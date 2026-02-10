Dayana Yastremska - Elina Svitolina, en directo hoy: sigue el partido de Qatar Total Open

Dayana Yastremska - Elina Svitolina: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Qatar Total Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 10 de febrero de 2026.
La tenista Ucraniana Dayana Yastremska(42) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Qatar Total Open a la tenista Ucraniana Elina Svitolina(9) este martes a las 14:00.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Dayana Yastremska.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|09/02/2026
| Qatar Total Open (Treintaidosavos de final)
| Dayana Yastremska
| 2-1 (6-4, 4-6, 7-6)
| Cristina Bucsa
|04/02/2026
| Mubadala Abu Dhabi Open (Octavos de final)
| Dayana Yastremska
| 0-2 (3-6, 0-6)
| Ekaterina Alexandrova
|02/02/2026
| Mubadala Abu Dhabi Open (Dieciseisavos de final)
| Dayana Yastremska
| 2-0 (6-2, 7-5)
| Beatriz Haddad Maia
|18/01/2026
| Australian Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Dayana Yastremska
| 0-2 (4-6, 5-7)
| Gabriela Ruse
|13/01/2026
| Adelaide International (Dieciseisavos de final)
| Katerina Siniakova
| 2-0 (6-0, 6-1)
| Dayana Yastremska
-Últimos Resultados de Elina Svitolina.
|29/01/2026
| Australian Open WTA (Semifinal)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-2, 6-3)
| Elina Svitolina
|27/01/2026
| Australian Open WTA (Cuartos de final)
| Coco Gauff
| 0-2 (1-6, 2-6)
| Elina Svitolina
|25/01/2026
| Australian Open WTA (Octavos de final)
| Elina Svitolina
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Mirra Andreeva
|23/01/2026
| Australian Open WTA (Dieciseisavos de final)
| Elina Svitolina
| 2-0 (7-6, 6-3)
| Diana Shnaider
|21/01/2026
| Australian Open WTA (Treintaidosavos de final)
| Elina Svitolina
| 2-0 (7-5, 6-1)
| Linda Klimovicova