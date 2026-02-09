Dayana Yastremska - Cristina Bucsa, en directo hoy: sigue el partido de Qatar Total Open

Europa Press Deportes
Actualizado: lunes, 9 febrero 2026 10:32
Madrid, 9 de febrero de 2026.

La tenista Ucraniana Dayana Yastremska(42) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Qatar Total Open a la tenista Española Cristina Bucsa(56) este lunes a las 11:30.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Dayana Yastremska.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
04/02/2026 Mubadala Abu Dhabi Open (Octavos de final) Dayana Yastremska 0-2 (3-6, 0-6) Ekaterina Alexandrova
02/02/2026 Mubadala Abu Dhabi Open (Dieciseisavos de final) Dayana Yastremska 2-0 (6-2, 7-5) Beatriz Haddad Maia
18/01/2026 Australian Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Dayana Yastremska 0-2 (4-6, 5-7) Gabriela Ruse
13/01/2026 Adelaide International (Dieciseisavos de final) Katerina Siniakova 2-0 (6-0, 6-1) Dayana Yastremska
08/01/2026 Brisbane International (Octavos de final) Dayana Yastremska 1-2 (7-5, 2-6, 3-6) Jessica Pegula

-Últimos Resultados de Cristina Bucsa.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
02/02/2026 Mubadala Abu Dhabi Open (Dieciseisavos de final) Sonay Kartal 2-0 (6-3, 7-6) Cristina Bucsa
18/01/2026 Australian Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Elina Svitolina 2-0 (6-4, 6-1) Cristina Bucsa

