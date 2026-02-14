Denis Shapovalov - Alejandro Davidovich Fokina, en directo hoy: sigue el partido de Dallas Open

Denis Shapovalov - Alejandro Davidovich Fokina: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Dallas Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 14 de febrero de 2026.
El tenista Canadiense Denis Shapovalov(40) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Dallas Open al tenista Español Alejandro Davidovich Fokina(14) este sábado a las 03:30.
###WidgetTenis###
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|01/03/2025
| Mexican Open (Semifinal)
| Denis Shapovalov
| 0-2 (6-7, 6-7)
| Alejandro Davidovich Fokina
-Últimos Resultados de Denis Shapovalov.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|12/02/2026
| Dallas Open (Octavos de final)
| Denis Shapovalov
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Aleksandar Kovacevic
|11/02/2026
| Dallas Open (Dieciseisavos de final)
| Denis Shapovalov
| 2-0 (6-1, 6-2)
| Rafael Jodar
|22/01/2026
| Australian Open ATP (Treintaidosavos de final)
| Denis Shapovalov
| 0-3 (4-6, 3-6, 2-6)
| Marin Cilic
|19/01/2026
| Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Denis Shapovalov
| 3-0 (6-3, 7-6, 6-1)
| Yunchaokete Bu
|06/01/2026
| Brisbane International (Dieciseisavos de final)
| Denis Shapovalov
| 0-2 (4-6, 2-6)
| Raphael Collignon
-Últimos Resultados de Alejandro Davidovich Fokina.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|11/02/2026
| Dallas Open (Octavos de final)
| Alex Michelsen
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Alejandro Davidovich Fokina
|09/02/2026
| Dallas Open (Dieciseisavos de final)
| Zachary Svajda
| 0-2 (4-6, 6-7)
| Alejandro Davidovich Fokina
|23/01/2026
| Australian Open ATP (Dieciseisavos de final)
| Tommy Paul
| 2-0 (6-1, 6-1, 0-0)
| Alejandro Davidovich Fokina
|21/01/2026
| Australian Open ATP (Treintaidosavos de final)
| Reilly Opelka
| 2-3 (3-6, 6-7, 7-5, 6-4, 4-6)
| Alejandro Davidovich Fokina
|19/01/2026
| Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Filip Misolic
| 0-3 (2-6, 3-6, 3-6)
| Alejandro Davidovich Fokina