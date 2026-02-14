Denis Shapovalov - Alejandro Davidovich Fokina, en directo hoy: sigue el partido de Dallas Open

Denis Shapovalov - Alejandro Davidovich Fokina: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Dallas Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 14 de febrero de 2026.

El tenista Canadiense Denis Shapovalov(40) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Dallas Open al tenista Español Alejandro Davidovich Fokina(14) este sábado a las 03:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 01/03/2025 Mexican Open (Semifinal) Denis Shapovalov 0-2 (6-7, 6-7) Alejandro Davidovich Fokina

-Últimos Resultados de Denis Shapovalov.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 12/02/2026 Dallas Open (Octavos de final) Denis Shapovalov 2-0 (6-4, 6-4) Aleksandar Kovacevic 11/02/2026 Dallas Open (Dieciseisavos de final) Denis Shapovalov 2-0 (6-1, 6-2) Rafael Jodar 22/01/2026 Australian Open ATP (Treintaidosavos de final) Denis Shapovalov 0-3 (4-6, 3-6, 2-6) Marin Cilic 19/01/2026 Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Denis Shapovalov 3-0 (6-3, 7-6, 6-1) Yunchaokete Bu 06/01/2026 Brisbane International (Dieciseisavos de final) Denis Shapovalov 0-2 (4-6, 2-6) Raphael Collignon

-Últimos Resultados de Alejandro Davidovich Fokina.