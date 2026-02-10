Dayana Yastremska - Elina Svitolina, en directo hoy: sigue el partido de Qatar Total Open

Dayana Yastremska - Elina Svitolina: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Qatar Total Open
Dayana Yastremska - Elina Svitolina: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Qatar Total Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: martes, 10 febrero 2026 13:01
Seguir en

Madrid, 10 de febrero de 2026.

La tenista Ucraniana Dayana Yastremska(42) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Qatar Total Open a la tenista Ucraniana Elina Svitolina(9) este martes a las 14:00.

###WidgetTenis###

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Dayana Yastremska.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
09/02/2026 Qatar Total Open (Treintaidosavos de final) Dayana Yastremska 2-1 (6-4, 4-6, 7-6) Cristina Bucsa
04/02/2026 Mubadala Abu Dhabi Open (Octavos de final) Dayana Yastremska 0-2 (3-6, 0-6) Ekaterina Alexandrova
02/02/2026 Mubadala Abu Dhabi Open (Dieciseisavos de final) Dayana Yastremska 2-0 (6-2, 7-5) Beatriz Haddad Maia
18/01/2026 Australian Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Dayana Yastremska 0-2 (4-6, 5-7) Gabriela Ruse
13/01/2026 Adelaide International (Dieciseisavos de final) Katerina Siniakova 2-0 (6-0, 6-1) Dayana Yastremska

-Últimos Resultados de Elina Svitolina.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
29/01/2026 Australian Open WTA (Semifinal) Aryna Sabalenka 2-0 (6-2, 6-3) Elina Svitolina
27/01/2026 Australian Open WTA (Cuartos de final) Coco Gauff 0-2 (1-6, 2-6) Elina Svitolina
25/01/2026 Australian Open WTA (Octavos de final) Elina Svitolina 2-0 (6-2, 6-4) Mirra Andreeva
23/01/2026 Australian Open WTA (Dieciseisavos de final) Elina Svitolina 2-0 (7-6, 6-3) Diana Shnaider
21/01/2026 Australian Open WTA (Treintaidosavos de final) Elina Svitolina 2-0 (7-5, 6-1) Linda Klimovicova

Contador

Contenido patrocinado