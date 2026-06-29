Denis Shapovalov - Pablo Carreno Busta, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon ATP

Denis Shapovalov - Pablo Carreno Busta: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Wimbledon ATP
Denis Shapovalov - Pablo Carreno Busta: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Wimbledon ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: lunes, 29 junio 2026 11:01
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Madrid, 29 de junio de 2026.

El tenista canadiense Denis Shapovalov(41) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo Wimbledon ATP al tenista español Pablo Carreno Busta(71) este lunes no antes de las 12:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
24/02/2026 Dubai Tennis Championships (Dieciseisavos de final) Pablo Carreno Busta 2-0 (6-2, 6-4) Denis Shapovalov

-Últimos Resultados de Denis Shapovalov.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
17/06/2026 HSBC Championships (Octavos de final) Alex de Minaur 2-0 (6-4, 6-1) Denis Shapovalov
15/06/2026 HSBC Championships (Dieciseisavos de final) Jack Pinnington Jones 1-2 (4-6, 6-4, 6-7) Denis Shapovalov
08/06/2026 Libema Open (Dieciseisavos de final) Marin Cilic 2-1 (6-7, 6-4, 7-5) Denis Shapovalov
26/05/2026 Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final) Jaime Faria 3-0 (6-4, 7-5, 6-4) Denis Shapovalov
07/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Sesentaicuatroavos de final) Denis Shapovalov 0-2 (4-6, 2-6) Mariano Navone

-Últimos Resultados de Pablo Carreno Busta.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
31/05/2026 Roland Garros ATP (Octavos de final) Rafael Jodar 3-2 (4-6, 4-6, 6-1, 6-2, 6-2) Pablo Carreno Busta
29/05/2026 Roland Garros ATP (Dieciseisavos de final) Thiago Agustin Tirante 1-3 (6-7, 5-7, 6-3, 4-6) Pablo Carreno Busta
27/05/2026 Roland Garros ATP (Treintaidosavos de final) Thanasi Kokkinakis 1-1 (5-7, 6-4, 0-1) Pablo Carreno Busta
25/05/2026 Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final) Pablo Carreno Busta 3-0 (6-3, 7-6, 6-3) Jiri Lehecka
15/05/2026 Valencia (Cuartos de final) Pablo Carreno Busta 0-0 () Jaume Munar

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