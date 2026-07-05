Denisa Zoldakova - Riyo Yoshida, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon Juniors, Girls

Denisa Zoldakova - Riyo Yoshida: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Wimbledon Juniors, Girls
Denisa Zoldakova - Riyo Yoshida: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Wimbledon Juniors, Girls - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 5 julio 2026 12:10
Seguir en

Madrid, 5 de julio de 2026.

La tenista checa Denisa Zoldakova(737) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Wimbledon Juniors, Girls a la tenista japonesa Riyo Yoshida(0) este domingo no antes de las 12:00.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Denisa Zoldakova.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
03/06/2026 Roland Garros Juniors, Girls (Octavos de final) Denisa Zoldakova 1-2 (3-6, 6-0, 3-6) Victoria Barros
02/06/2026 Roland Garros Juniors, Girls (Dieciseisavos de final) Janae Preston 1-2 (6-4, 6-7, 4-6) Denisa Zoldakova
31/05/2026 Roland Garros Juniors, Girls (Treintaidosavos de final) Denisa Zoldakova 2-0 (6-1, 6-2) Ekaterina Tupitsyna
29/01/2026 Australian Open Juniors, Girls (Octavos de final) Denisa Zoldakova 0-2 (6-7, 3-6) Xinran Sun
26/01/2026 Australian Open Juniors, Girls (Dieciseisavos de final) Luna Vujovic 0-2 (2-6, 3-6) Denisa Zoldakova

-Últimos Resultados de Riyo Yoshida.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
25/01/2026 Australian Open Juniors, Girls (Treintaidosavos de final) Anastasia Lizunova 2-0 (6-2, 7-5) Riyo Yoshida
02/09/2025 US Open Juniors, Girls (Dieciseisavos de final) Riyo Yoshida 0-2 (4-6, 1-6) Xinran Sun
31/08/2025 US Open Juniors, Girls (Treintaidosavos de final) Hannah Ayrault 0-2 (6-7, 3-6) Riyo Yoshida

Contador

Contenido patrocinado