Darja Vidmanova - Marina Bassols Ribera, en directo hoy: sigue el partido de The Memphis Classic

Darja Vidmanova - Marina Bassols Ribera: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de The Memphis Classic - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 28 de julio de 2026.
La tenista checa Darja Vidmanova(114) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo The Memphis Classic a la tenista española Marina Bassols Ribera(130) este miércoles no antes de las 00:00.
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Últimos Resultados de Darja Vidmanova
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|09/07/2026
| Newport (Octavos de final)
| Darja Vidmanova
| 1-2 (6-7, 6-4, 1-6)
| Greet Minnen
|09/07/2026
| Newport (Dieciseisavos de final)
| Darja Vidmanova
| 2-0 (6-3, 6-1)
| Carolyn Ansari
|29/06/2026
| Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Jessica Pegula
| 2-0 (7-5, 6-3)
| Darja Vidmanova
|21/06/2026
| Figueira Da Foz (Final)
| Darja Vidmanova
| 2-0 (6-2, 6-3)
| Ayla Aksu
|20/06/2026
| Figueira Da Foz (Semifinal)
| Yeon-Woo Ku
| 0-2 (4-6, 3-6)
| Darja Vidmanova
Últimos Resultados de Marina Bassols Ribera
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|18/07/2026
| Kitzbuehel (Semifinal)
| Marina Bassols Ribera
| 1-2 (6-3, 4-6, 1-6)
| Sinja Kraus
|17/07/2026
| Kitzbuehel (Cuartos de final)
| Marina Bassols Ribera
| 2-0 (6-2, 6-1)
| Maria Lourdes Carle
|16/07/2026
| Kitzbuehel (Octavos de final)
| Marina Bassols Ribera
| 2-1 (0-6, 6-1, 6-1)
| Arantxa Rus
|14/07/2026
| Kitzbuehel (Dieciseisavos de final)
| Marina Bassols Ribera
| 2-0 (6-2, 6-1)
| Anna-Lena Friedsam
|06/07/2026
| Bastad (Dieciseisavos de final)
| Marina Bassols Ribera
| 0-2 (3-6, 2-6)
| Paula Badosa