tenista checa Darja Vidmanova(114) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo The Memphis Classic a la tenista española Marina Bassols Ribera(130) este miércoles no antes de las 00:00.

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Últimos Resultados de Darja Vidmanova

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 09/07/2026 Newport (Octavos de final) Darja Vidmanova 1-2 (6-7, 6-4, 1-6) Greet Minnen 09/07/2026 Newport (Dieciseisavos de final) Darja Vidmanova 2-0 (6-3, 6-1) Carolyn Ansari 29/06/2026 Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final) Jessica Pegula 2-0 (7-5, 6-3) Darja Vidmanova 21/06/2026 Figueira Da Foz (Final) Darja Vidmanova 2-0 (6-2, 6-3) Ayla Aksu 20/06/2026 Figueira Da Foz (Semifinal) Yeon-Woo Ku 0-2 (4-6, 3-6) Darja Vidmanova

Últimos Resultados de Marina Bassols Ribera