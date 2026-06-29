Denis Shapovalov - Pablo Carreno Busta, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon ATP

Denis Shapovalov - Pablo Carreno Busta: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Wimbledon ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 29 de junio de 2026.
El tenista canadiense Denis Shapovalov(41) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo Wimbledon ATP al tenista español Pablo Carreno Busta(71) este lunes no antes de las 12:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|24/02/2026
| Dubai Tennis Championships (Dieciseisavos de final)
| Pablo Carreno Busta
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Denis Shapovalov
-Últimos Resultados de Denis Shapovalov.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|17/06/2026
| HSBC Championships (Octavos de final)
| Alex de Minaur
| 2-0 (6-4, 6-1)
| Denis Shapovalov
|15/06/2026
| HSBC Championships (Dieciseisavos de final)
| Jack Pinnington Jones
| 1-2 (4-6, 6-4, 6-7)
| Denis Shapovalov
|08/06/2026
| Libema Open (Dieciseisavos de final)
| Marin Cilic
| 2-1 (6-7, 6-4, 7-5)
| Denis Shapovalov
|26/05/2026
| Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Jaime Faria
| 3-0 (6-4, 7-5, 6-4)
| Denis Shapovalov
|07/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Sesentaicuatroavos de final)
| Denis Shapovalov
| 0-2 (4-6, 2-6)
| Mariano Navone
-Últimos Resultados de Pablo Carreno Busta.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|31/05/2026
| Roland Garros ATP (Octavos de final)
| Rafael Jodar
| 3-2 (4-6, 4-6, 6-1, 6-2, 6-2)
| Pablo Carreno Busta
|29/05/2026
| Roland Garros ATP (Dieciseisavos de final)
| Thiago Agustin Tirante
| 1-3 (6-7, 5-7, 6-3, 4-6)
| Pablo Carreno Busta
|27/05/2026
| Roland Garros ATP (Treintaidosavos de final)
| Thanasi Kokkinakis
| 1-1 (5-7, 6-4, 0-1)
| Pablo Carreno Busta
|25/05/2026
| Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Pablo Carreno Busta
| 3-0 (6-3, 7-6, 6-3)
| Jiri Lehecka
|15/05/2026
| Valencia (Cuartos de final)
| Pablo Carreno Busta
| 0-0 ()
| Jaume Munar