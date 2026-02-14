Denis Shapovalov - Alejandro Davidovich Fokina, en directo hoy: sigue el partido de Dallas Open

Publicado: sábado, 14 febrero 2026 2:38
Madrid, 14 de febrero de 2026.

El tenista Canadiense Denis Shapovalov(40) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Dallas Open al tenista Español Alejandro Davidovich Fokina(14) este sábado a las 03:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
01/03/2025 Mexican Open (Semifinal) Denis Shapovalov 0-2 (6-7, 6-7) Alejandro Davidovich Fokina

-Últimos Resultados de Denis Shapovalov.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
12/02/2026 Dallas Open (Octavos de final) Denis Shapovalov 2-0 (6-4, 6-4) Aleksandar Kovacevic
11/02/2026 Dallas Open (Dieciseisavos de final) Denis Shapovalov 2-0 (6-1, 6-2) Rafael Jodar
22/01/2026 Australian Open ATP (Treintaidosavos de final) Denis Shapovalov 0-3 (4-6, 3-6, 2-6) Marin Cilic
19/01/2026 Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Denis Shapovalov 3-0 (6-3, 7-6, 6-1) Yunchaokete Bu
06/01/2026 Brisbane International (Dieciseisavos de final) Denis Shapovalov 0-2 (4-6, 2-6) Raphael Collignon

-Últimos Resultados de Alejandro Davidovich Fokina.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
11/02/2026 Dallas Open (Octavos de final) Alex Michelsen 0-2 (4-6, 4-6) Alejandro Davidovich Fokina
09/02/2026 Dallas Open (Dieciseisavos de final) Zachary Svajda 0-2 (4-6, 6-7) Alejandro Davidovich Fokina
23/01/2026 Australian Open ATP (Dieciseisavos de final) Tommy Paul 2-0 (6-1, 6-1, 0-0) Alejandro Davidovich Fokina
21/01/2026 Australian Open ATP (Treintaidosavos de final) Reilly Opelka 2-3 (3-6, 6-7, 7-5, 6-4, 4-6) Alejandro Davidovich Fokina
19/01/2026 Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Filip Misolic 0-3 (2-6, 3-6, 3-6) Alejandro Davidovich Fokina

