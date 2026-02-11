Denis Shapovalov - Rafael Jodar, en directo hoy: sigue el partido de Dallas Open

Denis Shapovalov - Rafael Jodar: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Dallas Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 11 de febrero de 2026.
El tenista Canadiense Denis Shapovalov(40) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Dallas Open al tenista Español Rafael Jodar(124) este miércoles a las 03:30.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Denis Shapovalov.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|22/01/2026
| Australian Open ATP (Treintaidosavos de final)
| Denis Shapovalov
| 0-3 (4-6, 3-6, 2-6)
| Marin Cilic
|19/01/2026
| Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Denis Shapovalov
| 3-0 (6-3, 7-6, 6-1)
| Yunchaokete Bu
|06/01/2026
| Brisbane International (Dieciseisavos de final)
| Denis Shapovalov
| 0-2 (4-6, 2-6)
| Raphael Collignon
|28/10/2025
| Rolex Paris Masters (Treintaidosavos de final)
| Denis Shapovalov
| 1-2 (7-5, 4-6, 3-6)
| Joao Fonseca
|24/10/2025
| Swiss Indoors Basel (Cuartos de final)
| Joao Fonseca
| 1-1 (3-6, 6-3, 4-1)
| Denis Shapovalov
-Últimos Resultados de Rafael Jodar.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|08/02/2026
| Dallas Open, Qualification (Cuartos de final)
| Rafael Jodar
| 2-0 (7-6, 7-6)
| Murphy Cassone
|07/02/2026
| Dallas Open, Qualification (Octavos de final)
| Rafael Jodar
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Mitchell Krueger
|22/01/2026
| Australian Open ATP (Treintaidosavos de final)
| Jakub Mensik
| 3-0 (6-2, 6-4, 6-4)
| Rafael Jodar
|20/01/2026
| Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Rei Sakamoto
| 2-3 (6-7, 1-6, 7-5, 6-4, 3-6)
| Rafael Jodar
|15/01/2026
| Australian Open, Qualification ATP (Dieciseisavos de final)
| Rafael Jodar
| 2-1 (6-3, 0-6, 6-1)
| Luca Van Assche