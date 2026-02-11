Denis Shapovalov - Rafael Jodar, en directo hoy: sigue el partido de Dallas Open

Denis Shapovalov - Rafael Jodar: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Dallas Open
Europa Press Deportes
Publicado: miércoles, 11 febrero 2026 2:31
Madrid, 11 de febrero de 2026.

El tenista Canadiense Denis Shapovalov(40) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Dallas Open al tenista Español Rafael Jodar(124) este miércoles a las 03:30.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Denis Shapovalov.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
22/01/2026 Australian Open ATP (Treintaidosavos de final) Denis Shapovalov 0-3 (4-6, 3-6, 2-6) Marin Cilic
19/01/2026 Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Denis Shapovalov 3-0 (6-3, 7-6, 6-1) Yunchaokete Bu
06/01/2026 Brisbane International (Dieciseisavos de final) Denis Shapovalov 0-2 (4-6, 2-6) Raphael Collignon
28/10/2025 Rolex Paris Masters (Treintaidosavos de final) Denis Shapovalov 1-2 (7-5, 4-6, 3-6) Joao Fonseca
24/10/2025 Swiss Indoors Basel (Cuartos de final) Joao Fonseca 1-1 (3-6, 6-3, 4-1) Denis Shapovalov

-Últimos Resultados de Rafael Jodar.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
08/02/2026 Dallas Open, Qualification (Cuartos de final) Rafael Jodar 2-0 (7-6, 7-6) Murphy Cassone
07/02/2026 Dallas Open, Qualification (Octavos de final) Rafael Jodar 2-0 (6-3, 6-2) Mitchell Krueger
22/01/2026 Australian Open ATP (Treintaidosavos de final) Jakub Mensik 3-0 (6-2, 6-4, 6-4) Rafael Jodar
20/01/2026 Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Rei Sakamoto 2-3 (6-7, 1-6, 7-5, 6-4, 3-6) Rafael Jodar
15/01/2026 Australian Open, Qualification ATP (Dieciseisavos de final) Rafael Jodar 2-1 (6-3, 0-6, 6-1) Luca Van Assche

