Denisa Zoldakova - Riyo Yoshida, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon Juniors, Girls

Denisa Zoldakova - Riyo Yoshida: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Wimbledon Juniors, Girls - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 5 de julio de 2026.

La tenista checa Denisa Zoldakova(737) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Wimbledon Juniors, Girls a la tenista japonesa Riyo Yoshida(0) este domingo no antes de las 12:00.

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-Últimos Resultados de Denisa Zoldakova.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 03/06/2026 Roland Garros Juniors, Girls (Octavos de final) Denisa Zoldakova 1-2 (3-6, 6-0, 3-6) Victoria Barros 02/06/2026 Roland Garros Juniors, Girls (Dieciseisavos de final) Janae Preston 1-2 (6-4, 6-7, 4-6) Denisa Zoldakova 31/05/2026 Roland Garros Juniors, Girls (Treintaidosavos de final) Denisa Zoldakova 2-0 (6-1, 6-2) Ekaterina Tupitsyna 29/01/2026 Australian Open Juniors, Girls (Octavos de final) Denisa Zoldakova 0-2 (6-7, 3-6) Xinran Sun 26/01/2026 Australian Open Juniors, Girls (Dieciseisavos de final) Luna Vujovic 0-2 (2-6, 3-6) Denisa Zoldakova

-Últimos Resultados de Riyo Yoshida.