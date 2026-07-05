Denisa Zoldakova - Riyo Yoshida, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon Juniors, Girls

Denisa Zoldakova - Riyo Yoshida: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Wimbledon Juniors, Girls - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 5 de julio de 2026.
La tenista checa Denisa Zoldakova(737) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Wimbledon Juniors, Girls a la tenista japonesa Riyo Yoshida(0) este domingo no antes de las 12:00.
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-Últimos Resultados de Denisa Zoldakova.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|03/06/2026
| Roland Garros Juniors, Girls (Octavos de final)
| Denisa Zoldakova
| 1-2 (3-6, 6-0, 3-6)
| Victoria Barros
|02/06/2026
| Roland Garros Juniors, Girls (Dieciseisavos de final)
| Janae Preston
| 1-2 (6-4, 6-7, 4-6)
| Denisa Zoldakova
|31/05/2026
| Roland Garros Juniors, Girls (Treintaidosavos de final)
| Denisa Zoldakova
| 2-0 (6-1, 6-2)
| Ekaterina Tupitsyna
|29/01/2026
| Australian Open Juniors, Girls (Octavos de final)
| Denisa Zoldakova
| 0-2 (6-7, 3-6)
| Xinran Sun
|26/01/2026
| Australian Open Juniors, Girls (Dieciseisavos de final)
| Luna Vujovic
| 0-2 (2-6, 3-6)
| Denisa Zoldakova
-Últimos Resultados de Riyo Yoshida.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|25/01/2026
| Australian Open Juniors, Girls (Treintaidosavos de final)
| Anastasia Lizunova
| 2-0 (6-2, 7-5)
| Riyo Yoshida
|02/09/2025
| US Open Juniors, Girls (Dieciseisavos de final)
| Riyo Yoshida
| 0-2 (4-6, 1-6)
| Xinran Sun
|31/08/2025
| US Open Juniors, Girls (Treintaidosavos de final)
| Hannah Ayrault
| 0-2 (6-7, 3-6)
| Riyo Yoshida