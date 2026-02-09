Dayana Yastremska - Cristina Bucsa, en directo hoy: sigue el partido de Qatar Total Open

Dayana Yastremska - Cristina Bucsa: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Qatar Total Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 9 de febrero de 2026.
La tenista Ucraniana Dayana Yastremska(42) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Qatar Total Open a la tenista Española Cristina Bucsa(56) este lunes a las 11:30.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Dayana Yastremska.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|04/02/2026
| Mubadala Abu Dhabi Open (Octavos de final)
| Dayana Yastremska
| 0-2 (3-6, 0-6)
| Ekaterina Alexandrova
|02/02/2026
| Mubadala Abu Dhabi Open (Dieciseisavos de final)
| Dayana Yastremska
| 2-0 (6-2, 7-5)
| Beatriz Haddad Maia
|18/01/2026
| Australian Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Dayana Yastremska
| 0-2 (4-6, 5-7)
| Gabriela Ruse
|13/01/2026
| Adelaide International (Dieciseisavos de final)
| Katerina Siniakova
| 2-0 (6-0, 6-1)
| Dayana Yastremska
|08/01/2026
| Brisbane International (Octavos de final)
| Dayana Yastremska
| 1-2 (7-5, 2-6, 3-6)
| Jessica Pegula
-Últimos Resultados de Cristina Bucsa.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|02/02/2026
| Mubadala Abu Dhabi Open (Dieciseisavos de final)
| Sonay Kartal
| 2-0 (6-3, 7-6)
| Cristina Bucsa
|18/01/2026
| Australian Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Elina Svitolina
| 2-0 (6-4, 6-1)
| Cristina Bucsa